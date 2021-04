Empleado municipal denunciado por grooming y abuso sexual fue imputado en Puerto Libertad

La justicia de Puerto Iguazú imputó bajo los cargos “grooming y abuso sexual con acceso carnal en concurso real”, al agente municipal de Puerto Libertad denunciado por haber cometido este delito en perjuicio de una menor de 14 años. Amplían las investigaciones sobre el sospechoso, porque este caso no sería el único que lo involucra en este tipo de vejámenes.

Sandro L. (44 años) se presentó ayer ante el juez de Instrucción 3 de Puerto Iguazú, Martín Brites, negándose a declarar en relación al delito que se le acusa.

El sospechoso fue notificado de las acusaciones en su contra y luego trasladado a una celda de la Unidad Regional V de Policía, donde permanecerá detenido.

El empleado municipal, fue denunciado por la madre de la adolescente, a quien abordó a través de la red social Facebook, acosándola y luego mantuvo un contacto físico con la menor.

La progenitora de la víctima formalizó la denuncia ante la Comisaría de la Mujer de Puerto Esperanza, tras haber descubierto conversaciones de contenido sexual por celular entre el acusado y su hija.

El magistrado ordenó el secuestro del celular y una computadora del acusado, como así también del dispositivo móvil de la madre de la menor, que están siendo peritados por la División Cibercrimen de la Policía de Misiones, entre otras medidas.

Además, se aguarda el resultado de los exámenes médicos y psicológicos efectuados a la menor, como así también su convocatoria a declaración testimonial en Cámara Gesell.

La investigación sobre el agente municipal podría ampliarse porque se sospecha que está no sería la única víctima, de su accionar delictivo.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

