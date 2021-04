Mañana se celebra el Día Internacional del Trabajador y, en nuestro país, hay varias tradiciones en relación a los festejos por este día. Particularmente el locro es un plato clásico que nos invita a compartir con la familia y amigos, junto a otras comidas típicas como lo suelen ser las empanadas o el asado.

Pero, nos pusimos a pensar si esta preparación tan rica y oportuna para esta época del año ¿es nutritiva?

La receta tradicional del locro lleva varios ingredientes, lo cual lo convierte en un menú completo desde el punto de vista nutricional. Si analizamos sus nutrientes podemos encontrar varios aportes a nuestra salud, tales como:

Aporta energía: el maíz blanco es un cereal, rico en almidones, lo cual provee al organismo de energía para todas sus funciones normales. En cuanto al aporte calórico, va a depender de todos los ingredientes que contenga la receta. Generalmente es un valor elevado debido a las carnes grasas, embutidos o vísceras que se suelen agregar. Es especial para quienes tienen bajo peso.

Aporta fibras: gracias a la variedad de verduras que se le agrega a la preparación. La fibra alimentaria presente en dichos alimentos favorece el funcionamiento intestinal, estimulando su tránsito, como así también tiene efectos benéficos para el colesterol sanguíneo, contribuyendo a la disminución del mismo. Cabe aclarar que dicho efecto se puede ver contrarrestado si la preparación contiene muchas grasas saturadas (carnes, embutidos, etc.).

Es rico en vitaminas y minerales: debido a que todas las verduras, hortalizas, e incluso el maíz, contienen diversas vitaminas como las del complejo B, vitamina A y betacarotenos; y minerales como el hierro, potasio y magnesio, todos ellos con importantes funciones en el organismo.

Aporta proteínas, provenientes del maíz, como también de las carnes que contenga el ensopado.

El contenido de grasas va a depender del tipo de corte de carnes y la presencia o no de embutidos o vísceras (salchichas, chorizos, mondongo, etc.), ya que estos alimentos son ricos en grasas saturadas, las cuales no son saludables, pero, si preferimos cortes magros podemos mejorar este aspecto. De todos modos, cabe aclarar que, si consumimos muy eventualmente esta preparación y cuidamos la porción, no va a influir demasiado de manera negativa a nuestra salud.

Así que, ahora mejor informados, disfrutemos de este día compartiendo un rico locro y aprovechemos los aportes nutricionales que nos brinda este plato típico, bien argentino.

Lic. Romina Krauss-Nutricionista

M.P. n° 147

Turnos: 376 5041351

locro en 1 de mayo

LD-CP