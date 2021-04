José Luis Rey, ex juez de la provincia de Misiones, tuvo coronavirus en el mes de diciembre y estuvo internado durante 14 días en terapia intensiva, pero lo resonante de su experiencia con esta enfermedad, es que fue atendido por un médico trucho.

“Me pego bastante mal, fue en diciembre y comencé con una tos seca, sin fiebre, ni dolores. Me hice los estudios y me dio positivo, entonces me hice ver por un médico conocido de unos amigos y después descubrimos que no era médico, sino enfermero. Se formalizaron las denuncias porque tiene una alta mortalidad esta enfermedad y no queríamos que se vea afectada otra persona”, relató José Luis Rey en declaraciones a Misiones Online.

José Luis Rey de 70 años, quien pereció coronavirus y por una mala prescripción de remedios terminó en terapia intensiva, denunció a un hombre de 41 años que no contaba con el aval profesional del Colegio de Médicos y no figuraba en su lista de médicos matriculados.

“Fui un afortunado porque fui a ver a unos médicos, me sacaron una placa y me internaron. Estuve 14 días con soporte de oxígeno externo. Estamos aprendiendo de la enfermedad y de los profesionales médicos, después de 8 días me dijeron los médicos “safamos”, tenía 82 de saturación de oxígeno en sangre y salí con 95”, contó.

Actualmente José Luis Rey, tiene disminución de capacidad auditiva y dolores en las piernas, luego de padecer un cuadro grave de la enfermedad.

El médico falso que atendió a José Luis Rey

Se trata de un hombre de 41 años que habría sido alertado por el Colegio de Médicos de la provincia y qué a pesar de tener conocimientos de enfermería, atendía, recetaba y firmaba con una matrícula falsa en Candelaria. Debido a esto, fue ubicado por investigadores de la Unidad Regional I de la Policía de Misiones, quienes lo detuvieron en el día de ayer.

Por este motivo, Luis Flores, presidente del Colegio de Médicos de Misiones, dijo en Radio Libertad que es necesario que quienes se hayan atendido con el falso médico, asisten a una nueva consulta para evaluar la condición de cada uno.

“Dudamos del conocimiento médico de esta persona y no sabemos qué tan válidos fueron sus diagnósticos«, manifestó Flores

Por otro lado, aseguró que en la provincia hay 2.700 médicos matriculados y activos. Para obtener información acerca de quiénes son, es necesario ingresar al padrón de la página del Colegio de Médicos Misioneros y allí están los datos. Asimismo, para facilitar la búsqueda se debe poner las 2 primeras letras del apellido del profesional y así obtendrían la información que buscan sobre matricula y especialidad.

Por último, Flores explicó que se debe tener en cuenta que el falso médico firmaba con una matrícula con las letras MN, número 4060, sin embargo dicha matrícula no corresponde a ningún profesional con el apellido del involucrado en el Sistema Integrado de Información Sanitario Argentino, del Ministerio de Salud de la Nación, donde se encuentra el registro de todos los profesionales matriculados del país. Además, desde el Colegio de Médicos de la provincia explican que las matrículas de los médicos misioneros tienen la letra MP, que consta que el profesional está registrado en la provincia a través del Colegio de Médicos.

