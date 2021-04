Exclusivo: Daiana Iris Velázquez, la enfermera que le salvó la vida a Manuel Sánchez contó los detalles de lo ocurrido

Daiana Iris Velázquez, la enfermera que le salvó la vida a Manuel Sánchez estuvo en los estudios de MisionesOnline y contó los detalles de lo ocurrido. La mujer revivió los pormenores del momento en el que intervino tras el brutal ataque al joven posadeño.



«Le pedía a Manuel que me hable porque se me moría en los brazos. Pasaban segundos en los que no hablaba ni se movía. Él me pidió que no lo deje solo», dijo la mujer que habló en el programa La Hora de Misiones, que se emite por las plataformas de MisionesOnline de lunes a viernes de 12 a 14 horas.

«Un par de noches no dormí. Recién el miércoles o jueves caí en lo que todos me decían: que hice lo que tenía que hacer, que le devolví un hijo a una madre. Lo volvería a hacer», dijo la enfermera que es posadeña y tuvo un papel crucial en asistir a Manuel Sánchez segundos después de que fuera atacado por Santiago Negrete.

Como casi todas las noches, cuando volvía de su trabajo, se disponía a sacar a pasear a su perro, y fue en ese momento en el que se percató de la situación en la vereda de su casa.

«No me iba a perdonar no haberme metido. Me nació intentar separarlos y socorrerlo. Santiago me dijo que le deje morir porque le quiso robar», dijo la mujer quien afirmó que le sorprendió “el odio” en el accionar del agresor.

GS-EP