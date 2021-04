Elecciones 2021 en Eldorado: el sublema «Nueva generación renovadora» presentó a sus candidatos y propuestas

Este jueves 29 de abril en horas del mediodía, se presentó en la Cámara de Comercio e Industria de Eldorado (CACIEL) el sublema «Nueva generación renovadora» por el Frente Renovador, cuya lista es encabezada por el empresario Claudio Almada, acompañado por Chechu Ocampo y Mariano Melgarejo.

Claudio Almada

En la oportunidad, estuvieron presentes el ex diputado provincial y actual director de Marandú Comunicaciones- Roberto Chas Roubineau, el diputado provincial y ex intendente de Montecarlo- Julio César «Chun» Barreto, el intendente de Puerto Piray y actual candidato a diputado provincial Jorge Lezcano, y militantes.

En referencia a las propuestas el 1° candidato a concejal Claudio Almada sostuvo que «lo principal es trabajar cerca de la gente, representar a los que hoy no tienen voz en el Concejo, hacer mucha política de trabajo de campo y representar también al empresariado que son una fuente generadora de trabajo e ingresos».

Con respecto a cómo tomó la decisión de encabezar la lista, teniendo en cuenta que nunca antes militó en política, dijo que «nos convocaron a nivel provincial, y me inspiró el discurso de nuestros conductores sobre en qué puedo servirle a Eldorado, eso me hizo replantearme, así es que tomé la decisión de involucrarme y hacer algo más activamente por mi ciudad. Yo no había trabajado antes en política, nunca antes habia militado, yo soy un emprendedor, trabajo en el rubro comercial, así es que esta es una experiencia totalmente nueva para mi».

En ese sentido destacó que «la gente que me conoce sabe que soy un hombre de poco hablar y más de hacer, soy gente de trabajo y ahora vengo a trabajar por la ciudad y a apostar fuerte en esta nueva empresa que estoy encarando».

En cuanto al equipo que integra la lista, Almada dijo que está conformado por un grupo de trabajo que tiene muchos años de militancia, como Mariano Melgarejo, Chechu Ocampo y yo que estoy incursionando en la política. Somos un grupo dispar pero lo que nos caracteriza es que somos todos jóvenes y tenemos muchas ganas de trabajar por Eldorado».

Con respecto a los funcionarios que participaron del lanzamiento de la lista dijo que «es un honor que hayan participado en nuestro lanzamiento, queremos sumarnos a la trayectoria de esta gente que tiene mucha experiencia en la zona norte, y nosotros fortalecer desde nuestro lugar, estando en el Concejo, impulsando a la zona norte: Eldorado, Montecarlo, Piray. Queremos hacer un equipo de trabajo multidisciplinario para fortalecer a la ciudad de Eldorado, es lo que buscamos, apuntar a crecer, queremos lo mejor para nuestra ciudad».

Funcionarios presentes

Roberto Chas Roubineau trajo los saludos del gobernador de la provincia y dijo que el mandatario provincial «les desea lo mejor en esta propuesta que están haciendo ustedes para su ciudad, de la mano del gran equipo de candidatos a diputados provinciales que llevarán y transmitirán las grandes politicas de estado de la Renovación, esto es lo que el 6 de junio vamos a defender todos».

Por su parte, Jorge Lezcano manifestó que «esperamos que la zona norte crezca y se desarrolle con el plan que propone gente como ustedes, los felicito, cuenten conmigo, y a trabajar, a trabajar por la gente, por la sociedad, porque la Renovación invoca eso, es un gran pilar que genera crecimiento y oportunidades en la provincia de Misiones».

Y para finalizar el diputado Julio César «Chun» Barreto expresó que se enamoró de la política cuando se dió cuenta que es una herramienta para ayudar a la gente y para que se desarrollen las ciudades, «hay un enorme compromiso y ganas de hacer cosas en este grupo, y van a encontrar mucha gente con experiencia que van a servir de apoyo, de sugerencia, como ser Roberto Chas. O un intendente de la zona norte con mucha experiencia también, que dejará de ser intendente para ser diputado. Y la nueva generación con esa energía, sumada a la experiencia es muy importante, es el equilibrio que siempre buscó quien conduce el partido- el ingeniero Carlos Rovira. Por algo Misiones es una provincia equilibrada, ordenada, que ha crecido más y se ha desendeudado y todo aún en medio de esta pandemia. Me gusto mucho una palabra que dijeron varias veces hoy: equipo. Porque cuando hay equipo desaparece el individualismo y ese es el secreto para poder servir a la comunidad, les deseo todo el éxito y cuenten con nosotros».

Integrantes del Sublema «Nueva generación renovadora»

Concejal Titular 1: ALMADA CLAUDIO FERNANDO (43 años, empresario del rubro metalúrgico, casado y con dos hijas).

Concejal Titular 2: OCAMPOS CINTIA RAMONA CELESTE “CHECHU” (se desenvuelve en el ambiente futbolístico y con los jóvenes)

Concejal Titular 3: MELGAREJO MARIANO ANDRES (trabaja en los medios de comunicación)

Concejal Suplente 1: ENCINA MIRTHA DE JESUS

Concejal Suplente 2: MORINIGO REINALDO RAMON

Concejal Suplente 3: SIKORA SOLANGE MARLENE

PP-EP