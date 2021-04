Luego del arribo de Facundo Campazzo y de Gabriel Deck, podría haber otro argentino en la NBA ya que la franquicia de New York Knicks, está interesado en un basquetbolista surgido en Quilmes de Mar del Plata.

Se trata del base argentino Luca Vildoza, quien surgió en Quilmes de Mar del Plata y hoy es la figura del Baskonia de España. El argentino llegó al club español en 2016 y cuatro años más tarde, se consagró campeón de la Liga en una final en la que fue elegido como el MVP (Most Valuable Player), es decir, el Jugador Más Valioso.

Con respecto a la posibilidad de que haya otro argentino en la NBA, el rumor tomó fuerza cuando un periodista español, especializado en básquet, publicó en su cuenta oficial de Twitter lo siguiente: “ÚLTIMA HORA: Los Knicks preparan un último intento para incorporar YA a Luca Vildoza”. En caso de que se concretara el pase, el base argentino sería el 15° basquetbolista albiceleste en llegar a la liga de básquet más importante del mundo.

Hace unos días atrás, Claudio Villanueva, representante del surgido en Quilmes, en conversación con UcU Radio, dijo: “Es cierto que New York Knicks está siguiendo de cerca a Luca Vildoza, pero él está muy cómodo en Baskonia, tiene un buen contrato y por dos años más. Si no pasa nada, seguirá con ese contrato. La temporada pasada también recibimos una oferta concreta de una franquicia y la rechazamos. Por ahora no hay nada seguro”.

En ese sentido, Vildoza podría tener un futuro en la NBA jugando para los Knicks de New York, franquicia que logró ser campeona en dos ocasiones: la primera en 1970 y la segunda en 1973.

La historia de Luca Vildoza

La carrera de Luca Vildoza inició en Quilmes, donde supo brillar como base del equipo Cervecero en la Liga Nacional de basquet. Allí lo siguió de cerca el Baskonia, equipo que se lo llevó en 2016 para la disputa de la ACB del básquetbol de España, entidad con la que firmó un contrato por cuatro temporadas.

En ese entonces, el argentino tenía tan solo 21 años pero decidió quedarse durante la temporada 2016-2017 en el club Quilmes de su ciudad natal. En ese aspecto, explicó: “necesito consolidarme en la Liga Argentina y sé que es prioridad madurar como un base más conservador”.

“Creo que el año próximo estaré en estado óptimo para actuar en ACB y Euroliga”, agregó Vildoza. Asimismo, expresó lo siguiente: “me gusta mucho el aro. Sé que a veces me paso de vueltas, pero estoy intentando ser un base ordenador”.

Vildoza obtuvo el pasaporte con nacionalidad italiana en octubre de 2017 para lograr plaza de jugador comunitario y no extranjero, modo en el que se integró al Laboral Baskonia, que tuvo en sus filas a emblemas del seleccionado argentino como Luis Scola, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto, Hugo Sconochini y Gabriel Fernández, todos campeones olímpicos en Atenas 2004.

Argentino en la NBA, uno por uno

En la historia del básquet, hubo 14 argentinos, incluyendo a Facundo Campazzo y a Gabriel Deck, que supieron dar sus pasos por la NBA. El primero fue Juan Ignacio “Pepe” Sánchez, que desde el 200 hasta el 2003 jugó en la liga de básquet más importante del mundo, convirtiéndose en el argentino pionero. Pepe se desenvolvió en 76ers Philadelphia, Hawks Detroit y Pistons Atlanta.

Luego fue a la NBA Rubén Wolkowyski quien jugó en SuperSonics de Seattle y en Celtics Boston. Después de ambos basquetbolistas, llegó el mejor argentino de todos los tiempos: Manu Ginobili quien jugó desde el 2002 hasta el 2018 en San Antonio Spurs y además, brilló ya que ganó 4 campeonatos en la NBA (2003, 2005, 2007 y 2014). También integró dos veces la selección de All Star Game.

Con respecto a otros grandes basquetbolistas argentinos que estuvieron en la NBA, varios de ellos integraron, junto a Manu, la época dorada de Argentina en el básquet mundial. Luis Scola, Carlos Delfino, Andres Nocioni, Fabricio Oberto y Pablo Prigioni. Asimismo, hubo otros que también jugaron: Walter Herrmann, Nicolás Laprovittola, Nicolás Burdisso y Patricio Garino.

Actualmente, los únicos basquetbolistas argentinos en incorporarse y que juegan en la NBA son Facundo Campazzo y Gabriel Deck. ¿Se sumará Luca Vildoza?

FUENTE: TN.

