Adicciones (2da. parte): «Lo más importante que uno se lleva de un tratamiento, es estar alerta, es aprender a cuidarse»

Te presentamos la segunda y última parte de la entrevista a Fernando Zappia, Director Terapéutico del centro de tratamiento de adicciones Cambios Muy Buenos de la ciudad de Posadas, con quien hablamos de la modalidad y los objetivos del trabajo que se realiza allí para ayudar a las personas que sufren la enfermedad.

Ezequiel Bermejo: Contame el día a día del trabajo acá en el centro.

Fernando Zappia: Ellos entran todos los días a las 8:30 de la mañana, hay unos 20 minutos de socialización, como cuando uno llega al trabajo también, nos juntamos, tomamos mate, desayuno. A las 9 empieza el grupo matinal, que tiene que ver con compartir, no solamente cómo uno se despertó, sino cómo cerró su día anterior. Ellos tienen un “cuaderno de descargas”, donde ahí, se desarrolla un informe diario, sobre pensamientos, emociones, conflictos.

Uno tiene que valorarse algo al final del día, es importantísimo el poder valorarse. Algo para agradecer, esta práctica diaria de “hoy me valoro de que tuve un mal día, pero a pesar de ello, pude ser responsable”, por ejemplo. Quizás para uno de nosotros es algo común, es algo que hacemos siempre, pero para ellos es un montón. Eso se comparte en el grupo matinal.

El lunes, se habla también sobre el fin de semana que pasó. A las 11 más o menos que es cuando termina esta primera actividad, se pasa a la labor terapia. La labor terapia tiene que ver con los quehaceres: limpieza, jardinería, alguna cosa de mantenimiento que haya para hacer, tiene que ver con esa hora de decir “bueno, a ver, me ocupo y atiendo y limpio, y trato de que esté en las mejores condiciones el lugar donde yo vivo”.

Ese sentido de pertenencia donde aparecen y se ponen en juego un montón de cosas, porque el adicto viene de un mundo donde está el egocentrismo puro y enfermo.

EB: Si me sirve a mi lo hago, y si no me sirve, lo descarto…

FZ: Exacto. El servicio desinteresado se practica mucho en la labor terapia, es algo importante. Después del mediodía se comparten refrigerios y tiempo libre, hasta las 2 de la tarde, 2:30, y nuevamente comienza algún taller o algún grupo, o con la licenciada, con la psicóloga, o con el consejero, o conmigo.

Están los grupos convivencia, los grupos donde se trabajan los objetivos de fase, objetivos terapéuticos, dónde depende la etapa en la que la persona se encuentra. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos un paciente que está en fase B, la segunda fase, y tenemos un muchachito que entró la semana pasada, que recién está adaptándose, entonces bueno, es importante a veces la separación de espacios, porque el trabajo es distinto, el enfoque es distinto, el abordaje es distinto, los temas que se tratan también son distintos.

A una persona que todavía tiene la mente intoxicada, no podés llevarla a que hable de su historia personal, es muy rápido todavía, necesita una cierta estabilidad emocional, una cierta voluntad y una conciencia que al principio no la va a tener, es imposible. Después de eso se hace un grupo de cierre, acerca de cómo se va cada uno, y a las 17:30 se retiran sus domicilios.

En algunos casos los vienen a buscar, o capaz que la persona no está todavía en condiciones de moverse sola, no puede manejar dinero, y si se le da algún dinerito como para algún gasto de cigarrillos, una gaseosa, golosina, o porque tiene que viajar, es controlado.

EB: Yo sé que la pregunta es obvia, pero esas preguntas obvias son las que merecen ser hechas. ¿Por qué no pueden tener dinero?

FZ: Si vos llegás a un tratamiento, es porque vos necesitas atender todas las áreas de tu vida, y la relación con el dinero, es una de ellas. Para un adicto, tener dinero es un peligro, tener una tentación, es un disparador, por lo menos hasta que la persona esté fortalecida, por lo menos hasta que la persona incorpore herramientas de responsabilidad, de resolución, por lo menos cuando la persona ya sepa aprender y haya aprendido a pedir ayuda, ante esos momentos difíciles, y lo mejor es que no manejen dinero.

EB: Porque no estamos hablando solamente de que, porque tienen dinero, van y pueden comprar una droga o una bebida determinada. Lo pueden malgastar de mil maneras que no tengan que ver estrictamente con la adicción…

FZ: Hay un comportamiento obsesivo compulsivo, que no tiene lógica, pero está. Porque es ahí donde la enfermedad se manifiesta, es la necesidad de consumir.

EB: Llegamos al viernes.

FZ: Sí, el viernes, cuando ingresan, tienen que venir con un proyecto de fin de semana, que va duplicado, y está elaborado y planificado por la familia previamente el jueves. La familia tiene que estar, esto tiene que ser a modo de conjunto. Sobre qué actividades, en qué horarios, qué objetivos, tanto recreativos como familiares.

EB: Entonces no hay sábado y domingo para los tratamientos, sino que siguen de manera permanente.

FZ: Una persona puede venir acá y venderte que está haciendo el tratamiento perfecto, y por otro lado no existe; “si, yo soy el mejor paciente, hago todo lo que me dicen, soy obediente, estoy siempre predispuesto para todo. Pero cuando nadie me ve, sigo siendo el mismo que era antes”, por eso el adicto es un gran mentiroso.

EB: Porque, además, si fuera todo eso que dice ser, no estaría acá.

FZ: Exacto. Muchas veces hay toda una venta de apariencia que eso se cae, por supuesto.

