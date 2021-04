Habló el profesor denunciado por acoso en una escuela de Misiones: “Habiendo tantas mujeres lindas en San Javier, no me voy a fijar en una alumna como ella”

Imagen ilustrativa

Habló el profesor denunciado por acoso en Misiones, tras haber sido separado del cargo. Miguel A., profesor de taller en una Escuela Técnica de San Javier habló en exclusiva con Misiones Online y desmintió haber acosado a las dos hermanas menores de edad. De igual modo, el docente continúa siendo investigado por la Justicia y tampoco podrá brindar clases en el establecimiento educativo.

Este martes la madre de las menores presuntamente acosadas por el profesor realizó la denuncia formal ante la Comisaría de la Mujer. Allí declaró que el docente habría ofrecido dinero para que las alumnas enseñen sus partes íntimas. Pasadas unas horas, el educador fue apartado de su trabajo preventivamente.

Previamente, la madre denunció ante las autoridades educativas y dejo en constancia que el 15 de abril, sus hijas menores de edad, al regresar de la escuela, le manifestaron que “son acosadas por el profesor de taller que le ofrece dinero para que le muestren las piernas o manden fotos íntimas”, subraya la denunciante.

A raíz de la denuncia presentada ante la justicia y las autoridades educativas, el docente fue separado y tiene una prohibición de acercamiento hacia las menores en cuestión.

En su defensa, el docente habló con Misiones Online y expresó “la historia no es tan así”.

Recordando lo sucedido, el docente comentó que la menor –que cursa en primer año- no le alcanzaba aprobar su materia lo cual él le ofreció que recupere la materia haciendo un trabajo con los alumnos de segundo año. “Ella apareció el viernes a las 14 horas, dejó la mochila y paseó toda la tarde. Apareció nuevamente a las 17 y ni presentó el trabajo. Yo le dije, ‘así vos no podes aprobar’, se dio vuelta, se retiró y se fue”, explicó el docente acusado.

Luego, el lunes siguiente, la madre de la menor fue hasta la escuela y dialogó con el docente y, según relató él, la conversación con la mamá fue muy amena e incluso le confesó que le había aprobado a su hija ya que habían tenido muy pocas clases.

Posteriormente, el miércoles, el padre enfurecido se hizo presente en el establecimiento educativo y denunció ante el director que el profesor le habría aprobado a su hija porque le ofreció “sentarse en su regazo y le acaricio el pelo”, dijo el docente.

Ante la acusación, el docente se defendió diciendo “es mentira, en ninguna momento conversamos ni hablamos de esas cosas. Menos con una guaina como ella, es una nenita fea la pobre, tiene un ego muy altanero ella y se cree muy linda pero no lo es. Habiendo tantas mujeres lindas en San Javier mirá si me voy a fijar en una alumna como ella”, expresó Miguel A.

Luego de ser informado del acta por parte de las autoridades del establecimiento, el docente realizó su descargo y le dijo que “todo era mentira”.

Asimismo, según reveló el acusado, le citó al padre de la menor para hablar de lo sucedido pero no aparecieron e incluso desde la escuela le habían manifestado que el acta había quedado sin efecto.

Sin embargo, el acta continúa vigente y el docente no puede acercarse a la menor ni tampoco brindar su clase de taller. “En las redes sociales veo el acta, pero no veo mi descargo”, sostiene. Y menciona que tiene le joden todo el tiempo.

Al respecto de la acusación de ofrecerle dinero para que muestren las piernas, el docente explicó que en una clase recordó una historia vieja. En ese sentido, el docente explaya la anécdota y todos se habían reído. Después de eso, según confesó “viene una denuncia del papá de que yo le pedía a todo el grupo de las chicas que manden fotos y que yo le iba dar $500, yo le dije que no podía ser. El director me cita y me da la disposición de que yo no puedo acercarme a la menor”, contó el educador.

Para finalizar, el docente se declara “inocente” y que no tiene para pagar un abogado que le defienda en algo que él no cometió. “Hay gente que me quiere, a mí me contaron que al padre le gusta el quilombo. Me están destruyendo y yo no hice nada”, cerró diciendo Miguel A.

Por otro lado, Rosana Ayala, directora de Educación Técnica del Consejo General de Educación explicó “lo que corresponde al sistema educativo es realizar la separación preventiva del docente a los fines de no interferir en la causa, o que siga teniendo contacto con la parte denunciante involucrada”.

Además, Ayala comentó que el caso mencionado es un tema que se dirime en la justicia. Y que mientras dure la investigación, el docente no podrá brindar clases.

#Misiones Un profesor de San Javier fue denunciado por acoso sexual a dos alumnas menores de edad https://t.co/4xGR5igiBd pic.twitter.com/CCMO5iagPG — misionesonline.net (@misionesonline) April 27, 2021

Profesor denunciado por acoso sexual a dos alumnas menores de edad

En la jornada de este martes, un profesor de una Escuela Técnica de San Javier fue separado de su cargo luego de que una madre haya realizado una denuncia formal por acoso sexual a sus hijas que son menores de edad. Fuentes consultadas mencionaron que el docente fue apartado preventivamente.

En ese marco, la denuncia formal de la madre ante las autoridades educativas, se realizó el 15 de abril ya que sus hijas menores, al regresar del establecimiento educativo, le manifestaron que “son acosadas por el profesor de taller que le ofrece dinero para que le muestren las piernas o manden fotos íntimas”, subraya la denunciante.

A raíz del hecho, Rosana Ayala, directora de Educación Técnica del Consejo General de Educación explicó “lo que corresponde al sistema educativo es realizar la separación preventiva del docente a los fines de no interferir en la causa, o que siga teniendo contacto con la parte denunciante involucrada”.

Además, Ayala comentó que el caso mencionado es un tema que se dirime en la justicia. Y que mientras dure la investigación, el docente no podrá brindar clases.

Luego de que las alumnas hayan confesado la mala situación que debieron pasar con el profesor, la madre de las menores mantuvo una reunión con directivos del establecimiento donde recepcionó un acta dejando constancia de lo que había ocurrido.

Por su parte, desde el Juzgado de Paz de la mencionada localidad, intervinieron en el caso y le han informado al docente que tenía prohibición de acercamiento hacia las menores. Sin embargo, la Dirección de la Niñez y Adolescencia también tomaron cartas en el asunto y brindarán contención a las menores.

En las próximas horas, el docente será llamado para prestar declaración indagatoria ante el Juzgado de Instrucción N° 2 de Leandro N. Alem.

Por otro lado, otras alumnas del establecimiento se expresaron por las redes sociales y mencionaron que el mismo docente habría insuado actos de acoso sexual en años anteriores.

AR-EP