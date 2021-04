Ivana y su bebé tuvieron coronavirus, estuvieron separados y hoy se recuperan viendo la vida de otra manera

Luego de permanecer en terapia intensiva, Ivana y su pequeño Juan Martín superaron al coronavirus y hoy se recuperan favorablemente en su casa.

Ivana Sanabria de 33 años cursaba el octavo mes de embarazo cuando dió positivo de coronavirus y en pocos días, el virus le generó un pico de fiebre e insuficiencia respiratoria. Tuvo que ser internada de urgencia y los médicos tuvieron que hacer lo posible para salvar al pequeño Juan Martín.

“Los primeros días tuve mucha fiebre y falta de aire, me di cuenta que al segundo día de darme positivo ya no daba más. Llamó a la ambulancia y ahí entré directamente a cesárea y después a terapia”, contó Ivana a Misiones Online.

Ingresó al Hospital Materno Neonatal (HMN) con un cuadro complejo dado que padece asma y eso agravó su estado de salud. Al tener insuficiencia respiratoria tuvo que ser sometida a una cesárea de urgencia, faltando un mes para el nacimiento de su hijo. “Yo no supe más nada de mi bebé hasta que me desperté de terapia, lo único que me acuerdo fue decir su nombre y después ya no me acuerdo de nada”, recordó.

Juan Martín nació prematuro y con coronavirus, por lo que debió estar internado por dos semanas, sin contacto con su mamá que peleaba por su vida. “Estuvo como 10 días hasta que su papá pudo conocerlo. Él hoy está bien, es un bebé súper sano”.

Luego de la cesárea Ivana fue trasladada a Terapia Intensiva, en donde permaneció en coma inducido e intubada durante 17 días, de los cuales en 12 necesitó asistencia respiratoria.

“Me desperté muy perdida, no estaba en tiempo, pero sí sabía que tenía dos hijos. Al principio no me podía mover, me costaba comer, no tenía voz, recién ahora estoy recuperándome pero no puedo hacer muchas cosas”, contó.

Volver a estar juntos después del coronavirus

Más de 20 días pasaron hasta que Ivana pudo conocer por primera vez a su pequeño y estar juntos otra vez. “Yo no conocía a mi bebé y no sabía si iba a salir de esta situación, porque realmente fue horrible, hay cosas que no me acuerdo pero me contaba un montón respirar, estaba muy cansada”.

Hoy Ivana padece varias secuelas que le dejó la enfermedad y los controles médicos para ella y su pequeño se volvieron una rutina que no pueden evitar.

“Es como volver a comenzar a hacer las cosas, la voz me está costando recuperar porque cuando salí de terapia no tenía voz. La movilidad del cuerpo, las piernas, tengo adormecida la cintura”, relató.

Ivana y su pequeño guerrero, como ella lo nombró, empezaron a vivir de nuevo, se cuidan mutuamente y disfrutan la calidad de estar juntos.

“Crean en la enfermedad, no es una gripe, es una enfermedad mortal. Tuve la suerte de hoy estar acá, pero hay gente que no la tuvo. Se tiene que tomar en serio, no es cualquier cosa, yo soy un caso contra todo pronóstico, con partes médicos que no me daban esperanzas”, expresó Ivana.

“Comenzamos de a poco, veo la vida de otra forma y es como volver a nacer. Juan Martín es un guerrero a la par de su mamá, empezamos todos de nuevo, mi familia, mi marido”, agregó.

SL-EP