San Vicente tendrá una oficina de enlace con el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)

Silvia Risko, la delegada del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en Misiones, anunció la creación de una Oficina de Enlace que resultará un nexo entre la delegación del INADI en San Vicente con las localidades cercanas.

El objetivo del Instituto es lograr una descentralización para que San Vicente y localidades aledañas del interior como San Pedro, El Soberbio, Dos de Mayo y Aristóbulo del Valle, puedan trabajar con el INADI directamente sin tener que asistir a las oficinas que está en Posadas.

Risko aseguró que esta nueva sede ya comenzó a realizar trabajos administrativos y de capacitación, pero oficialmente esperan poder inaugurarla los primeros días de mayo de este año. Aclaró que en esta nueva oficina se dedicarán a recibir denuncias, pero sobre todo a realizar trabajos de asesoramiento y capacitación.

“El descentralizar las políticas del estado y hacer que el estado esté cerca de la gente es un proyecto político, es el proyecto nacional y popular y es el proyecto de la renovación”, indicó la delegada del INADI.

A su vez, agradeció el apoyo, compromiso y predisposición del intendente de San Vicente, Fabián Rodríguez, quien desde hace un tiempo viene apostando por capacitar a empleados públicos y trabajadores de los medios de comunicación de la localidad, sobre temáticas relacionadas a la violencia de género, discriminación y cómo comunicar desde una perspectiva de derecho.

“Es el trabajo en equipo lo que va a permitir que esto realmente se desarrolle, crezca y se fortalezca”, afirmó destacando nuevamente el acompañamiento de Rodríguez.

Esta nueva oficina “no va a ser la única, el año pasado estuvimos en gestiones, charlas y conversaciones con el intendente de Eldorado” contó y adelantó que tienen previstas otras localidades, pero por el momento solo están trabajando a fondo y con mucho compromiso en la localidad de San Vicente.

“Los municipios que se encuentran por la ruta 14 son municipios con mucho crecimiento demográfico y a medida que la sociedad va creciendo también aparecen conflictos que hoy tienen mucha más visibilidad y al haber visibilidad la demanda es mayor”, explicó Risko, por eso el INADI está tan interesado en trabajar con el interior de la provincia.

Denuncias del INADI durante la Pandemia

Silvia contó que, desde que asumió como delegada del INADI en Misiones, “hubo mucho incremento en todo tipo de denuncias de violencia de género y pese a que nosotros no somos el organismo que por espíritu de creación aborda esa temática, igual el estado tiene que dar una respuesta siempre. No importa si es tu área o no. Nosotros desde el INADI tomamos el firme compromiso de ser articuladores, de gestionar, de estar en respuesta permanente”

También criticó la falta de capacitación de algunos funcionarios y empleados públicos que, en lugar de ayudar a las víctimas, terminan vulnerando aún más los derechos de las víctimas que realizan denuncias por discriminación, violencia o cualquier otra problemática.

“Suele ocurrir que a veces la víctima se encuentra con la primera cara que representa el estado y sufre una doble discriminación. Discriminación es violar a un ciudadano y a una ciudadana de su derecho”, apuntó Risko.

Finalmente, la delegada del INADI recordó que para cualquier tipo de denuncia o asesoramiento cualquier persona se puede comunicarse a través de Facebook, Instagram, Twitter, o bien solicitar por esas redes sociales el número de WhatsApp del INADI. También pueden comunicarse en la página oficial o llamar a la línea 168 de 9 a 19 horas todos los días.

MB-EP