EB: El otro día estábamos hablábamos de algo que me llamó mucho la atención: el riesgo, ese caminito por la cornisa en la que caminan, aquellos a los cuales les empieza a ir bien con el tratamiento, y creen que ya están liberados. ¿Eso es muy común?

FZ: Es muy común, y es el motivo de recaía de muchos adictos. Lo más importante que uno se lleva de un tratamiento, es estar alerta, es aprender a cuidarse. Y el verdadero, el real tratamiento empieza cuando vos te vas de acá. Mientras vos estás acá, la comunidad terapéutica, el centro de rehabilitación, funciona como una prótesis, donde uno viene a aprender todos los días.

Uno acá se encuentra con lo que, quizás, nunca tuvo en la vida, amor, cuidado, límites, contención, alguien que esté todo el tiempo para vos, alguien que te enseñe, alguien que camine con vos, encontrás un montón de cosas. Pero esto en algún momento va a caer, y le va a dar paso a la realidad. Esto es un ambiente protegido. Acá vos te equivocás, y lo podemos charlar en grupo, acá vos venís de una salida, donde mentiste, transgrediste, y te vas a sentar en un grupo, y lo vas a trabajar, vas a ver qué pasó, por qué, para qué, por qué volviste a repetir, cuáles son tus miedos, cuál es tu dificultad.

Muchos creen que una vez finalizado el tratamiento, yo ya estoy habilitado para volver a la vida que llevaba antes, salir de noche, total yo ya me recuperé. Salgo de noche, me vuelvo a juntar con los pibes, y me voy exponiendo a situaciones de alto riesgo cotidianamente. Uno cuando llega a una recaída, el final de la recaída, es el acto de drogarse o consumir, previo a eso hay todo un proceso. A mí me gusta llamarlo 9 pasos. Los 9 pasos del proceso de recaída.

Hay una serie de actitudes, por ejemplo, si yo soy irresponsable un día con algunas actividades, no pasa nada, el tema es cuando soy irresponsable todos los días; cuando esta irresponsabilidad se volvió crónica de vuelta, ahí yo me debilité, ahí yo me voy debilitando. Entonces después, ante cualquier situación que la vida me presente, yo ya estoy débil, entonces difícilmente podré decir que no, y vuelva a decir que si, y vuelva a permitirme una cervecita…

Uno tiene que valorarse, uno tiene que aprender a ver el esfuerzo que vos hacés día a día, que esto no es solamente dejar de consumir, esto es un esfuerzo todos los días, y vos tenés que reconocértelo, entonces cuando vos te encuentres en una situación difícil, cuando vos te encuentres en una situación tentado, tenés que pensar todo lo que te costó, todo el trabajo que vos venís haciendo, y que nadie te está regalando nada, y que, por primera vez en tu vida, vos estás aprendiendo a estar bien, por esfuerzo propio. Que todo lo que estás logrando, es el resultado de tu trabajo y que nadie te regaló nada.

Por eso, para que vayan sabiendo: acá no le regalamos nada a nadie. Acá todo lo que se logra va a ser en base al beneficio que uno hace; tanto entregás, eso va a ser proporcional a lo que te vas a llevar.

EB: Hablále a todos aquellos que todavía no hay llegado a Cambios Muy Buenos y pueden encontrar en este lugar, un camino.

FZ: Creo que lo primero que tengo para decirles es que dejen de matarse. Cuando no sepas que más hacer con tu vida, vení que nosotros te decimos, al principio. Que vengas a que te podamos querer un tiempo, hasta que aprendas a quererte. Que vengas, y que tomes la decisión de venir, para que tu vida pueda ser valorada.

Yo creo que todos merecen la oportunidad de empezar de nuevo, a veces para poder seguir, hay que empezar de nuevo: no importa si tenés 20, si tenés 30, si tenés 50, o si tenés 4 tratamientos encima. No importa. Creo que lo importante es poder venir. No pienses más, porque si vos seguís pensando, tu cabeza enferma te va a poner millones de excusas.

Vení, conocénos, dejános conocerte, dejános mostrarte, dejános acompañarte. Dejános mostrarte que hay otra forma de vivir, y que acá va a haber alguien que le importa tu vida.

EB: ¿Conocés algún caso de un adicto que se haya recuperado solo?

FZ: Adicto no, no conozco ningún adicto que haya podido recuperarse solo, hay muchos que capaz que, en vez de un centro de rehabilitación se aferran a la religión, yo respeto, yo te puedo hablar de mi programa, de lo que a mí me sirvió, pero yo no me cierro a eso. Hay diferentes modalidades para abordar las adicciones. A mí me gusta más este, el cognitivo conductual.

EB: Fernando, una vez más, gracias.

FZ: ¡Gracias a ustedes!

Acerca de CMB

El Centro de Tratamiento de Adicciones «Cambios Muy Buenos» cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales dedicados a brindar apoyo y asistencia permanente a las personas que sufren la enfermedad.

–Fernando Zappia: Director Terapéutico

–Sebastián Noguera: Director Administrativo

–María Florencia Pizarro: Psicóloga MN 48.283

–Natalia Godoy: Psicóloga MP 856

–Manuel Freaza: Coordinador

–Ricardo Herrera Consejero en adicciones

Sus objetivos se basan en ayudar a los pacientes y a su círculo íntimo, a través de un tratamiento de adicciones con diferentes herramientas terapéuticas previamente planificadas, con el fin de reducir, hasta detenerlo, el uso de sustancias o conductas adictivas, y así lograr mejorar la calidad de vida de las personas.

