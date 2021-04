Disconforme por tener que ceder el primer lugar en la lista de diputados provinciales, “Punchi” Rockenbach anunció que no será candidato por el Frente Agrario y Social

A horas de la presentación de las listas de los candidatos a diputados provinciales de los frentes y partidos para las legislativas del 6 de junio, el Frente Encuentro Popular Agrario y Social Para la Victoria, que nuclea a las expresiones más afines al kirchnerismo, tiene su primera baja: Roberto “Punchi” Rockenbach, quien había sido anunciado como primer nombre en la lista de aspirantes a una banca en la Cámara de Representantes de Misiones, anunció que no será candidato.

El actual delegado de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en la localidad de San Vicente, pegó el portazo acusando al diputado nacional y líder de Partido Agrario y Social (PAYS), Héctor “Cacho” Bárbaro, de cederle el primer lugar en la lista, a Cristina Brítez, la otra figura fuerte del espacio, diputada nacional y cara visible de La Cámpora en Misiones.

“Todo este manoseo él (Bárbaro) lo ve de afuera porque es diputado nacional, también gracias a nosotros, a nuestro trabajo. Entiendo la rosca de la política, pero no jueguen con la gente, no jueguen con la persona, con la dignidad de la persona, no jueguen conmigo. Jueguen con otro, yo tengo dignidad y tengo palabra. No me compro y no me vendo. Tengo una mala noticia para los que me acusan, no soy tripa gorda, no me vendo, nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Basta. Hasta acá llegó”, disparó Rockenbanch durante una entrevista en Radio Diez, de San Vicente. Además de renunciar a la candidatura, Rockenbanch también anunció que dejará el cargo en el ANSES.

“Doy un paso al costado, me voy a mi casa, como corresponde, como debe ser, sin rencor. No es por mi culpa que San Vicente no va a tener un diputado provincial. Hubo una palabra empeñada que no fue cumplida, no voy a descalificar, pero creo que fue el fin de una etapa. No hay nada raro, plata, no soy tripa gorda, a Punchi lo van a encontrar siempre acá en San Vicente”, culminó.

En tanto fuentes del PAYS afirmaron que el ahora excandidato informó que renunciaba por cuestiones personales y negaron que Brítez fuera a encabezar la lista del espacio, al menos no hay nada definido.

En ese sentido, aclararon que Rockenbach era el primer candidato del partido pero que el lugar definitivo se debería negociar con los demás integrantes del frente. “Nosotros lo que dijimos es que si Cristina Brítez, que es diputada nacional y tiene dos años más de mandato, quiere bajar a jugar en la provincia, podríamos considerar dejarle el primer lugar. No hay nada definitivo todavía porque lo que se busca es armar la mejor lista pensando en un proyecto más abarcador”, afirmaron.

