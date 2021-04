Con una cifra récord, el Misionero de Karting se lució en Posadas

Con una cifra previa de un récord 95 participante en las diferentes, la segunda fecha del Campeonato Misionero de Karting que fiscaliza la FeMAD que se corrió en el Kartódromo “Jambrina Pastori” ubicado en el Rosamonte de Posadas. Los festejos fueron para: Lautaro Gritti (Escuela), Santino Dolce (110cc), Manuel Friedrich (10HP), Fiorella Santamaría (Copa Damas), Leandro Supiski (Cajeros Promocional), Diego Bogado (Máster 200cc) y Damián De Lima se llevó la 4T Estándar y 4T Senior.

El desarrollo de las competencias organizadas por el Automóvil Club Misiones fueron con un clima ideal y puro sol tras un comienzo con las clasificaciones y series que se debieron modificar por la cantidad de participantes extendieron en dos estas últimas.

La próxima fecha del Misionero de Karting se disputará en el Kartódromo Ciudad de Oberá el 16 de mayo.

La categoría Escuela es la que comenzó con el espectáculo, los más pequeños del karting misionero corriendo con un récord de más de 14 participantes. El posadeño Felipe Gonzalez tomó la punta luego fueron cambiando las posiciones a lo largo de la competencia y cada uno mostrando su crecimiento deportivo en un difícil trazado del kartódromo Jambrina Pastori. Los chicos no fueron menos y con todas las ganas regalaron al público que miraba vía streaming la ternura de competir con tan poca edad. Coronaron subiendo al podio los 14 pilotitos con sus trofeos una postal de los más peques.

En la categoría 110cc fue un triunfazo de Santino Dolce, el pilotito de Ituzaingó dominó la competencia para festejar con la bandera a cuadros. Serio el crecimiento deportivo de este chico que dio que hablar durante toda la jornada de domingo desde las clasificaciones de forma destacada.

Segundo finalizó Renato Longarzo y tercero, Ian Hummel en una grilla final que tuvo nueve participantes.

En la Copa Damas, Fiorella Santamaría (DRS Competición) tomó la punta luego de largar segunda. La perseguía muy de cerca Loreley Alegre (Facundo Racing-Kran Competición) sobre el final, la tercera, la campeona Alicia Graef que buscaba sumar esos puntos vitales para seguir por el buen camino en el campeonato.

En la categoría 10 HP, Manue Freidrich dio cuenta de su enorme manejo con el Karting preparado por el DRS Competición. El piloto de Leandro N. Alem tuvo un domingo brillante tras imponerse en la serie y ganar su primera final de la categoría en su temporada estreno. No fue sencillo porque tuvo que aguantar al experimentado Julio Da Silva en el segundo lugar y el tercer lugar de Martín Jaculski (Dalarda Competición). De esa forma finalizaron los primeros tres en el podio consagrando a Freidrich en el primer lugar.

En la Cajeros Promocional, Nicolás Hettinger partió mejor que Cinthia Iwanczuk en un lindo duelo por la lucha de la competencia que se desde el inicio. Diego Barchuk otro de los escoltas también daba lo suyo en un espectáculo parejo de la “Promo” pero las alternativas de una carrera cambiante dieron cuenta de un Stupiski que largó desde el fondo da la grilla y que empezó a luchar por los primeros lugares, astuto el obereño tomó la punta cerca del final sacando redito de su experiencia.

Fue triunfo nomás del obereño Leandro Stupiski, terminó segundo el posadeño Diego Barchuk y tercero, el de Alem, Fabián Carré en el regreso de la 2T Promocional al Misionero de Karting 2021.

En 4T Senior, tuvo una carrera final vibrante por la lucha de la punta porque primero fue Yonatan Lukoski (DyL Competición) y luego Damián De Lima (Kran Competición) que alternaron con las primeras posiciones.

En el tercer lugar, sumando los puntos, Alan Bohn (DRS Competición) haciendo una competencia expectante. Así finalizó con el podio, aquella maniobra formidable de Damián para llevarse la victoria y ser escoltado por el piloto de Roca, Lukoski y el líder del campeonato, Alan Bohn.

La categoría Máster 200cc Santi Prates (DRS Competición) largó impecable buscando escaparse en la punta sin embargo, Diego Bogado se le animó y pudo sobre pasarlo al posadeño en un duelo parejo que brindaban los “Máster”. Finalmente, terminó Bogado adelante, cerradísima la pelea por la victoria quedó para el piloto del norte de la provincia. Finalizó segundo Prates y tercero el posadeño Finten.

