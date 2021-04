Automovilismo: la FeMAD cumple 44 años desde su fundación

La entidad madre del automovilismo misionero cumple 44 este 29 de abril. Fue fundada por Hipólito Argentino Cortés y actualmente es presidida por Oscar Mieres. Recordando este aniversario, la Cámara de Representantes de la provincia declaró el beneplácito por el mencionado aniversario de su creación.

La Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) cumple 44° de historia fiscalizando el automovilismo en la provincia. Es que un 29 de abril de 1977, Hipólito Argentino Cortés lograba algo tan anhelado por los pilotos y amantes del deporte motor: tener la una Federación propia. Hoy se recuerda un nuevo aniversario de la entidad madre del automovilismo en la tierra colorada que es presidida por el Sr. Oscar Mieres.

Desde la presidencia actual en conjunto con la Comisión Directiva y el Comité Ejecutivo (clubes de la FeMAD) las competencias deportivas de automovilismo lograron volver al ruedo en este 2021 en momentos muy difíciles con un estricto protocolo tras la autorización pertinente, siempre con el compromiso de brindarse al piloto de las distintas categorías que fiscaliza la federación: Pista, Rally y Karting.

El presidente, Oscar Mieres se expresó al respecto a este día tan especial: “44 años de nuestra federación, la institución madre del automovilismo deportivo en la provincia, es todo un orgullo poder presidir y me imagino que aquel hombre, Don Hipólito (Cortes) creador esta federación donde se encuentre lo estará orgulloso. Quiero recordarlo a él, que el automovilismo misionero lo agradece permanentemente ya que si no fuese por él seguramente no tendríamos la federación. Yo creo que se sentirá contento por cómo estamos llevando las riendas de la FeMAD” sus primeras palabras destacando lo realizado por Cortés en los inicios y estuvo al frente por más de 30 años.

“Cuando agarramos la Federación había cuestiones que pulir y de a poco lo fuimos logrando, siempre con el apoyo y el empuje de todo el grupo. En el medio de la pandemia trabajamos para lograr la autorización de las pruebas en el 2020 y este año se iniciaron las gestiones de las competencias, en esto un especial agradecimiento a las autoridades provinciales que desde un primer momento las confiaron, es muy importante el apoyo de gobierno de la provincia”

En la actualidad: “Hoy por hoy la Federación está en un buen momento, pero hay varios objetivos que vamos a ir avanzando, sin embargo la realidad es que estamos en medio de la pandemia y vamos fecha a fecha, pero siempre con la misión de mejorar detalles, dialogando con cada actividad para seguir creciendo, lo cual creo que sin dudas lo estamos logrando”

“Tengo que agradecer la confianza del Comité Ejecutivo de la FeMAD (los clubes de los autódromos) y al club de Apóstoles que donde comencé, no olvidarme de quienes estuvieron porque cada uno aportó su granito de arena, si bien nosotros en el último tiempo estamos poniendo nuestra impronta, esto es de todos, el agradecimiento a los pilotos, los equipos y su familia que supieron esperar el momento adecuado para volver”

Cerró: “El trabajo está a la vista porque ellos están y entre todos tirando para el mismo lado vamos a seguir creciendo. En estos 44 años, el agradecimiento es hacia muchas personas, a los pilotos sobre todo, a los colaboradores y a los clubes que hacen a la Federación y de manera especial Gobernador de la provincia, Oscar Herrera y sus Ministros, que confiaron en nosotros, nos queda seguir cuidándonos para que continúe de manera normal la actividad automovilística que tanto nos apasiona y queremos”, concluyó el máximo dirigente.

En este inicio de los Campeonatos 2021 que sin dudas quedará marcado por el contexto: en el Misionero de Karting contabilizó un total de 65 pilotos (1ra fecha Oberá) y la segunda con 95 participantes (Posadas). Por su parte, en el Misionero de Pista: tuvo gran apertura con 55 pilotos en Posadas. Mientras se espera con buenas expectativas al Campeonato Misionero de Rally (AMPYNAR) 2021 que comenzará en Apóstoles.

Resña histórica de la FeMAD

Sin dudas no hay que olvidarse de quienes la gestaron, para seguir cuidándola, siendo primordial esfuerzo de los comienzos y las enseñanzas que dejaron. La FeMAD nace en Puerto Rico en una charla –más que reunión- de fanáticos del automovilismo, en abril del año 1977. Después de pasar mucho tiempo compitiendo junto a la Federación Regional N°7 (en aquellos tiempos), el emprendedor Hipólito Argentino Cortés, como dirigente deportivo, encara la posibilidad de crear una federación de automovilismo en la provincia de Misiones.

