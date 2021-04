La Justicia de la Plata otorgó la prisión domiciliaria al cura Raúl Anatoly Sidders, quien está acusado de abuso sexual a una ex alumna de un colegio religioso platense, cuando el sacerdote era su administrador y docente.

La querella apeló este beneficio carcelario al acusado propiciada por el fiscal, Alvaro Garganta, luego de ordenar la detención efectiva.

El juez Agustín Carlos Crispo, a cargo del Juzgado de Garantías Nº 6 de La Plata, dispuso la prisión domiciliaria al cura Sidders, quien se encuentra procesado por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores, a raíz de la denuncia de “Rocío”, la víctima.

Los abogados defensores de la joven, Juan Pablo Gallego y Pía Garralda, anunciaron que van a apelar el fallo, “ya que el mismo no tiene fundamento en las pericias médicas realizadas a Sidders, las cuales no concluyen que la prisión efectiva podría afectar la salud del mismo, teniendo en cuenta que Sidders tiene 60 años, quien se encuentra desde el 1 de diciembre del año pasado cumpliendo prisión efectiva en la Alcaidía Roberto Pettinato y no ha sufrido ninguna daño en su salud desde aquel momento”.

“Rechazamos el fallo de morigeración de prisión del Juez Crispo, propiciado por el fiscal Álvaro Garganta, seguiremos luchando contra la impunidad de los curas abusadores, amparados por el poder político y judicial”, concluye el comunicado de los letrados. A mediados del año pasado, el sacerdote fue trasladado a la Diócesis de Puerto Iguazú, donde cumplía funciones pastorales.

JS-EP