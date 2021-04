Premios Oscar 2021: nominados, día y horario de la gran gala del cine mundial

Este domingo 25 de abril, se realizará la entrega de los Premios Oscar 2021 en el Dobly Theatre en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Los galardones serán entregados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS). La ceremonia comenzará a las 21:00 y será televisada por TNT.

Llegó el momento más esperado en el mundo del cine ya que este domingo, podremos ver a nuestros actores favoritos en la gala de premios más importante. Desde las 21:00, por TNT, se podrá visualizar la alfombra roja en la que estarán los protagonistas de las películas nominadas al galardón. Una hora después de ello, se llevará adelante la ceremonia principal de los Premios Oscar 2021. Lo atípico de la gala es que se realizará al aire libre, en el predio del Dobly Theatre, debido a la pandemia de coronavirus.



Películas con más nominaciones al Oscar

Con respecto a los nominados, los mismos fueron anunciados el 15 de marzo por Nick Jonas y Priyanka Chopra. Hay ocho películas que son las nominadas al premio máximo y que a su vez poseen más candidaturas:

Mank (10 nominaciones): Mejor Película, Actor (Gary Oldman), Actriz de Reparto (Amanda Seyfried), Director (David Fincher), Banda Sonora, Diseño de Producción, Diseño de Vestuario, Maquillaje y Peluquería, Sonido y Fotografía.

Nomadland (6 nominaciones): Mejor Película, Dirección (Chloe Zhao), Actriz (Frances McDormand), Guión Adaptado, Fotografía y Montaje.

The Father (6 nominaciones): Mejor Película, Actor (Anthony Hopkins), Actriz de Reparto (Olivia Colman), Guión Adaptado, Montaje y Diseño de Producción.

Judas y el Mesías Negro (6 nominaciones): Mejor Película, Actor de Reparto (Daniel Kaluuya y Lakeith Stanfield), Guión Original, Fotografía y Canción Original (Fight for you).

El Juicio de los 7 de Chicago (6 nominaciones): Mejor Película, Actor de Reparto, (Sacha Baron Cohen), Guión Original, Canción Original, Fotografía y Montaje.

Sound of Metal (6 nominaciones): Mejor Película, Actor (Riz Ahmed), Actor de Reparto (Paul Raci), Guión Original, Sonido y Montaje.

Minari (6 nominaciones): Mejor Película, Dirección (Lee Isaac Chung), Actor (Steven Yeun), Actriz de Reparto (Youn Yuh-jung), Guión Original y Banda Sonora.

Promising Young Woman (5 nominaciones): Mejor Película, Dirección (Esmerald Fenell), Actriz (Carey Mulligan), Guión Original y Montaje.

Lista completa de las categorías y sus nominados en los Premios Oscar 2021

Mejor Película:

– The Father

– Judas and the Black Messiah

– Mank

– Minari

– Nomadland

– Promising Young Woman

– Sound of Metal

– El Juicio de los 7 de Chicago

Mejor Director:

– Thomas Vinterberg (Another Round)

– David Fincher (Mank)

– Lee Isaac Chung (Minari)

– Chloé Zhao (Nomadland)

– Emerald Fennel (Promising Young Woman)

Mejor Actriz:

– Viola Davis (La Madre del Blues)

– Andra Day (Estados Unidos vs Billie Hollyday)

– Vanessa Kirby (Fragmentos de Mujer)

– Frances McDormand (Nomadland)

– Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Mejor Actor:

– Riz Ahmed (Sound of Metal)

– Chadwick Boseman (La Madre del Blues)

– Anthony Hopkins (The Father)

– Gary Oldman (Mank)

– Steven Yeun (Minari)

Mejor Actriz de Reparto:

– Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm)

– Amanda Seyfried (Mank)

– Glen Close (Hillbilly Elegy)

– Youn Yuh-jung (Minari)

Mejor Actor de Reparto:

– Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

– Sacha Baron Cohen (El Juicio de los 7 de Chicago)

– Leslie Odom Jr. (One Night in Miami)

– Paul Raci (Sound of Metal)

– Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)

Mejor Guión Original:

– Judas and the Black Messiah

– Minari

– Promising Young Woman

– Sound of Metal

– El Juicio de los 7 de Chicago

Mejor Guión Adaptado:

– Borat Subsequent Moviefilm

– The Father

– Nomadland

– One Night in Miami

– The White Tiger

Mejor Película Internacional:

– Another Round (Dinamarca)

– Better Days (China)

– Collective (Rumania)

– The Man Who Sold His Skin (Australia)

– Quo Vadis, Aida? (Suecia)

Mejor Película Animada:

– Onward

– Over the Moon

– A Sahaun the Sheep Movie: Farmageddon

– Soul

– Wolfwalkers

Mejor Documental:

– Collective

– Crip Camp

– The Mole Agent

– My Octopus Teacher

– Time

Mejor Cortometraje Documental:

– Colette

– A Concerto is a Conversation

– Do Not Split

– Hunger Ward

– A Love Song for Latasha

Mejor Película corta de Animación:

– Burrow

– Genius Loci

– If Anyrhing Happens I Love You

– Opera

– Yes People

Mejor Película corta live-action:

– Feeling Through

– The Letter Room

– The Present

– Two Distant Strangers

– White Eye

Mejor Fotografía:

– Judas and the Black Messiah

– Mank

– News of the World

– Nomadland

– El Juicio de los 7 de Chicago

Mejor Banda Sonora:

– Da 5 Bloods

– Mank

– Minari

– News of the World

– Soul

Mejor Canción Original:

– «Fight for You» (Judas and the Black Messiah)

– «Hear My Voice» (El Juicio de los 7 de Chicago)

– «Húsavík» (Eurovision Song Contest)

– «Io Si (Seen)» (The Life Ahead)

– «Speak Now» (One Night in Miami)

Mejor Sonido:

– Greyhound

– Mank

– News of the World

– Sound of Metal

– Soul

Mejor Montaje:

– The Father

– Nomadland

– Promising Young Woman

– Sound of Metal

– El Juicio de los 7 de Chiago

Mejor Diseño de Producción:

– The Father

– La Madre del Blues

– Mank

– News of the World

– Tenet

Mejor Efectos Visuales:

– Love and Monsters

– The Midnight Sky

– Mulan

– The One and Only Ivan

– Tenet

Mejor Maquillaje y Peinado:

– Emma

– Hillbilly Elegy

– La Madre del Blues

– Mank

– Pinocho

Diseño de Vestuario:

– Emma

– La Madre del Blues

– Mank

– Mulán

– Pinocho.

