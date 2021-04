A 15 días del intento de homicidio a Manuel Sánchez, por parte de Santiago Negrete, la causa judicial está en curso y el joven herido se recupera en su hogar. La familia pidió ser querellante particular para poder tener acceso al expediente.

El abogado penalista, José Luis Rey, es el defensor de Manuel Sánchez, el joven posadeño que fue brutalmente herido por Santiago Negrete, en una noche que marcó la vida de ambos para siempre.

Hoy Manuel se recupera en su hogar, con una bala alojada en su mandíbula y con múltiples dificultades para llevar adelante su vida de manera normal. Mientras que el acusado del homicidio, Santiago Negrete, continúa detenido aguardando que se resuelva su culpabilidad.

“Nosotros tenemos un problema, no tenemos contacto directo con la causa. Estamos esperando que el magistrado nos de intervención como querellante particular, no para entorpecer sino para colaborar ya que los primeros 20 días son importantes para cualquier procesos investigativo”, expresó José Luis Rey en declaraciones a Misiones Online.

En las últimas horas, volvió a circular el rumor sobre la posible liberación de Santiago Negrete, sin embargo su propio abogado desmintió la excarcelación del joven detenido.

“Este juzgado no libera los homicidios en grado de tentativa, la imputación es por homicidio agravado, por la alevosía y eventualmente el agravante de la utilización de armas de fuego”, aseguró Rey.

Investigación del caso

Mientras Santiago Negrete continua privado de su libertad en la Comisaría Tercera de la ciudad de Posadas, por intentar matar a Manuel Sánchez, los investigadores esperan por los informes de los peritajes de los celulares, pruebas balísticas y los estudios toxicológicos de ambos jóvenes. Por el momento, la defensa del detenido emitió ningún pedido o planteo.

“La pistola, los estudios toxicológicos y las pericias de los celulares están siendo investigados por los pesquisas, en los próximos días tendremos los informes finales”, explicaron fuentes ligadas a la investigación.

En ese marco, en cuanto a cuándo estarían los informes, los investigadores mencionaron que “todavía no tenemos nada concreto, esta semana o en el inicio de la próxima estarán los resultados finales. Los estudios de balística que se realizan debemos informar a la defensa, pero al no depender de nosotros no sabemos cuándo estarán. Confiamos que en los próximos días”, explicaron los pesquisas.

#CasoNegrete Manuel Sánchez, el joven apuñalado y baleado en Posadas, regresó a su casa luego de recibir el alta médica https://t.co/fWVeX7SDVq pic.twitter.com/HpPIwVheYO — misionesonline.net (@misionesonline) April 16, 2021

El abogado de Manuel Sánchez dijo que “hubo una planificación, el llevar un arma, elegir el lugar, la oportunidad, eso significa programar pero no es un agravante”.

Además agregó que, “todavía desconocemos lo que pasa desde el punto de vista psicológico del victimario (Santiago Negrete). Normalmente solemos aventurarnos al resultado porque ya sabemos que los relatos son muy lindos pero nos tenemos que basar en lo que está en el expediente, pero todavía no tenemos acceso”.

Que le espera a Santiago Negrete

El joven está acusado por homicidio en grado de tentativa agravado por alevosía, con portación de arma. “Puede estar entre los 10 o 25 años, pero no tenemos aún una suma fija. Para que llegue a prisión perpetua el hecho tuvo que ser consumado y por eso baja de un tercio o la mitad”, dijo José Luis Rey.

Sobre el arma de fuego utilizada por Santiago Negrete, aún no pudieron determinar a quién pertenece. “Lo que sabemos es que pertenece al agresor, pero no sabemos si es de él o si pertenece a un integrante de la familia”.

La recuperación de Manuel Sánchez

Rodeado de su familia y amigos aún no comprende el brutal ataque del que fue víctima. “No puedo dormir, no puedo respirar por la nariz ni puedo comer”, dijo Manuel Sánchez tras el intento de asesinato que sufrió a manos de Santiago Negrete.

“Obviamente no estoy bien, no puedo respirar bien. Estoy con dolores, vómitos y no puedo dormir por las noches”, dijo con una voz nasal.

Reconoció que le cuesta respirar y que le duele mucho la mandíbula. Es que la bala calibre 22 que ingresó en su rostro producto de los disparos recibidos, aún permanece dentro allí. “Me están haciendo todos los estudios para ver cómo va a quedar, pero todavía no me dijeron nada”, sostuvo.

Aún tiene alojada en el maxilar derecho una de las balas recibidas por su agresor y este viernes será intervenido quirúrgicamente.

“Lo van a operar y estamos preparando un presentación en el juzgado para poner en conocimiento al juez que se va a hacer la intervención quirúrgica, para que se ordene la intervención de un integrante del cuerpo médico forense porque cuando se extraiga el proyectil porque es una prueba del hecho”, adelantó José Luis Rey.

SL-EP