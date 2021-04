Para el presidente de la Cámara de Comercio de Posadas, la mejor estrategia para combatir a la inflación es apoyar a la industria

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), Sergio Bresiski analizó el escenario económico de la provincia y el país destacando el buen momento que atraviesa Misiones por la frontera cerrada y el equilibrio entre salud y economía logrado, además de mencionar como un problema la centralidad que ocupan los conflictos de la política nacional, los inconvenientes que acarrea la alta tasa de inflación y su visión de cómo dominarla en base a productividad. Destacó el efecto dinamizador de los programas Ahora Misiones.

Destacó el escenario actual al que calificó como extraordinario y complejo, “con mucha dualidad de la centralidad y la periferia argentina como estamos viviendo hoy, desde lo económico un escenario doblemente extraordinario porque por la frontera cerrada y el dinamismo de nuestra economía nos permitió recuperar la demanda que se nos fugaba por la frontera y esa recirculación que estamos teniendo de un año de frontera cerrada nos permite como comerciantes, como industriales una reinversión constante porque al recuperar la demanda te permite mejorar la oferta, otra escala como comerciante, otra escala como industriales”.

Mencionó además lo que llamó “el sano equilibrio que llegamos a adquirir entre la salud y la economía” destacando que se nota en el día a día, “hay bastante diferencia a lo que se ve en otros lugares de nuestro país, no es solo el concepto de frontera cerrada dado que a eso le dimos mucho trabajo y herramientas que ya teníamos. Como institución logramos realizar cuatro eventos en el año tendientes a mejorar la situación comercial de nuestros socios, logramos seguir impulsando y reinventando los programas Ahora que son beneficiosos para todos los actores de la economía”.

Agregó que “no solo hay que ver el escenario de frontera cerrada sino que a ese escenario le dimos otro dinamismo construyendo consenso y mucha articulación tratando de definir objetivos más globales y no tanto particulares”.

Inflación

Respecto a los índices inflacionarios, considerados preocupantes por todos los analistas, Bresiski indicó que “estamos notando como industriales y comerciantes que tenemos mucha inflación de costo y es lo que está acelerando la inflación por el traslado de esos costos al producto en góndola y nuestra capacidad técnica de dar solución a eso está más lejos de lo que está avanzando la inflación. Es un problema bastante grave porque a nivel nacional tenemos un escenario que no podemos controlar, costos como combustibles, energía porque tiene un efecto cascada en todo el aparato productivo de cualquier economía”

Sobre los controles de precios dijo que cuando no se puede controlar lo que tiene injerencia en la creación de costos es difícil porque “si aumenta el combustible no podes pedir que no traslade eso al costo del producto. Lo que vemos es que si no se apuesta a una mayor productividad de la capacidad instalada, creo que ahí esta uno de los caminos a seguir producir más con el mismo costo”.

Explico en presidente de la CCIP que de acuerdo a “informes nacionales la capacidad instalada se está trabajando al 64 por ciento y eso quita respaldo, porque el respaldo último que tiene la moneda de un país son los bienes transable que se producen en ese país, quiere decir que le estas dando un 60 por ciento de respaldo a tu moneda, hay que focalizar ahí. La industria de este país es muy buena, hay muy buena capacidad instalada y la tenemos que llevar al 110 por ciento y para eso tenés que darle financiación, a buenas tasas, rápida, garantizar que esas industrias que necesitan insumos importados los tengan para poder mejorar su productividad”.

Consideró asimismo que tomar un crédito es complicado porque “a una tasa del 24 por ciento anual es difícil que el empresario se endeude, en el 2020 sacaron crédito al 24% para hacer frente a obligaciones y hoy están en otra cuarentena (en otros lugares del país) teniendo que hacer frente a ese crédito y a las obligaciones del 2021, no hay un norte claro para invertir, no es previsible el escenario hoy como para hacer inversiones y menos para tomar un crédito”.

En ése sentido sostuvo que “la centralidad argentina está haciendo mucho ruido y tenemos una economía muy centralizada, los grandes complejos industriales están en los grandes centros urbanos”, mencionando que el atraso del salario respecto a la inflación hace que el consumidor vaya perdiendo capacidad de compra, “cuando se atrasa el salario respecto a la inflación el consumidor deja de consumir y se siente en el estancamiento de algunos rubros”.

Reiteró a los planes Ahora como una de las mejores herramientas para hacer frente a lo que está pasando porque “articula al Estado, al privado y al consumidor junto con las entidades bancarias, ese es el camino, articular algo que se beneficioso para el conjunto de la sociedad, para destacar que las medidas de Nación dejan fuera de competitividad a la industria y el comercio provincial frente s los países vecinos y en una eventual apertura de las fronteras propuso potenciar los Ahora y los eventos de la CCIP, “seguir con la articulación donde cada uno de los actores expongan su escenario buscando el punto en común”.