En aquella reunión del 29 de abril de 1977, en Puerto Rico, estuvieron presentes –entre otros- el mismo Hipólito Cortés, junto a Vicente Rocabert, Armando Sobolewski y Juan Jambrina, entre otros. Jambrina, un ex piloto que sigue aportando su experiencia desde su club perteneciente a la FeMAD en la actualidad.

En el recuerdo de aquella gesta, don Hipólito Cortés había coordinado actividades con el Presidente del Automóvil Cub Argentino (ACA) en ése entonces, el Dr Carma, todo se había encaminado y realizado. De ésa manera se redacta y firma el Acta N° 1 de la Femad.

La Femad como Organización Civil obtiene su personaría jurídica el 26 de febrero de 1979, y está afiliada al Automóvil Club Argentino (ACA). Es la única entidad con Poder Deportivo Parcial en Misiones, delegado por la Comisión Deportiva Automovilística del ACA.

A lo largo de la historia, la Federación se fue consolidando cada vez más. De empezar a organizar y fiscalizar carreras con un trabajo incansable de pocas personas, hasta llegar a tener un grupo permanente de colaboradores, como en el día de hoy. Todos ellos coordinados en una división de funciones que ordenan el complejo trabajo de una competencia automovilística.

Desde la primera competencia que la Femad fiscalizó, en Paso de los Libres, Provincia de Corrientes (debido al contacto entre Hipólito Cortés y el Presidente del Club de la localidad correntina, que era su primo). Luego las primeras competencias en Misiones fueron en Wanda, Gobernador Roca, Capioví, Montecarlo, Apóstoles, Posadas, Oberá, Eldorado, Aristóbulo del Valle entre otras.

Y en un avance constante, la Femad está perfectamente identificada en la Provincia de Misiones como la “entidad madre” del automovilismo.

Con el tiempo, se llegaría al punto en que el desarrollo era tan importante, que perfectamente los clubes pertenecientes a los autódromos federados recibían a categorías de nivel nacional como el TC2000, el Turismo Nacional, la Fórmula Renault y la Súper Renault; inclusive algunas de nivel continental como la Formula 3 Sudamericana o la Copa de las Naciones en los autódromo de Oberá y Posadas. Así también se avanzaría en gran magnitud con las competencias de Rally (hace poco se cumplieron 33 años del primer campeonato misionero de la especialidad que lo emprendió Cortes). Por los caminos de la Provincia se fue acrecentando la actividad recibiendo al Rally Nacional argentino y al Campeonato Sudamericano en varias ocasiones en su entonces.

Ya hace más de 10 diez años con el histórico y popular Turismo Carretera por primera vez en un autódromo, en este caso en Posadas acompañadas de varias categorías nacionales, de la misma forma en Oberá con las categorías Súper TC2000, o bien, Top Race, el Turismo Pista y TN, con representación misionera. Los autódromos Eldorado y Apóstoles se hicieron fuertes a lo largo de su historia con los campeonatos zonales y un gran acompañamiento del público, manteniendo esas tradicionales competencias sobre tierra.

Con un automovilismo federado que fue siendo reconocido a nivel nacional surgieron pilotos como “Quique” Urrutia, Carlos Okulovich padre e hijo, el recordado “Fitti” Kruse desde su querido Wanda recorriendo el país, Carlos Marcelo Miguez, fueron reconocidos a nivel internacional como Rafael Morgenstern, Carlos Malarczuk, Cristian Rosiak, Alejandro Rodriguez, Juan Manuel Jambrina, Carlos Ghunter y en el último tiempo, Sergio Zarza, “Nano” Garzón Maceda entre otros. Del mismo modo pilotos que pasaron por la escuelita del Karting, como Mairu Herrera, “Chicho” Grimaldi o pilotos como Juan Pablo Pastori (sub campeón Clase 2), Tomás Sniechowski, Rudi Bundiziak, quien fuera uno de los últimos campeones nacionales en Formula Renault. De esa manera, las familias de los pioneros pilotos fueron forjando e incentivando por su pasión a sus hijos y nietos, así es parte de la historia de nuestro automovilismo misionero.

Don Hipólito Argentino Cortés, el padre del automovilismo misionero falleció en marzo del 2014 dejó un gran legado, sin dudas, una persona que siempre será recordada y respetada por lo que luchó para tener un automovilismo federado.

