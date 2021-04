RELACIONADAS Desde la UNAM brindaron recomendaciones a los medios para una cobertura adecuada ante un caso de suicidio

María Cristina Guillán, miembro fundador de la asociación Hablemos de Defender la Vida, manifestó que “para defender la vida, es necesario hablar de la muerte y de que la vida vale la pena ser vivida”. La asociación tiene 17 años de trayectoria y uno de sus objetivos es hablar de la cuestión del suicidio.

En diálogo con Misiones Online, Guillán explicó que trabajan con 3 ejes: la prevención, la orientación y la postvención.

En la prevención, según explicó, se pone palabras al silencio del suicidio, es decir que se involucran y tratan de demostrar y acompañar a la persona a través de talleres, jornadas, charlas. Además, buscan modificar creencias al respecto, hablar de que significa la salud mental, de donde buscar ayuda y de cómo actúa el entorno.

Por otro lado, la orientación trata de “cómo puedo ayudar”. Mientras que el tercer eje está destinado al familiar, compañero de trabajo, vecino y demás, del que ya no está.

Para lograr sus objetivos, la asociación trabaja con los medios de comunicación porque consideran que son un vehículo de transmisión importante.

En la asociación son voluntarios de distintas disciplinas. “Somos voluntarios por la vida, que tenemos ganas de acompañar a personas que están en una situación de crisis” aseguró.

Por otro lado, desde la asociación Hablemos de Defender la Vida, explicaron la importancia de aplicar un tratamiento adecuado a las noticias que traten sobre personas que decidieron quitarse la vida. En este sentido, dijo que “la Organización Mundial de la Salud tiene un reglamento de los cuales, los más importantes son no dar el nombre y apellido de la persona, ocupación y método que utilizó. Pero, sobre todo, el supuesto “porque lo hizo”.

La importancia de comunicar correctamente acerca de estos temas, radica en que “hay un efecto contagio. Por eso es importante pensar en que hay personas que están atravesando esta crisis y consideran suicidarse, por eso hay que tener mucho cuidado y explicar que el suicidio es una manera de resolver de manera definitiva una situación temporaria. Es importante que las personas entiendan que ningún problema que estén atravesando será para siempre, es temporario, tiene solución y deben buscar ayuda” dijo.

En tanto, dijo que es un tema de salud en sentido amplio, multicausal, es decir que intervienen muchos factores y que “no termina con el acto en sí. Para las personas que tenían vínculos con quien decidió lamentablemente hacer esto, todo recién empieza, ya que son muy afectadas”.

Por último, la miembro fundadora de Hablemos de Defender la Vida, María Cristina Guillán explicó que “por cada persona que se quita la vida, hay al menos 40 afectados: los sobrevivientes, vecinos, compañeros de trabajo” y dijo que “la culpa y la estigmatización hacen que el duelo sea más difícil. Pero no hay culpables, hay hechos y procesos, pero no una culpabilidad. Por eso no hay que estigmatizar al afectado o al sobreviviente”.

Centro de Asistencia al suicida: 0800 345 1435