Final de película, festejó para De Lima

El cierre fue a todo show con la 4T Estándar Damián De Lima tomó el liderazgo, mientras que desde el segundo lugar apareció “Pachi” Ledesma que superó varios kartings y empezó a escoltar al de Leandro N. Alem.

De Lima se escapó en la punta de la carrera y además, se acercó Adriano Lukoski para presionar y buscarlo a Ledesma en busca del segundo puesto. En la vuelta seis, Lukoski supera al conocido “Pachi” Ledesma. El clasificador indicaba en la mitad de la final a Fernando Sttefen y Gomez completando los primeros cinco mejores de la competitiva 4T Estándar.

En la vuelta diez, Lukoski fue por más, lo alcanzó a De Lima y en la contra recta logró superarlo. Damián De Lima lo perseguiría para conseguir nuevo el primer puesto pero no le alcanzaría.

Fue triunfo de Adriano Lukoski del DyL Competición en pista, aunque no pudo ser festejo completo porque en al revisación técnica, el piloto de Roca no pudo pasarla y la victoria quedó en manos de Damián De Lima del Kran Competición redondeando un doblete 4T Estándar-4T sumando una nueva victoria en su historial.. Segundo y emocionado fue Fernando Ledesma para alcanzar su primer podio y tercero, Fernando Sttefen en su segundo podio en la categoría para el piloto de Puerto Rico.

Algunas voces de los protagonistas

Fiorella Santamaría Copa Damas: “muy feliz, emocionada porque fue una carrera muy pareja al principio, no era fácil porque venía de la presión de la fecha pasada y realmente salió todo bien, gracias a mi papá que tanto trabaja para brindarme este karting” contó la joven de Leandro N. Alem que logra su primera victoria en el Karting Misionero.

Manuel Freidrich 10 HP: “logré mi primer triunfo, la verdad que fue un domingo redondo para mí y el equipo, pude aguantar casi todas las vueltas a Julio (Da Silva). Mi objtivo es pelear por el campeonato 2021” dijo entusiasmado el de Alem del DRS Competición.

Leandro Stupiski Cajeros Promocional: “la clave fue el trabajo porque se nos complicó la serie y en la final fue la constancia de ir para adelante porque sabía que tenia un buen karting y superé a rivales muy buenos, por suerte lo pude lograr la victoria. Gracias a los sponsors y la familia”

Damián De Lima 4T Estándar “Fue un carreron en las dos categorías, se que me cuesta mucho en la Estándar. Después le hice la tijera en el tobogán y pude pasar, en la última vuelta Lukoski venia más rápido, pero no pasó la técnica, así que después de Oberá que no nos fue bien, más que feliz de poder ganar”

Final 4T Estandar a 12 Vtas

Karting @ Posadas karting circuito 4 (Argentina) • 18 April 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.2500 km5 (01:03.775)70.561 km/hAdriano Lukoski

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 602 Damian De Lima 13:00.307 0.000 12 1:04.674 2 69.58 km/h

2 650 Fernando Ledezma 13:04.879 4.572 12 1:05.001 3 69.23 km/h

3 658 Fernando Steffen 13:05.159 4.852 12 1:04.629 5 69.628 km/h

4 687 Cesar Alejandro Gomez 13:10.060 9.753 12 1:04.586 5 69.675 km/h

5 641 Mauricio De Lima 13:15.424 15.117 12 1:04.607 4 69.652 km/h

6 621 Luis Augusto Ramirez 13:22.551 22.244 12 1:05.759 3 68.432 km/h

7 611 Ayrton Max Bose 13:25.530 25.223 12 1:04.798 10 69.447 km/h

8 108 Alicia Graef 13:27.519 27.212 12 1:05.966 7 68.217 km/h

9 637 Alejandro Morales 13:29.072 28.765 12 1:05.420 2 68.786 km/h

10 656 Cristian Fiedler 13:32.737 32.430 12 1:05.277 7 68.937 km/h

11 609 Ulises Ricardo Sanchez 13:34.121 33.814 12 1:06.187 4 67.989 km/h

12 677 Franco Martinez 14:04.715 1 lap 11 1:10.506 4 63.824 km/h

13 618 Matias Andino 11:08.126 2 laps 10 1:05.974 2 68.209 km/h

14 663 Hector Joaquin Alenka 5:35.016 7 laps 5 1:06.128 2 68.05 km/h

15 635 Alejandro Barrios 2:38.900 10 laps 2 1:11.220 2 63.184 km/h

16 632 Gabriel Compes 0.902 12 laps – 0.000 – –

DQ 604 Adriano Lukoski 12:59.590 0.000 12 1:03.775 5 70.561 km/h por potencia.