La FeMAD en la actualidad

En la actualidad, la FeMAD es comandada por el Sr. Oscar Mieres quien asumió de forma interina luego del alejamiento de Héctor Alenka, pero desde agosto de 2020 asumió a la presidencia con una renovación de la Comisión Directiva acompañado por Jaime Posdeley (Oberá) en la tesorería y el ex piloto, Luis Tito Selleski de Eldorado en la Secretaría.

Se comenzó a trabajar en momentos complejos que son de público conocimiento durante la cuarentena y la pandemia del Covid 19, el desafío fue grande y porque por primera vez en 43 años de la Federación se estuvo más un año sin actividad, sin embargo quien preside actualmente en conjunto con los dirigentes quienes le acompañan siempre tuvo el desafío del dialogo de las instituciones gubernamentales buscando hacer saber la importancia de la actividad deportiva automovilística en la provincia transmitiendo las voces de los pilotos y los clubes pertenecientes a la FeMAD, de esta forma se logró la reapertura de las competencias. El mismo fue con el Misionero de Karting en Oberá con récord de participantes y luego, en Posadas con el Misionero de Pista, que se unió y tuvo un total de 55 pilotos participantes, un dato sin dudas que se resalta.

De la mano de esta apertura, la gestión fue más allá porque por primera vez las competencias de pista y karting se están transmitiendo vía streaming de manera oficial, una plataforma de internet que es la más actual en seguidores. Esto deja al alcance de miles espectadores, amantes del automovilismo y sponsors, con televidentes de distintas partes del mundo haciendo conocer nuestro querido automovilismo misionero. Además, los pilotos tienen la posibilidad de analizar las distintas maniobras en y post competencias como se da a nivel nacional o los mejores zonales del país.

Porque el objetivo siempre es trabajar a la par con las distintas entidades y pilotos, escucharlas y pero sobre todo fiscalizar carreras, por este motivo que desde el inicio de la gestión de Mieres, se reunió con la AMPyNAR que se encarga de organizar los Campeonatos de Rally, en su entonces para ponerse a disposición. Con este diálogo permanente con sus dirigentes, se busca comenzar con un nuevo campeonato de la especialidad que organiza la entidad mencionada.

El rally misionero dando cuenta de un crecimiento muy importante en la región dará comienzo este domingo, desde luego sin público ante los protocolos autorizados en la ciudad de Apóstoles.

Como el dialogo (siempre con el mayor de los respetos) cordial siempre es importante, desde la asunción de las nuevas autoridades de la AMPPAC, con pilotos de pista estuvo en dialogo con su presidente, Germán Kran, inclusive recibiéndolo en la sede de la FeMAD para finiquitar detalles al Campeonato 2021.

Dialogo con la CDA del Automóvil Club Argentino

El titular de la FeMAD, Oscar Mieres desde su largo paso por el comisariato deportivo comenzó a conocer y dialogar con distintos dirigentes de la entidad madre del automovilismo argentino, con representantes de la CDA del ACA. La actual comisión directiva de la FeMAD encabezada por su presidente tiene un permanente contacto con la CDA, así la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo es muy bien vista por los dirigentes nacionales y por cualquier consulta que siempre es primordial para el crecimiento de una Federación regional.

Karting, la Categoría Escuela con el semillero más vivo que nunca

El Campeonato Misionero de Karting está viviendo un momento histórico por la cantidad de participantes, además dándoles el lugar a los más chicos entre 6 y 8 años para dar sus primeros pasos en la especialidad acompañados de sus padres y el acompañamiento de la Federación. Sin dudas está siendo una las grandes novedades de este año, porque ya llegan a más de 15 chicos están cumpliendo su sueño de competir, divertirse sanamente con las medidas de seguridad pertinentes en los kartódromos habilitados en la provincia. Otro dato para la especialidad, que por primera vez desde 1999 que fiscaliza la FeMAD el Karting, se puede ver por TV, en este caso vía streaming para los que no pueden dirigirse a los autódromos por cuestiones sanitarias.

Próxima fechas:

2 de mayo 1ra fecha Campeonato Misionero de Rally Apóstoles

9 de mayo 2da fecha Campeonato Misionero de Pista Oberá

16 de mayo 3ra fecha Campeonato Misionero de Karting en Pista Oberá

"La primera fecha superó las expectativas, tuvimos un domingo espectacular", expresó Oscar Mieres, presidente de la FeMAD

