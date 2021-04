“Nosotros no recibimos ninguna denuncia”, aseguró el presidente del Colegio de Médicos de Misiones sobre el “médico trucho” que habría atendido al exjuez Rey

Luis Flores, presidente del Colegio de Médicos de Misiones, se refirió a los casos de médicos falsos que atienden en la provincia y recomendó asegurarse de que los médicos con los que se atienden estén matriculados. Esto en referencia a los dichos del exjuez José Luis Rey sobre que fue atendido por un cuadro de COVID-19 por alguien que no era médico.

Luis Flores – Radio Libertad

“Nosotros no recibimos ninguna denuncia en el Colegio. Si fuera así, es un delito penal la práctica ilegal de la medicina y si se comprueba, es motivo de cárcel. No sabemos si la consulta fue en un consultorio o en un sanatorio”, señaló.

Flores resaltó que el Colegio de Médicos dispone de una página donde las personas pueden ver si un médico está matriculado, detallado por localidad y especialidades. También pueden consultar vía telefónica los datos que deseen.

“Hace pocos meses un enfermero en Candelaria se hizo pasar por médico, en estos casos pueden presentarnos la denuncia a nosotros e informamos al Ministerio de Salud”, contó Flores sobre este mismo caso en el cual se vio afectado Rey.

Indicó que cuando alguien desea alquilar un consultorio, las clínicas deberían solicitar que demuestren que son médicos matriculados. “Ocurrió que, debido a la necesidad de ocupar las guardias, toman a personas sin saber si están matriculados”.

“En el listado de la página figuran los matriculados habilitados que cuentan con la matrícula al día”, remarcó y aclaró que en este momento no hay inhabilitaciones por causas judiciales.

Explicó que aquellos que ejercen en la provincia deben tener una matrícula provincial; ya que una matrícula nacional no habilita a ejercer la profesión en Misiones. “Esto se hace justamente para que no ocurran casos como estos; el Ministerio de Salud controla que una persona sea médica a través de varios requisitos y firmas”, agregó.

También, detalló que existe un registro de médicos viajeros que de igual manera deben matricularse en el colegio, a quienes no les cobran esta matrícula.

El caso del exjuez Rey

José Luis Rey, exjuez de la provincia de Misiones, tuvo coronavirus en el mes de diciembre y estuvo internado durante 14 días en terapia intensiva, pero lo resonante de su experiencia con esta enfermedad, es que fue atendido por un médico trucho.

“Me pegó bastante mal, fue en diciembre y comencé con una tos seca, sin fiebre, ni dolores. Me hice los estudios y me dio positivo, entonces me hice ver por un médico conocido de unos amigos y después descubrimos que no era médico, sino enfermero. Se formalizaron las denuncias porque tiene una alta mortalidad esta enfermedad y no queríamos que se vea afectada otra persona”, relató José Luis Rey en declaraciones a Misiones Online.

José Luis Rey de 70 años, quien padeció coronavirus y por una mala prescripción de remedios estuvo en terapia intensiva, denunció a un hombre de 41 años que no contaba con el aval profesional del Colegio de Médicos y no figuraba en su lista de médicos matriculados.

“Fui un afortunado porque fui a ver a unos médicos, me sacaron una placa y me internaron. Estuve 14 días con soporte de oxígeno externo. Estamos aprendiendo de la enfermedad y de los profesionales médicos, después de 8 días me dijeron los médicos ‘zafamos’, tenía 82 de saturación de oxígeno en sangre y salí con 95”, contó.

Actualmente José Luis Rey, tiene disminución de capacidad auditiva y dolores en las piernas, luego de padecer un cuadro grave de la enfermedad.

El médico falso que atendió a José Luis Rey

Se trata de un hombre de 41 años que habría sido alertado por el Colegio de Médicos de la provincia y que a pesar de tener conocimientos de enfermería, atendía, recetaba y firmaba con una matrícula falsa en Candelaria. Debido a esto, fue ubicado por investigadores de la Unidad Regional I de la Policía de Misiones, quienes lo detuvieron.

Por este motivo, Luis Flores, presidente del Colegio de Médicos de Misiones, dijo en Radio Libertad que es necesario que quienes se hayan atendido con el falso médico, asisten a una nueva consulta para evaluar la condición de cada uno.

“Dudamos del conocimiento médico de esta persona y no sabemos qué tan válidos fueron sus diagnósticos”, manifestó Flores.

Por otro lado, aseguró que en la provincia hay 2.700 médicos matriculados y activos. Para obtener información acerca de quiénes son, es necesario ingresar al padrón de la página del Colegio de Médicos Misioneros y allí están los datos. Asimismo, para facilitar la búsqueda se debe poner las 2 primeras letras del apellido del profesional y así obtendrían la información que buscan sobre matrícula y especialidad.

