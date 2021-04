Cesino: “es importante que el misionero vote, porque ahí expresa que quiere para la provincia”

El médico y diputado del bloque del Frente Renovador en la Cámara de Diputados de la Misiones, Martín Cesino, quien será el primer candidato en la lista de legisladores en las elecciones del 6 de junio, se refirió a la oferta electoral que presentará el partido gobernante. También habló del buen status sanitario que mantiene la provincia, en momentos en que la mayoría del país sufre un incremento de casos de covid y se empiezan a estresar sus sistemas de atención.

Ante la posibilidad más que cierta de reelegir en su cargo, el diputado Martín Cesino, aseguró que “se siente muy orgulloso de formar parte del espacio de la Renovación, donde realmente somos todos importantes y tenemos la gran posibilidad de participar, de poder estar con el Gobernador y que te pida opinión o el Presidente de la Cámara y nos permita hablar a todo el bloque, donde hemos podido sancionar leyes para el funcionamiento del Estado provincial. Nosotros el año pasado sancionamos 87 leyes, 21 de las cuales eran de salud, pero también en educación, creación de municipios, etc”.

En diálogo con Misiones Online contó que proviene de una familia de trabajo (su padre era camionero) “y me enseñaron el esfuerzo, el sí o no. Yo las cosas que puedo cumplir digo si, y si no puedo trato de gestionar con los compañeros del ejecutivo provincial o los intendentes, y en este tiempo todas las leyes que sancionamos salieron de hablar con la gente, y luego las transformamos en normativas para el beneficio de la población”.

Con respecto a la lista de candidatos de la Renovación, dijo que será una mixtura territorial, con gente que viene de distintos sectores como la salud, la educación, la parte empresarial, social, deportiva, militantes, intendentes con importante gestión, e integrantes del actual ejecutivo.

Misiones con buenos números que lo destacan en el país en medio de la segunda ola de Covid

Al referirse a la situación actual de Misiones en el marco de la pandemia, el médico y legislador consideró que es importante destacar que hay un Estado provincial que trabaja en equipo, realizando y acompañando desde un primer momento, todas las acciones que viene desarrollando el gobierno y la justicia. “Uno recuerda principios del año pasado y desde ahí Misiones ha elaborado un plan estratégico científico, sanitario y político, que se implementó, y fue una de las primeras provincias que marcó acciones de prevención, de protección, suspensión de actividades. Fuimos de las primeras provincias fuera del instituto Malbrán, en tener los resultados y hacer un diagnóstico temprano. Y eso era fundamental porque si no se tardaba 5 o 7 días en tener el resultado de los testeos. Eso permitió hacer el diagnóstico y el bloqueo a sus contactos rápidamente, con lo que fue y es importante para mantener la salud, la educación y la economía de Misiones”.

Responsabilidad de todos los misioneros

Cesino recordó que junto con el gobernador estuvieron ayer visitando distintos municipios, donde “veíamos en la chacra y distintos municipios como la gente ha entendido lo cuidados, por ejemplo el usar el barbijo, para que la maquinaria económica y productiva no esté parada, por eso entendemos que este equilibrio sanitario que hoy tenemos, ha sido por las políticas sanitarias aplicadas desde el primer momento, pero también porque todos los misioneros hemos entendido tener responsabilidad”.

El diputado resaltó que Misiones fue la única provincia en el país que por ley requirió el uso del protector facial, pero también el pasaporte sanitario de pedir los certificados de covid negativo para entrar a la provincia, requisito que se sigue implementado y que fue muy importante para mantener el control sanitario y epidemiológico.

No se suspenden en Misiones las cirugías

Hoy en la planificación de la atención de distintos hospitales y CAPS de Misiones se siguen haciendo las mismas prestaciones, con protocolos, pero se hacen. En Misiones no se suspenden cirugías como se está haciendo en otras jurisdicciones, indicó Cesino. “Todas son urgencias para nosotros cuando tenemos una enfermedad”.

Misiones bajó el índice de letalidad por Covid

El testeo es fundamental para detectar los casos y los contactos estrechos, más el tratamiento rápido con Ivermectina de uso humano y recetada por un médico, el suero equino hiperinmume, y el plasma de recuperados, contribuyeron a que haya un gran porcentaje de recuperación del cuadro de los pacientes, eso sirvió para bajar la tasa de letalidad, sumado por supuesto a la vacunación contra el covid, explicó el médico sobre los números que indican que la provincia posee una tasa de letalidad del 1.8% contra el 2,3 o 2,4% de otros lugares del país.

GP-EP