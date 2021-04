Ante la inminente definición de la justicia de Brasil sobre la represa de Garabí, la mesa provincial No a las Represas mantiene su postura de oponerse a las mega obras

Ante las versiones que indican que el Poder Judicial de Brasil se expediría sobre la continuidad o no de los estudios de factibilidad e impacto ambiental para la construcción de la represa de Garabí – Panambí, consultado el ambientalista e integrante de la mesa provincial No a las Represas, Eduardo Luján, dijo que mantienen su postura de oponerse a este tipo de mega obras y que debe respetarse la ley provincial que contempla la realización de un plebiscito para que la ciudadanía se exprese al respecto.

Eduardo Lujan – Radio Libertad

Recordó Lujan que el proyecto data de hace unos 15-20 años y que hubo dilaciones y cambios del proyecto, originalmente iba a ser un solo cierre en la provincia de Corrientes, luego se cambió y estableció otro con dos cortes, uno en Garruchos (Corrientes) y otro en Panambí (Misiones) que es el vigente, Garabí-Panambí. “Tuvo varias posibilidades de avance, llegándose incluso al inicio de estudios de impacto ambiental, pese a la resistencia y algunas leyes que establece la provincia que se tendría que haber hecho antes un plebiscito”, expreso el ambientalista en diálogo con Radio Libertad.

Ante esas circunstancias del inicio de los estudios, “hubo movilizaciones tanto del lado argentino como brasilero hasta que la justicia de Brasil dictamino que no se podía avanzar más con ésos estudios de impacto porque había antecedentes que consideraban que no era factible la construcción de la represa. Esos fallos fueron apelados y hoy llegamos a esta instancia donde esperamos esa resolución”.

Comentó que los estudios se estaban haciendo del lado argentino también, “hubo algunas acciones de la empresa que hacía los estudios en la costa del río Uruguay que nosotros oportunamente denunciamos porque aparte de los estudios iniciaron una campaña de concientización, haciendo reuniones con los vecinos de distintas localidades informando según ellos las bondades de estos mega proyectos. Los estudios se estaban haciendo en las dos orillas”.

Ante la posibilidad que la resolución judicial del vecino país dijera que se puede continuar con los estudios, dijo Luján que “se iniciaría un nuevo proceso, no sabemos cuál será la postura del Gobierno argentino, este es un paso en instancias de Brasil, la intención de construir la represa por parte del Gobierno brasilero son explicitas, las conocemos de hace mucho tiempo. Es un acuerdo binacional, está firmado por los dos países así que una vez que se sepa el fallo, de ser favorable para el Gobierno brasilero habría que ver cuál es la postura del Gobierno argentino”.

#LaRegión El Gobierno de Bolsonaro presiona por la construcción de la represa Garabí-Panambí y este miércoles podría definirse la situaciónhttps://t.co/sfrohn4KAK pic.twitter.com/ILFLWVjiBL — misionesonline.net (@misionesonline) April 27, 2021

Agregó en ése sentido que “por eso nos anticipamos y decimos que las autoridades deberían tomar pronto posicionamiento, sobre todo las autoridades provinciales porque el no contundente a las represas es manifiesto desde hace muchos años en la provincia y vamos a seguir bregando para eso sea así, pero habrá que ver la postura tanto de los gobiernos nacional y provincial”.

Menciono la vigencia de la ley provincial que contempla la convocatoria a un plebiscito y también la presentación que hicieron desde la mesa provincial No a las Represas en la Legislatura “poniéndole una fecha y hablábamos de las dos opciones, la ley no habla de año electoral, habla de que no tiene que coincidir con una elección de autoridades”.

Sobre la postura No a las Represas Lujan destacó que “los argumentos originales estaban basados en la experiencia vivida en la provincia y otras como Entre Ríos con Salto Grande y el caso nuestro de Yacyretá que daban muestra de los grandes impactos que generan estas mega obras, sobre todo en zonas tropicales y sub tropicales como la nuestra por la proliferación de vectores transmisores de enfermedades, los problemas ambientales, ocupación de tierras productivas, de la selva, los animales y los impactos sociales, pérdida de fuentes de trabajo, ruptura de redes sociales, hay un montón de elementos para plantear porque no realizar este tipo de obras”.

Agregó que aparte pasaron los años y Misiones “es hoy la capital de la biodiversidad, vivimos un problema muy conflictivo con el cambio climático , perdimos gran parte de nuestra selva que es necesario preservar cada vez más, lo estamos viendo con esta pandemia que tiene mucho que ver con el cambio climático y con la destrucción del medio ambiente que venimos haciendo los huma nos desde hace mucho tiempo” y propuso rediscutir un modelo productivo y de generación de energía.

A/E.J.

EJ-A