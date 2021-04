Copa Libertadores: sin Tévez, Boca debuta ante The Strongest en Bolivia a partir de las 19:00

A partir de las 19:00 Boca visitará en Bolivia a The Strongest para el debut de ambos en esta edición de la Copa Libertadores por el Grupo C, el equipo de Miguel Ángel Russo tendrá varias bajas importantes, 11 jugadores que habitualmente son titulares no podrán estar hoy. El encuentro se disputará en el estadio Hernando Siles en La Paz, el Xeneize irá contra el Aurinegro, pero también contra la altura ya que se medirán a 3.577 metros de altura sobre el nivel del mar. El colombiano Jhon Ospina Londoño será el encargado de impartir justicia.

Boca comienza su camino en la Copa Libertadores rumbo a la séptima que en el último tiempo se transformó en una obsesión para todos los hinchas y se ilusionan con conseguirla cada vez que inicia una.

Hace 51 años que Boca no puede ganar en La Paz, la última vez fue ante el Bolívar por 3 – 2, pero lo que ilusiona al pueblo boquense es que es el mismo lugar donde empezó aquella Copa Libertadores del 2007 que fue la última consagración en el certamen más importante a nivel internacional en Sudamérica.

Miguel Russo no podrá contar con varios jugadores por diferentes motivos, entre ellos hay infectados de coronavirus como Edwin Cardona, Marcos Rojo, Jorman Campuzano y Carlos Zambrano, por su parte Andrada también será baja, pero por contacto estrecho. Las lesiones es otra de las razones por la cual el equipo esta diezmado, Mauro Zárate cuenta con una lesión de grado 1 en el gemelo izquierdo y estará de baja por varias semanas. El técnico también decidió no contar con Carlos Tévez para darle descanso al capitán y referente por la seguidilla de partidos que se le vienen.

El Tigre sólo disputó cuatro partidos por la nueva versión del torneo en Bolivia. The Strongest ganó tres encuentros y perdió sólo uno, por lo que marcha en la segunda posición a dos unidades del líder, Royal Pari.

Por el mismo grupo, el Barcelona SC en la noche de ayer dio la sorpresa y venció en condición de visitante al Santos 2 – 0, que viene de ser el último subcampeón de la Copa libertadores y, además, el Peixe es el próximo rival del Xeneize.

POSIBLES FORMACIONES

THE STRONGEST: Daniel Vaca; José Sagredo, Gonzalo Castillo y Fernando Marteli; Jesús Sagredo, Diego Wayar, Raúl Castro, Ramiro Vaca y Jeyson Chura; Rafinha y Jair Reinoso.

BOCA: Agustín Rossi; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Alan Varela, Agustín Almendra, Cristian Medina; Agustín Obando, Franco Soldano y Sebastián Villa.

JD-EP