Mariano Pizarro, presidente del Grupo IDEA se refirió al difícil momento que atraviesa las Pyme de la construcción y explicó que esta situación se debe principalmente al faltante de materiales, además señaló que aunque las actividades se retomaron están temeroso ante la posibilidad que se vuelva a parar todo por la segunda ola de coronavirus.

Mariano Pizarro – FM Express

El ingeniero manifestó que el panorama actual para las Pymes es complicado, y esto lo atribuyó no solo a la pandemia y a la inflación sino al faltante de materiales de todos los rubros -aluminio, hierro, cemento, y otros– y como consecuencia de ello, la diferencia de precios entre los proveedores que hacen un combo explosivo para el sector.

En esa línea señaló que las pymes hoy tienen un trabajo adicional: comparando precios, buscando precios y tratando de conseguir los materiales que una vez que se consiguen, vienen con sobreprecios. Y sumado a todo esto hay demoras en los pagos.

Este sector no fue ajeno al cese de actividades como consecuencia del contexto pandémico y en ese aspecto Pizarro precisó que la actividad sintió el impacto del parate tras algunos meses de iniciada la pandemia: “En menor medida, pero teníamos trabajo”, recordó y añadió que la obra pública fue una de las primeras cosas que se reactivó, aunque no hubo un armado de nuevos expedientes posteriormente.

“Pasamos de tener una facturación mínima pero constante a no tener nada. Las obras siguen existiendo y siguen estando, pero armar esos expedientes nuevamente y que salga la obra y que estén los pagos, llevó a que muchas (pymes) estén en malas condiciones”, comentó Pizarro quien aclaró que la problemática es igual tanto en las obras públicas como las privadas ya que si no se trata de plazos de pagos, sufren la falta de materiales.

Si bien los proveedores no son claros al explicar los motivos por los que no se consiguen la mayoría de los insumos, el presidente de IDEA señaló que en algunos casos se debe a la falta de personal, debido a los contagios dados en las empresas distribuidoras: “Las Pyme de la construcción quedamos en el medio del propietario y el proveedor y no se sabe dónde está el problema de la provisión de materiales”, sostuvo.

Por otro lado, Pizarro, reveló que los presupuestos de las obras privadas son a dos meses; pasado ese término, el monto acordado se puede ajustar teniendo en cuenta la inflación, aunque indicó que siempre tienen precios desactualizados respecto a los aumentos. “Nunca va a tomar el valor real del mercado, siempre estamos desfasados en 5 o 10 puntos comparados con la inflación”, afirmó el empresario y agregó que los materiales suben un 80 por ciento mientras que la mano de obra apenas un 30/40 por ciento.

También destacó que las obras privadas “no dan abasto”, esto explica que en el NEA creció el consumo de cemento, y puntualmente en Misiones en marzo con respecto a febrero este índice alcanzó un 23 por ciento más. Además, consideró que este fenómeno se debe a que tras la pandemia, aquellos que contaban con un capital en dólares se volcaron a la construcción. “El costo de la construcción en dólares es el más bajo histórico”, reveló.

El presidente del Grupo IDEA también preciso que producto de la pandemia hubo varios despidos del personal. “Es imposible para una Pyme mantener gente ociosa, no hay espalda para mantener tantos meses personal sin producir”, justificó.

El Grupo IDEA nuclea a alrededor de 15 pyme de la construcción que según comentó el titular de la agrupación, el principal reclamo de los integrantes es el desfasaje de precios y el tiempo que se demora en pagar, también los cupos en las obras es otro de los problemas que enfrentan. No obstante, aclaró que la construcción tuvo un aumento en su demanda, principalmente impulsado por el sector privado.

Actualmente, con las restricciones impuestas en el AMBA muchos insumos son difíciles de conseguir, y dado el contexto que vive el país en torno a la pandemia, en el sector hay un temor a que la situación se agrave provocando que la actividad vuelva a parar.

También añadió que se apuesta a la construcción de viviendas con madera, aunque señaló que este material debido al bajo valor del peso comenzó a tener mayor demanda en el mercado internacional lo que generó un faltante a nivel local.

ZF-A