Final Escuela a 10 Vtas

Karting @ Posadas karting circuito 4 (Argentina) • 18 April 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.2500 km6 (01:09.555)64.697 km/hLautaro Nicolas Gritti

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 8 Lautaro Nicolas Gritti 11:49.875 0.000 10 1:09.555 6 64.697 km/h

2 9 Facundo Hettinger 12:03.746 13.871 10 1:11.362 9 63.059 km/h

3 93 Felipe Gonzales 12:04.556 14.681 10 1:11.358 2 63.062 km/h

4 5 Juan Bautista Silvero 12:14.531 24.656 10 1:12.045 10 62.461 km/h

5 12 Francisco Morgensten 12:24.247 34.372 10 1:13.117 5 61.545 km/h

6 6 Mateo Ivan Panasiuk 12:25.685 35.810 10 1:13.041 5 61.609 km/h

7 33 Lautaro Vonsteiger 12:56.033 1:06.158 10 1:15.015 5 59.988 km/h

8 50 Felipe Morgensten 11:42.236 1 lap 9 1:15.737 7 59.416 km/h

9 10 Mateo Hettinger 11:52.775 1 lap 9 1:16.607 7 58.741 km/h

10 3 Giancarlo Rios Gottschalk 11:54.108 1 lap 9 1:15.930 7 59.265 km/h

11 27 Thiago Schlesinger 12:12.979 1 lap 9 1:16.543 5 58.79 km/h

12 14 Tadeo Pablo Rogaczewski 12:23.984 1 lap 9 1:20.106 5 56.176 km/h

13 51 Nestor Joaquin Quirelli 12:55.259 1 lap 9 1:21.598 2 55.148 km/h

14 4 Lucio Sebastian Sartori 12:57.726 1 lap 9 1:23.674 2 53.78 km/h

Final 4T Senior a 12 Vtas

Karting @ Posadas karting circuito 4 (Argentina) • 18 April 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.2500 km2 (01:02.140)72.417 km/hYonatan Lukoski

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 441 Damian De Lima 12:32.317 0.000 12 1:02.154 7 72.401 km/h

2 460 Yonatan Lukoski 12:33.942 1.625 12 1:02.140 2 72.417 km/h

3 401 Alan Bhon 12:48.457 16.140 12 1:02.798 2 71.658 km/h

4 444 Ricardo Liesenfeld 12:56.978 24.661 12 1:02.792 2 71.665 km/h

5 404 Matias Witzke 13:00.353 28.036 12 1:03.328 5 71.059 km/h

6 427 Javier Mucci 13:04.696 32.379 12 1:04.207 6 70.086 km/h

7 418 Adrian Urquia 13:08.487 36.170 12 1:04.697 5 69.555 km/h

8 432 Guillermo Brizuela Bloch 13:35.574 1:03.257 12 1:05.896 2 68.289 km/h

9 402 Nicolas Fehlauer 13:26.295 1 lap 11 1:09.210 8 65.02 km/h

10 414 Robetino Lukoski 3.028 12 laps – 0.000 – –

DQ 425 Christian Sartori 13:00.075 0.000 12 1:03.763 2 70.574 km/h

Final Cajeros Promocional a 12 vtas

Karting @ Posadas karting circuito 4 (Argentina) • 18 April 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.2500 km2 (01:02.325)72.202 km/hLeandro Stupiski

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 232 Leandro Stupiski 12:40.076 0.000 12 1:02.325 2 72.202 km/h

2 222 Diego Nicolas Barchuk 12:46.787 6.711 12 1:02.997 5 71.432 km/h

3 273 Fabian Carre 12:47.170 7.094 12 1:02.393 4 72.123 km/h

4 225 Nicolas Hettinger 12:48.094 8.018 12 1:03.115 1 71.298 km/h

5 221 Cristian Hettinger 12:57.395 17.319 12 1:04.210 6 70.083 km/h

6 286 Kevin Rodriguez 13:05.331 25.255 12 1:04.558 4 69.705 km/h

7 227 Martin Binder 13:13.680 33.604 12 1:04.798 9 69.447 km/h

8 234 Mauricio Hlynianyj 12:42.892 1 lap 11 1:04.797 3 69.448 km/h

9 238 Nelson Waidelich 12:57.882 1 lap 11 1:08.633 2 65.566 km/h

10 233 Javier Socziuck 13:19.898 1 lap 11 1:04.472 5 69.798 km/h

11 215 Cinthia Iwanczuk 1:05.484 11 laps 1 1:05.380 1 68.828 km/h

12 241 Sebastian Hipolito 1:05.597 11 laps 1 1:05.248 1 68.968 km/h

13 237 Gaston Arriola 1:58.029 11 laps 1 1:54.841 1 39.185 km/h

DQ 224 Franco Garcia

Final Copa Dama a 12 vtas

Karting @ Posadas karting circuito 4 (Argentina) • 18 April 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.2500 km5 (01:05.452)68.753 km/hMariel Alejandra Drozinsky

