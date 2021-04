Empresarios del gas piden al Gobierno nacional que se declare la “emergencia económica” en el sector

El pasado domingo las empresas fraccionadoras agrupadas en la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) pidieron al Gobierno nacional declarar en forma urgente la emergencia del sector. En este marco, Pedro Cascales, presidente de la Cámara manifestó que el Estado no está cumpliendo con los aumentos previstos por la Ley y aseguró que esto genera desfasajes en el precio, es por ello que piden que se declare la emergencia económica.

Pedro Cascales – Misiones Cuatro

El empresario señaló la existencia de la Ley 26.020, que regula el gas licuado de petróleo, el gas butano, propano y envasado. Dicha ley, además, establece que cada seis meses debe haber una revisión de los costos en el sector y actualizar los precios de referencia de gas envasados, para que pueda cubrir los costos operativos.

“Se vienen dando pequeños aumentos en el gas fraccionado, pero el aumento neto fue de 15 pesos por garrafa, eso corresponde al 7 por ciento, y este aumento en seis meses no cubre ni la inflación”, explicó Cascales y argumentó que hay “un desfasaje muy grande” debido a que no se cumple la ley, es por ello que solicitan al Gobierno que se declare la “emergencia económica” del sector.

“Estamos pidiendo la emergencia económica donde nos permita suspender algunas inversiones, alguna reducción en algún impuesto y algún tipo de suspensión de alguna multa, si no es imposible continuar operando con esta situación que viene prolongándose hace tiempo”, sostuvo el presidente del CEGLA.

En esa misma línea indicó que dependiendo de la zona del país, el desfasaje representa entre 200 y 250 pesos por garrafa de 10 kilos. También recordó que están previstos dos aumentos escalonados para los próximos meses, pero en la parte del comercio y distribuidor no así para los fraccionados.

“Los precios de las garrafas de 10 kilos -en boca de expendio- a partir del 1 mayo costará 429 pesos y en junio pasará a costar 435 pesos, esos serían los precios oficiales, pero hay que agregar impuestos, transporte y demás y eso es aparte”, comentó.

Por otro lado, señaló que el “Plan Hogar” también tuvo un aumento, dicho beneficio es un subsidio que recibe las personas que no pueden costear el valor del gas envasado, con esta ayuda el precio total tiene un subsidio de 326 pesos.

“La energía requiere inversiones enormes y constantes; en equipamientos, en logística, en plantas, etc., y si uno no hace las inversiones llega un momento en el que se deteriora el servicio y el gas licuado no tiene problemas de servicios, al contrario, es muy confiable porque hay inversiones detrás, pero si se atrasa el precio, después habrá problemas y eso atrasa las inversiones”, advirtió Cascales.

Cabe recordar que en un comunicado emitido por CEGLA señalaban que por la pandemia del Covid-19 y por el atraso en la actualización de los precios de referencia se llegó a que la actividad de fraccionado de gas envasado esté en un contexto de déficit insostenible.

En este contexto, el Gobierno Nacional estableció a principios de abril aumentos de precios de la garrafa social que se aplicarán de manera escalonada. A la par se actualizará el monto de subsidio que reciben los sectores más vulnerables.

La Secretaría de Energía estableció que desde el 6 de abril el envase de 10 kilos de GLP tiene un precio al público de 424,43 pesos; el de 12 kilos, de 509,32 pesos, y el de 15 kilos costará 635,65 pesos.

En este panorama es que desde las empresas fraccionadoras agrupadas en la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado solicitaron que se declare “de forma urgente la emergencia del sector” y aseguraron que las garrafas deberían aumentar por lo menos un 50 por ciento con respecto a los valores actuales.

