“Queremos ser protagonistas todos los partidos”, sostuvo Cristian Campozano, delantero de Crucero del Norte 

El colectivero vuelve al ruedo. En el marco de la cuarta fecha del Torneo Federal A, Crucero del Norte viajará hasta Córdoba para medirse ante Sportivo Belgrano. El encuentro comenzará a las 16 en la ciudad de San Francisco. “Tenemos que ir partido a partido, estamos muy bien”, expresó Cristian Campozano.

Tras la importante victoria ante Sarmiento, el delantero valoró el triunfo de local y admitió que todavía hay mucho por mejorar. “Este no es el techo del equipo todavía, tenemos muchas cosas por mejorar. Estamos muy bien en lo grupal e individual”, sostuvo el oriundo de Formosa.

Según expresó el delantero, desde que arrancaron la pretemporada el único objetivo es hacerse fuerte de local, ser intensos y atacar mucho. “De a poco lo estamos logrando”, sostiene.

Durante los primeros tres partidos, la tarea de Campozano fue luchar todas las pelotas y generar siempre la segunda jugada. En el primer partido, el delantero convirtió y Crucero logró sus primeros tres puntos.

Campozano, delantero de Crucero del Norte

“Carlos me pide que presione, que no deje que salga limpia la pelota para que podamos recuperar la pelota y cuando la tenemos me da libertad para que yo pueda llegar al área para marcar diferencia ahí”, subrayó el 9.

Para Cristian, el equipo está trabajando de la mejor manera y que está para ser protagonista. “El primer objetivo es clasificar para pelear por el ascenso”, se ilusionó el delantero.

Por otro lado, según informó la prensa del club, este viernes realizarán pelota parada por la mañana, en horas del mediodía serán sometidos al hisopado y por la noche viajarán hacia San Francisco, Córdoba. “En lo personal cada uno de cuida como más puede, sabemos que todos estamos expuestos y que en cualquier momento te puedes contagiar”, contó.

Por último, el delantero dejó un mensaje a los socios e hinchas colectiveros “confíen en este equipo, hay muchos jugadores jóvenes que le van a traer satisfacciones así que esperemos poder seguir así y darles un triunfo en Córdoba”, cerró Cristian Campozano.

AR-EP