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 104 Fiorella Santamaria 13:15.486 0.000 12 1:05.833 7 68.355 km/h

2 106 Loreley Alegre 13:15.962 0.476 12 1:05.852 7 68.335 km/h

3 108 Alicia Graef 13:19.717 4.231 12 1:05.480 10 68.723 km/h

4 105 Milagros Finten 13:36.191 20.705 12 1:06.977 3 67.187 km/h

5 119 Mariel Alejandra Drozinsky 13:36.469 20.983 12 1:05.452 5 68.753 km/h

6 118 Martina Mrakava 13:36.943 21.457 12 1:07.010 3 67.154 km/h

7 121 Miriam Beatris Rojas 13:40.864 25.378 12 1:06.357 2 67.815 km/h

8 103 Melisa Barrios 13:46.875 31.389 12 1:06.284 4 67.89 km/h

Final 110 a 10vtas

Karting @ Posadas karting circuito 4 (Argentina) • 18 April 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.2500 km2 (01:04.884)69.355 km/hSantino Dolce

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 301 Santino Dolce 10:54.507 0.000 10 1:04.884 2 69.355 km/h

2 302 Renato Longarzo Skanata 11:01.547 7.040 10 1:05.349 4 68.861 km/h

3 306 Tomas Alcaraz 11:20.506 25.999 10 1:07.258 4 66.907 km/h

4 310 Ian Hummel 11:14.206 19.699 10 1:07.095 8 67.069 km/h

5 341 Maitena Bustos 11:31.035 36.528 10 1:08.135 5 66.045 km/h

6 386 Egon Leonardo Perez 11:48.790 54.283 10 1:09.831 3 64.441 km/h

7 307 Pablo Plocher 11:52.670 58.163 10 1:10.223 9 64.082 km/h

8 309 Griselda Ailen Da Silva 12:02.337 1:07.830 10 1:10.815 3 63.546 km/h

9 322 Bruno Ezequiel Melo 11:11.212 1 lap 9 1:13.055 2 61.597 km/h

Final 200 Master a 12 Vtas

Karting @ Posadas karting circuito 4 (Argentina) • 18 April 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.2500 km7 (00:58.460)76.976 km/hCristian Fleck

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 586 Diego Bogado 12:51.095 0.000 12 1:03.141 2 71.269 km/h

2 512 Santiago Prates 12:51.407 0.312 12 1:03.176 2 71.23 km/h

3 501 Juan Finten 12:56.866 5.771 12 1:03.387 4 70.992 km/h

4 555 Cristian Fleck 13:06.370 15.275 12 58.460 7 76.976 km/h

5 514 Fernando Nicolas Bonda 0.000 0.000 – 0.000 – -}

Final 10 HP a 12 vtas

Karting @ Posadas karting circuito 4 (Argentina) • 18 April 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.2500 km4 (01:05.371)68.838 km/hRamiro Manuel Fiedrich

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 708 Ramiro Manuel Fiedrich 13:09.624 0.000 12 1:05.371 4 68.838 km/h

2 706 Julio Dasilva 13:24.392 14.768 12 1:06.197 1

3 701 Barrios Alejandro 12:28.799 1 lap 11 0.000 – –

67.979 km/h

4 786 Tobias Benjamin Perez 13:39.325 29.701 12 1:07.415 2 66.751 km/h

5 719 Candela Belen Espindola 14:09.461 59.837 12 1:10.082 2 64.21 km/h

6 730 Claudio Sebastian Chejovick 14:16.113 1:06.489 12 1:08.640 12 65.559 km/h

DQ 705 Martin Jaskulki 13:26.193 0.000 12 1:06.397 4 67.774 km/h

Por técnica árbol de levas 721 Maximo Agustin Da Cruz 13:26.326 16.702 12 1:06.465 4 67.705 km/h

#Automovilismo: “La primera fecha superó las expectativas, tuvimos un domingo espectacular”, expresó Oscar Mieres, presidente de la FeMAD https://t.co/u6h7o3d9aC pic.twitter.com/rXYBg0nTtG — misionesonline.net (@misionesonline) April 12, 2021

