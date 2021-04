¿Por qué la Superliga Europea, el torneo que amenaza con cambiar el fútbol, podría hacer que Messi se pierda su último Mundial con la Selección?

Lionel Messi podría perder la chance de jugar su último mundial con la Selección Argentina ya que la UEFA advirtió que todos los jugadores que participen de la Superliga Europea no podrán vestir las camisetas de sus nacionalidades.

La UEFA advirtió que todos los jugadores y clubes que participen de la Superliga serán excluidos de los torneos organizados por la UEFA y la FIFA. En ese sentido, Ceferín, presidente de la entidad futbolera europea dictaminó que “El que juegue en esa Superliga no volverá a jugar con la selección”.

La flamante planificación de la Superliga, que comenzó a tomar fuerzas desde las sombras del fútbol, generó quizás uno de los conflictos más grandes en las últimas décadas del mundo del fútbol. Más de las diferentes advertencias que hubo, los 12 clubes fundadores avanzaron con la propuesta y plantaron ante la UEFA y la FIFA.

Dicha competición europea estaría integrada por los siguientes clubes fundadores: Barceloma, Real Madrid, Atlético Madrid, Manchester City y United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Totenham, Juventus, Inter y Milan. Además, se agregarían tres clubes «fundadores» y cinco invitados por año

Acerca de la idea de crear esta Superliga con los clubes más prestigiosos del fútbol europeo, Ceferín apuntó que «el noventa por ciento del dinero de la UEFA regresa al fútbol y no solo a la élite. La UEFA no se mueve solo por el dinero. Desarrolla el fútbol. La Superliga no es así. Solo es negocio. Solo interesan los bolsillos y no la solidaridad. Los valores del fútbol son otros. No vamos a permitirlo».

En ese aspecto, duramente dirigió su palabra hacia los 12 clubes fundadores: “No sabíamos que teníamos serpientes tan cerca. Ahora lo sabemos. Es un proyecto vergonzoso y egoísta, que cuenta con el rechazo de toda la sociedad. Es un proyecto cínico que va contra lo que debería ser el fútbol y es una bofetada contra los valores del fútbol y contra toda la sociedad. Nunca permitiremos que se ponga en marcha un proyecto así”.

El comunicado de la FIFA ante esta propuesta de los clubes fundadores

“En nuestra opinión, y de acuerdo con nuestros estatutos, cualquier competición de fútbol, ya sea nacional, regional o mundial, siempre debe reflejar los principios básicos de solidaridad, inclusión, integridad y redistribución financiera equitativa. Además, los órganos rectores del fútbol deberían emplear todos los medios legales, deportivos y diplomáticos para garantizar que esto siga siendo así. En este contexto, la FIFA solo puede expresar su desaprobación a una «liga separatista europea cerrada» fuera de las estructuras futbolísticas internacionales y sin respetar los principios antes mencionados”.

Claramente, se muestran en contra de la idea de crear un torneo que esté a favor del negociado y las publicidades. Firmemente, apoyan la idea de tener un fútbol limpio, con crecimiento y mostrar los valores del deporte y por ende, no están a favor de que se cree la Superliga europea.

#Deportes Anunciaron la creación de la Superliga europea: ¿de qué se trata el torneo que amenaza con cambiar el fútbol?https://t.co/HTt3SilR8D pic.twitter.com/1oIpytakkK — misionesonline.net (@misionesonline) April 19, 2021

FUENTES: Olé y Ámbito.

