Los desafíos de la Economía para el próximo trimestre

El jueves pasado el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo) publico los datos de inflación del mes de marzo, 4,8% la más elevada en lo que va del año, hasta ahora el IPC acumula un incremento del 13% en el primer trimestre, alejándose de esta manera del 29%, objetivo macroeconómico proyectado por el gobierno en el presupuesto 2021.

Para lograr esa meta, la inflación tendría que rondar el 1,5% mensual los meses restantes, lo que sería muy difícil de cumplir.

Los niveles de inflación tan elevados generan una preocupación para la macroeconomía ya que generan, menos fuentes de trabajo, por el cierre de sectores productivos, en consecuencia, mayor desocupación y mayor aumento de la pobreza.

El gobierno para contener la inflación lanzó una serie de medidas orientadas a redoblar los controles de precios y contener las subas en alimentos, y presionar sobre las empresas (carne vacuna, la carne avícola, las frutas y verduras, la industria y la electrónica).

Estas medidas ya se han implementado en el pasado, y no tuvieron buenos resultados, podrán aportar alguna mejora en el corto plazo, pero no representan una solución a mediano y largo plazo.

En este contexto y pensando en el segundo semestre, será sumamente importante que el BCRA ( Banco Central de la República Argentina) pueda consolidar reservas para afrontar la economía teniendo en cuenta que se acerca el vencimiento de deuda con el Club de París,el 31 de mayo por 2460 millones U$s, en este sentido el Ministro Martin Guzmán se encuentra de gira por Europa con la meta de evitar el posible default con el organismo, no cumplir con el pago,sería un golpe muy duro en la confianza de nuestro país y generaría mayores inconvenientes macroeconómicos.

Recuperación de reservas del BCRA

Según declaraciones del presidente del Banco Central, en año 2020 La entidad adopto una serie de medidas, entre ellas ordenar el pago de importaciones y reestructurar la deuda corporativa (Empresas que toman deuda en u$s), que junto con el superávit comercial marcaron el camino para la recuperación de reservas por parte del BCRA, en los primeros meses del año.

Si se toman en cuenta los datos desde diciembre de 2020, y los del primer trimestre 2021 el Banco Central viene comprando dólares en el mercado cambiario de forma sostenida por un monto que supera los u$s3.700 Millones de dólares aproximadamente, en lo que va de abril compró u$s 770 millones. Teniendo en cuenta estas compras las reservas brutas crecieron hasta los u$s 40.019 millones. De todas maneras las reservas de libre disponibilidad (sin contar oro, encajes, entre otros) rondarían los u$s 5.000 millones, para lograr esta recuperación el campo jugo un papel fundamental en este primer trimestre, hubo récord de liquidación de exportaciones agrícolas en marzo, con el sector exportador de cereales favorecido por los precios internacionales liquidando divisas por u$s 2.770 millones.

El central utiliza los dólares comprados en el mercado cambiario, para contener las cotizaciones de dólares financieros, tanto el MEP como el contado CCL , las medidas tomadas por el gobierno de regresar a cuarentena genera que el mercado se ponga inquieto y pueda acelerar el dólar paralelo, y para ello el BCRA tendrá que hacer un esfuerzo mayor para contener las cotizaciones del mercado financiero.

Conclusión

Proyectar la economía en Argentina suele ser una tarea que exige diagramar múltiples escenarios, sobre todo en un país donde cambian a menudo las reglas de juego.

Pero sin dudas el gobierno tendría que enfocarse en tres puntos sumamente importantes de aquí en adelante:

1- pensar como recomponer reservas luego de la liquidación por parte del campo

2- cerrar un acuerdo con el FMI.

3- realizar la mayor cantidad de vacunación posible a la población.

Si bien el país se beneficia con un aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial, ya que los alimentos son una de las principales exportaciones y fuente de ingresos, hay que tener en cuenta que para lograr una tranquilidad económica, y el Banco Central pueda mantener niveles de reservas que le permitan operar de manera más holgada,antes que llegue a su fin la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador para mediados del segundo semestre del año.

Para ello, sería importante un plan de incentivo a las inversiones, orientadas al sector exportador en su totalidad, esta medida no solo generará ingresos de divisas, sino mayor creación de empleo, mayores ingresos y una disminución de los índices de inflación a mediano y largo plazo.

Otro de los puntos mencionados, será necesario que el Gobierno realice de manera urgente un plan económico y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para finalizar y como tercer punto, la vacuna es clave para controlar la enfermedad, e impedir la propagación del virus para ellos será importante vacunar la mayor cantidad de personas y, evitar ajustar más la economía y el colapso sanitario.

Sin estas medidas y teniendo en cuenta diversas situaciones, el congelamiento de precios en algunos servicios, la inflación se podría acelerar más aún en los próximos meses, por lo que el gobierno tiene un desafío importante para el comienzo del segundo trimestre en adelante.

Por Sebastián Sansevero (*)

Operador Mercado de Capitales

Davalos&Asociados

Consultores de Empresa

P.E.--EP