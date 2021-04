Finalizó el rodaje de la película misionera Maragato

Luego de una semana de intenso trabajo, el cortometraje dirigido por Elián Guerin llegó a su final. Ahora se espera su estreno en los próximos meses.

Del dicho al hecho. Desde que el equipo recibió la noticia que fueron beneficiados con uno de los cuatro premios que otorgaba el Concurso Audiovisual Entre Fronteras, organizado entre el IAAviM (Instituto de artes audiovisuales de Misiones) y la Secretaría de Estado de Cultura de Rio Grande del Sur, Brasil (SEDAC), por medio del Instituto Estadual de Cine (IECINE/RS) y de Pro-Cultura RS FAC, llevar a cabo el rodaje se convirtió en todo un desafío. En estos nuevos tiempos de pandemia armar un plan de rodaje en el cual no solamente se depende de los contratiempos y circunstancias a resolver que da encarar este tipo de proyectos; se le suma las cuestiones sanitarias y los protocolos que se deben respetar para poder rodar.

Desde comienzos de este año, mientras se terminaba de gestar el equipo técnico, la producción trabajaba en afinar los lazos con las instituciones públicas y privadas, Guerin aprovechaba para darle los retoques finales al guion técnico. Bajo la dirección y producción general de Elián Guerin, basado en el guion de Sergio Álvez, con la coproducción de las productoras Imacinetica, Ocio Noble y Gustavo Carbonell, se llevó a cabo en San Ignacio durante toda la semana pasada la grabación de este cortometraje de ficción de época.

Basada en hechos reales. El papel protagónico de Teodoro Álvez fue interpretado por Andrés Álvez quien es el bisnieto sobre quien está basada la historia. Para Álvez, esta fue una experiencia única e irrepetible. Fue la primera vez que actuó y como si fuera poco protagonizando una historia que atraviesa el origen de su familia.

“Cuando me enteré que el proyecto había ganado me puse muy contento, luego el director me llamó y me comunicó que quería que interprete a Teodoro, ahí me empezó a correr una especie de miedo interno, porque nunca había estado frente a una cámara, debo confesar que me cuesta verme en una foto, pero aun así algo interno me decía que, si no encaraba esta responsabilidad, iba a ser raro ver a otra persona encarando el papel de mi abuelo”, expresó Álvez.

Por otro lado, indicó que “la historia está llena de sufrimiento. Cada vez que me tocaba interpretar una escena los sentimientos de represión y de desesperación se apoderaban de mi cuerpo; ahora que ya terminamos el rodaje ya estoy ansioso de ver el resultado final”.

Replanteando la industria audiovisual

El presidente del IAAviM, Mario Giménez, visitó el set emplazado en la Casa Museo Horacio Quiroga, en San Ignacio; charló con parte del equipo y pudo observar a los técnicos, actores y actrices en pleno trabajo. “Este rodaje es la prueba fehaciente de que en nuestra provincia se puede seguir grabando bajo todos los protocolos vigentes. Entendemos que hay una nueva realidad que debemos respetar, por suerte el sector audiovisual es dúctil en este tipo de cuestiones y se adapta a todos los formatos”.

El referente del instituto también se refirió acerca de la poca intervención y participación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) a lo que resaltó las políticas de contingencia y de apoyo que se vienen logrando desde el estado provincial; “Es indispensable seguir trabajando en fortalecer a las industrias culturales, no quedan dudas de que el sector audiovisual también es un motor dentro de la economía”.

¿Qué es Maragato?

Maragato es un nombre que se le da en Brasil a quienes iniciaron la Revolución de 1893 en protesta contra el gobierno de Júlio Prates de Castilhos. La temática del cortometraje gira en torno a los conflictos políticos y raciales atravesados por la llamada Revolución Federalista (1893-1895, Rio Grande do Sul, y frontera argentina) y por la abolición de la esclavitud en Brasil (1888). El relato está focalizado en las peripecias de Teodoro, un hijo de esclavos que es tomado de rehén por uno de los ejércitos en pugna.

La historia posee una estrecha e intrínseca vinculación con la inmigración poco estudiada aún de miles de personas afrodescendientes que, huyendo de la violencia política y las guerras civiles en Brasil, atravesaron la frontera para radicarse en la provincia de Misiones, reflejado en algunos cuentos del mismo Horacio Quiroga, como el personaje de Joao en “Los desterrados”.

La obra promueve, desde una narrativa ficcional, una profunda reflexión en torno a una serie de cuestiones como el racismo, la esclavitud, las confrontaciones bélicas y políticas, la búsqueda de la libertad como única forma de supervivencia posible (como condición inapelable para el desarrollo del ser humano) y los procesos migratorios de la población afro en la región.

Todo el elenco

Dirección de Foto: Iñaki Echeverria trabajando remotamente en conjunto con Livia Pasqual (Brasil) Dirección de Arte: Leticia Álvarez trabajando remotamente en conjunto con Valeria Verba (Brasil) Asistencia de Dirección: Macarena Czernecki, Vestuario: Luciana Bobadilla Ambientador: Leandro Giménez, Producción ejecutiva: Alejandro Gutiérrez, jefe de producción: Lucho Bernal, asistente de Producción: Marcia Majcher, Storyboard: Maco Pacheco. Música: Juan Pablo López. Dirección de sonido: Hernán Ruiz Navarrete. Colaboración de Casting Federal. Maquillaje Mónica Acuña, Dirección de producción: Andrés Tes, VFX Horacio Laboni.

Este proyecto audiovisual no hubiese sido posible sin el aporte incondicional de instituciones privadas y públicas que desde un principio se comprometieron en gestionar las diferentes necesidades que el equipo de producción necesitó resolver.

El Club de Rio quien desde el primer momento puso a disposición su predio para que el equipo pueda hacer base, El Ministerio de Turismo, la Subsecretaria de Revalorización Cultural y Museos dependiente de la secretaria de Estado de Cultura, el Parque del Conocimiento, la Policía de la provincia, El Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), la Secretaria de Turismo y Cultura de la Municipalidad San Ignacio, como así también el apoyo constante de Javier Peralta, intendente de San Ignacio.

