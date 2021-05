Desde el Centro de Empleados de Comercio de Posadas instan a los comerciantes a cerrar sus locales por el Día del Trabajador

Con el objetivo de que los empleados de comercios puedan festejar el Día del Trabajador este 1 de mayo, el Centro de Empleados de Comercio de Posadas pidió a los comercios que cierren sus locales ese día. Al respecto el secretario adjunto de ese sindicago, Agustín Gómez, sostuvo que ante el pedido, hubo una buena respuesta de los comerciantes.

Agustín Gómez – Radio Tupá Mbaé

El dirigente explicó que con motivo de celebrarse mañana sábado el Día del Trabajador, solicitaron a los empresarios que los comercios no abran sus puertas. En ese sentido señaló que el pedido del cierre tiene como finalidad que el empleado no tenga que elegir entre ir o no a trabajar.

“Como sindicato no pedimos que todos los feriados se cierren, damos libertad de acción. Pero son algunos feriados en el año, como el Día del Trabajador y del empleado de comercio, que nosotros solicitamos el cierre para que el trabajador pueda acceder a su descanso y la celebración correspondiente por ser su día”, manifestó.

Tras el pedido realizado, Gómez sostuvo que están obteniendo una buena recepción, es así que muchos mayoristas, supermercados grandes, ferreterías entre otros rubros, ya confirmaron que cerrarán sus puertas este sábado.

“Teniendo en cuenta el contexto en el que estamos viviendo, el empleado de comercio es un trabajador esencial desde el primer momento que inició la pandemia”, argumentó Gómez. Al mismo tiempo mencionó que hay mayor resistencia a cerrar los comercios en los empleadores y empresarios que no son de la provincia, ejemplificando esto con los “supermercados chinos”.

En este último caso se consigue que los empleados no trabajen el feriado, aunque el supermercado abre sus puertas, pero es atendido por los propios dueños. Esto a su vez, según contó el secretario del Centro, genera conflicto con los supermercados que deciden acatar el pedido y no trabajar el feriado.

Acuerdo salarial

En otro orden de cosas, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras del sector acordaron un aumento salarial del 32 por ciento para 2021 en cuatro tramos y una revisión en enero del año que viene, sujeta a análisis teniendo en cuenta la diferencia inflacionaria interanual.

Al respecto, Gómez opinó que cualquier aumento es importante, independientemente a que sean las cifras esperadas. “Es interesante, estábamos todos esperando este incremento y ya estamos comunicando”, comentó.

En esa misma línea, remarcó que considera que lo más importante es que los precios bajen, para ello señaló que se debe trabajar en contener la inflación, el valor de los combustibles y los precios de los servicios en general.

Por otro lado sobre la reunión del Consejo del Salario, donde se acordó un aumento del 35 por ciento, que corresponde a un haber mínimo de 29.160 pesos, el secretario de la CCIP, sostuvo que es importante tener un mínimo de base: “Esto va a incrementar el salario de los trabajadores, que venía un poco bajo”, agregó.

El trabajo en el país y en Misiones

Gómez mencionó que es muy difícil conseguir trabajo actualmente y calificó esta situación como “un flagelo que vive Argentina”. Por otro lado, destacó que en la provincia de Misiones, pese a la pandemia, no hubo muchos despidos.

“Siempre les explicamos a los empleados de comercio que estamos pasando por un momento difícil y hay que cuidar la fuente de trabajo”, subrayó.

Respecto a los trabajadores “en negro”, el secretario adjunto, reconoció que hay muchos casos de empresarios que no registran a sus empleados, o lo registran a media jornada cuando el empleado trabaja jornada completa.

También mencionó que días atrás algunos empleados de un mayorista de capital holandés -Makro- estuvieron reclamando porque los hacen trabajar feriados y fines de semana y no les retribuyen acorde a lo establecido por ley, no obstante, reveló que el conflicto se pudo resolver.

