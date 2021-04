Un reconocido empresario de Eldorado, Eduardo T. trata de desalojar a su propio hijo de 10 años y a su ex pareja de la casa donde vivió toda su vida y trata de «Ocupantes ilegales» a los mismos, según denunció la mujer.

Graciela A. denuncia que se encuentran vulnerados los derechos de su hijo, quien es menor de edad «junto a mi persona también pretende desalojar a mi hijo». Este reconocido empresario trata a su familia de «ocupantes ilegales rebeldes».

La mujer comentó que en esa vivienda viven desde fines del año 2003, que la construyeron con esfuerzo de ambos y, su ex pareja puso el domicilio a nombre de una sociedad, «como suele hacer con todas sus pertenencias», según contó Graciela en diálogo con Misiones Online. «Un año y medio tuve un botón antipático por una situación terrible que se presentó en el momento de la separación. Este hombre es una persona adinerada, no es falto de recursos», agregó.



Relató que tiene una carpeta repleta de denuncias hacia su ex pareja, por violencia, amenazas de muerte, entre otras. «Fui cambiando de abogado, hasta ahora tuve cinco. Uno de ellos, antes de los seis meses tenía que presentar la división de hechos por los 18 años que yo viví con esta persona, caducó porque el abogado no presento el escrito debido a que mi ex pareja compró su voluntad. No puedo reclamar nada, el fue manoseando toda la situación con cada abogado que presenté».

También relató que la cuota alimentaria que su ex pareja le deposita a su hijo no cumple con las necesidades que el mismo requiere: «Con 20 mil pesos no solucionamos nada».

Además, solicito ayuda y difusión a los medios de Eldorado y no le brindaron respuesta, «mi ex pareja es una persona conocida, tiene muchos contactos, le deben muchos favores.»

«El padre de mi hijo tiene 3 sociedades, de las cuales ahora se desvinculó y le paso la presidencia a su hermano, tiene vehículos, edificios y ahora, hace un mes inauguró uno nuevo el cual lo pago con una plata que cobro del seguro del incendio del aserradero del cual es propietario, el cual se produjo voluntariamente”.

Indicó también, «despidió a la gente que tenía muchos años de antigüedad, soluciono esos despidos con un mínimo y a los meses cobro todo el seguro de las maquinarias importadas que se quemaron y a partir de allí construyo el edificio que inauguró hace un mes» cerró.

SH-EP