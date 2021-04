Caso Negrete: los investigadores están a la espera de los informes de las pericias 

Mientras Santiago Negrete continua privado de su libertad en la Comisaría Tercera de la ciudad de Posadas, por intentar matar a Manuel Sánchez, los investigadores esperan por los informes de los peritajes de los celulares, pruebas balísticas y los estudios toxicológicos de ambos jóvenes. Por el momento, la defensa del detenido emitió ningún pedido o planteo.

“La pistola, los estudios toxicológicos y las pericias de los celulares están siendo investigados por los pesquisas, en los próximos días tendremos los informes finales”, explicaron fuentes ligadas a la investigación.

En ese marco, en cuanto a cuándo estarían los informes, los investigadores mencionaron que “todavía no tenemos nada concreto, esta semana o en el inicio de la próxima estarán los resultados finales. Los estudios de balística que se realizan debemos informar a la defensa, pero al no depender de nosotros no sabemos cuándo estarán. Confiamos que en los próximos días”, explicaron los pesquisas.

En ese sentido, el análisis toxicológicos y los resultados de los teléfonos móviles serán de vital importancia para intentar reconstruir el momento previo del ataque que ocurrió en el barrio Villa Urquiza de la capital provincial. Además, días atrás, se había confirmado que la prueba de parafina dio positivo en la mano de Negrete.

Asimismo, los investigadores intentan confirmar a quién pertenecía la pistola calibre 22 milímetros donde se ejecutaron dos disparos. “Ya hemos pedido el informe para ver a nombre de quien está registrado el arma que se utilizó para el ataque”, añadieron las fuentes.

El viernes pasado, Negrete se abstuvo de declarar ante el Juez Juan Manuel Monte y luego fue el turno de los testigos y de la novia de Sánchez. Entre los declarantes, según fuentes consultadas, todos aseguraron que el detenido actuó solo y con mucha saña en querer matar a la víctima.

Por el momento, los investigadores no descartan ninguna hipótesis, aunque varios indicios apuntan que Negrete sería el único complicado en el intento de homicidio de Manuel Sánchez. Sin embargo, Santiago Negrete fue imputado por el delito de “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa”.

Por otro lado, este lunes, Luis Hurtado y José Luis Rey se presentaron en el Juzgado penal y fueron admitidos como querellantes particulares de la víctima.

En Misiones se admite la figura del querellante particular, quien es aquel sujeto particular que se presenta en el proceso por su condición de víctima de una acción delictiva y ejerce una pretensión punitiva contra el imputado.

De este modo, los letrados podrán colaborar con la fiscalía ofreciendo pruebas, testigos, colaboración técnica e incluso peritos.

AR-EP