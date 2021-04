Segunda ola en Misiones: “El semáforo verde en nuestra provincia es el resultado de un año de trabajo”, afirmó el Subsecretario de Apoyo y Logística Carlos Báez

El subsecretario de Apoyo y Logística del Ministerio de Salud de Misiones, Carlos Baez, visitó el piso de Misiones Online en la primera edición de «La Hora M» y contó cómo se preparan para la segunda ola en Misiones. Destacó además el trabajo que se viene haciendo para que la provincia sea la única provincia verde en el mapa nacional.

“En el contexto nacional estamos como se ve en la foto”, resaltó Báez y aclaró que “el semáforo verde en Misiones es el resultado de un año de trabajo”.

El funcionario llamó también a la conciencia social y aclaró que “lo que resta de la película la tenemos que escribir todos juntos con la responsabilidad política y social individual”.

En relación a las fiestas clandestinas que tienen lugar todos los fines de semana, Báez dijo que “lamentablemente el ser humano es así, la libertad plena no existe cuando vivimos en sociedad, y los límites en este caso están puestos por un agresor externo que es el coronavirus”.

Sin embargo resaltó que la gran mayoría de los misioneros acató las medidas impuestas por la gobernación “la mayor parte de los Misioneros acompañó, existe una parte pequeña que no, que son los que no nos creen o no creen que estamos en una pandemia”.

“La segunda ola va a llegar, y esperamos que no sea tan alta y que sea lo más tarde posible”, aseveró el Subsecretario.

En relación a la situación crítica que se vive en el resto del territorio nacional y en referencia al conflicto entre el gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires Báez dijo que “vemos que pierden la idea principal, que se planteó cuando inició la pandemia, que es que vos consigas donde atenderte”.

“El foco tiene que estar puesto en que que cuando te toque a vos el sistema te pueda atender, porque si bien la mayoría de los contagios son leves también esos casos necesitan atención”, subrayó.

Con respecto a la situación que vive Paraguay contó que “cuando nos juntamos el año pasado con los funcionarios de Paraguay, previo a la pandemia, ellos ya habían cerrado las clases. Lamentablemente tienen ese problema”.

Agregó además: “Nosotros trabajamos todo el año para que eso no pase acá y vamos a continuar trabajando para que tampoco pase en la segunda ola”.

En este marco explicó que la provincia va a continuar trabajando tanto en el sistema público como privado, reforzando el sistema de salud “seguimos sumando camas de terapia y con respiradores y capacitando a los médicos para que sepan cómo abordar las nuevas cepas en caso de que lleguen”.

El funcionario también habló sobre la vacunación “en este momento tenemos un volumen importante de dosis y vamos a seguir vacunando”.

Detalló también que “en un primer momento teníamos pocas dosis y fuimos adaptando el sistema”.

“La semana pasada vacunamos a los trabajadores del volante, camioneros y taxistas, que son todos los trabajadores que hacen que la economía se siga moviendo”, aseguró.

Aclaró también que la prioridad de la provincia es vacunar a los adultos mayores “que son quienes pueden hacer colapsar las terapias intensivas” y los trabajadores de volante que “son un eslabón fundamental en la economía”.

Para finalizar remarcó la importancia de seguir manteniendo las medidas de bioseguridad y afirmó que “el 95% de los contagios se dan en lugares sin protocolos como las reuniones familiares”.

“Le pedimos a la gente que nos movamos lo menos posible y solo lo necesario y que todos los que podamos trabajar de casa lo hagamos”, enfatizó Baez.

Reforzó además que “en caso de movernos mantener distancia, usar barbijo e higienizarnos, que es lo único que da resultado en todo el mundo”.

“Que misiones sea la única provincia en verde no es casualidad, tiene que ver con las políticas implementadas para que el virus pase por la provincia y no se asiente, no es casualidad”, finalizó el funcionario.

VN-EP