Superliga Europea: los clubes ingleses se bajaron del torneo por la presión de sus hinchas y el certamen va rumbo a la desaparición

La Superliga Europea cada vez tiene menos fuerza ya que los clubes ingleses fundadores anunciaron oficialmente que se bajarán de la idea de competir en el torneo internacional que les dejaría afuera de las ligas nacionales y de la posibilidad de jugar en las selecciones.

Luego de la negativa de la FIFA y la UEFA acerca la creación de la Superliga Europea, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham y Manchester United anunciaron oficialmente que se bajarán de la idea de competir en dicho torneo. El Chelsea también se retirará.

El primer club inglés en tomar esta iniciativa fue el Manchester City. “El Manchester City Football Club puede confirmar que ha promulgado formalmente los procedimientos para retirarse del grupo que desarrolla planes para una Superliga Europea”, dice el comunicado del conjunto celeste.

Al City, se sumaron el Arsenal, Liverpool, Tottenham y Manchester United. Desde el Arsenal expusieron:

“Los últimos días nos han demostrado una vez más el profundo sentimiento que tienen nuestros seguidores de todo el mundo por este gran club y el juego que amamos. No necesitábamos recordar esto, pero la respuesta de los aficionados en los últimos días nos ha dado tiempo para una mayor reflexión y una reflexión más profunda. Nunca fue nuestra intención causar tanta angustia, sin embargo, cuando llegó la invitación para unirnos a la Superliga, sabiendo que no había garantías, no queríamos quedarnos atrás para asegurarnos de proteger al Arsenal y su futuro. Como resultado de escucharlos a ustedes y a la comunidad de fútbol en general durante los últimos días, nos retiramos de la Superliga propuesta”.

“Cometimos un error y nos disculpamos por ello. Sabemos que llevará tiempo recuperar su fe en lo que estamos tratando de lograr aquí en el Arsenal, pero dejemos claro que la decisión de ser parte de la Superliga fue impulsada por nuestro deseo de proteger al Arsenal, el club que amamos, y para apoyar el juego que amamos a través de una mayor solidaridad y estabilidad financiera. La estabilidad es esencial para que el juego prospere y continuaremos esforzándonos por brindar la seguridad que el juego necesita para avanzar”, agregan en el comunicado de Los Gunners.

En cuanto al Liverpool, señalaron en un comunicado que dicho club «puede confirmar que nuestra participación en los planes propuestos para formar una Superliga europea ha sido cesada. En los últimos días, el club ha recibido representaciones de varias partes interesadas clave, tanto internas como externas, y nos gustaría agradecerles sus valiosas contribuciones».

Por otra parte, en el Manchester United el vicepresidente del club presentó su renuncia que se hará efectiva en diciembre del corriente año. Esta dimisión estaría vinculada también al impacto negativo provocado por la creación del polémico certamen, aunque en el comunicado oficial no se hace mención a ese aspecto, según los Reds.

Además de todos los comunicados, este martes hinchas del Chelsea decidieron cortar el camino por el que el colectivo llevó a sus jugadores para enfrentar al Brighton and Love por la fecha 32 de la Premier League, encuentro que terminó 0 a 0. El motivo de la acción de los aficionados fue para reclamar por un cambio de postura de la institución que es una de las fundadoras de la Superliga.

La postura del príncipe William de Inglaterra acerca de la Superliga Europea

El hijo mayor del príncipe de Gales, Carlos y de Lady Di, este lunes expresó en sus redes sociales lo siguiente: “ahora, más que nunca, debemos proteger a toda la comunidad del fútbol, desde el nivel más alto hasta el fútbol base, y a los valores de la competencia y a la justicia en su esencia. Comparto las preocupaciones de los fanáticos sobre la propuesta de la Superliga y el daño que puede sufrir el juego que amamos”.

FUENTE: Infobae.

IR-CP+EP