A pesar de la pandemia destacan que en Misiones “no se han registrado grandes bajas de desempleo en el sector comercial”

En el marco del Día del Trabajador, el secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, Benigno Gómez destacó que en el sector no se registraron grandes bajas de desempleo, sin embargo, planteó la existencia de una gran brecha entre el consumo y el salario debido a los índices inflacionarios. Asimismo, expresó que la provincia se halla por encima de lo que sucede a nivel nacional refiriéndose al movimiento económico interno que se mantiene por el cierre de la frontera y las medidas económicas adoptadas por el Gobierno.

En diálogo con Radio Libertad el también titular de la CGT Andresito Guacurarí, sostuvo que en el sector que nuclea “no se han registrado grandes bajas, inclusive hay algunas empresas que están incorporando para ciertas fechas especiales o extraordinarias mano de obra. Acá lo que si se perdió es el salario. La brecha que hay entre el consumo y el salario es muy grande y genera un gran problema a cualquier trabajador, con relación de dependencia, a aquel cuentapropista, o a aquel que tiene una actividad, una changa lo que fuera”.

En esa misma línea agregó que “creemos que ahí está el problema, se dispara mucho el consumo, los productos, y hoy padecen tanto el empresario como el trabajador en el caso particular del comercio, pero aun así las ventas no bajan; se mantienen, quizá se mantienen en un nivel no deseado, pero hay movimiento y por ende el trabajo mercantil todavía mantiene el empleo. Acá lo que hay que resolver es el tema inflacionario y quienes son los que generan los incrementos del consumo” aseveró.

Según los datos suministrados por Gómez dependientes de los padrones de la obra social Osecac y otros padrones contemplados dentro del convenio colectivo 130, actualmente hay registrados entre 25 y 30 mil empleados de comercio en todo el territorio, de los cuales más del 50% se concentra en Posadas “estamos hablando de acuerdo a los padrones que establece la obra social Osecac y otros padrones que nos consta que no hay baja y se mantiene un empleo estable, estable en estos tiempos, el problema que tenemos es que son trabajadores por ahí de media jornada pero cumpliendo una jornada de seis días. Desde el centro de empleado “buscamos siempre concientizar a ese trabajador o esa trabajadora que tiene que tener un cuidado, que hoy la prioridad es el empleo porque es el flagelo más grande” refiriéndose al desempleo.

Salarios dignos

Por otra parte, el secretario general del CEC Posadas explicó que “el salario de un trabajador que inicia la actividad está en más de 60 mil pesos hoy, pero estamos hablando una jornada de ocho horas con todo lo que requiere, los ítems que establece el convenio 130, estamos hablando de un comercio que está a la altura de la circunstancia y puede aportar. En otra circunstancia el empleador toma a un trabajador por media jornada».

En ese sentido, el gremialista indicó que “nosotros buscamos hablar con los empresarios, somos resistentes al sábado a la tarde o el domingo, en el fondo el objetivo es que el trabajador de planta permanente cumpla la jornada que establece el contrato laboral y después se pueda generar más fuente de trabajo en aquellos casos en que la empresa quiera seguir extendiendo el horario de trabajo, la cuestión no pasa por el cierre de un comercio un sábado y domingo, sino que abra sus puertas y que genera más fuente de trabajo porque ahí se puede ir resolviendo ese tema”.

Situación de otros sectores

Gómez, quien además integra la CGT Andresito Guacurarí se refirió a la situación económica en otros sectores y agregó que “siempre el ciudadano está en sintonía a lo que rige a nivel nacional. Uno ya de por si es obediente a las leyes nacionales, hay muchas actividades que restringieron y ahí se perdieron muchas fuentes laborales en general y el salario nuevamente” y apuntó al sector gastronómico como uno de los más afectados.

Misiones “por encima de lo que está sucediendo a nivel nacional”

Sobre las paritarias, Gómez señaló que “si bien en estos días están cerrando paritarias por encima del 30%, 35 % en algunos casos, también vamos al trabajador Independiente o cuentapropista que estamos cerrando un mínimo vital y móvil que recién en febrero de 2022 se valida en 30 mil pesos; y por suerte acá en la provincia tenemos gobernantes que están por encima de todas estas cuestiones porque Misiones cerró un básico de 30 mil pesos hace dos o tres meses. Estamos por encima de lo que está sucediendo a nivel nacional” destacó.

Para finalizar y con relación a lo manifestado, Gómez añadió que “estamos muy atentos a lo que pasa a nivel nacional pero también tenemos un gran agradecimiento al cuidado en materia sanitaria y al cuidado que hace en materia económica el gobierno de la provincia” destacando “la decisión que tomó de 30 mil pesos hace dos meses atrás para el básico de los trabajadores sean público o trabajadores independiente, más los planes que están otorgando, la ayuda que hacen al comercio en general, y este anuncio que hicieron ayer (Plan Ahora), la oportunidad que se le da a los gastronómicos, el descuento del 50% para los que eligen pernoctar o pasar unos días en Posadas. Eso es un esfuerzo que hace la provincia entendiendo las realidades que atraviesa cada sector y esas son ayudas que benefician al conjunto de los misioneros”.

Miriam Gimenez-EP