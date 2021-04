Puerto Esperanza: realizaron taller de “Arte para Sanar”

Organizado por el grupo “Alas Rosas” (para mujeres que padecen o han superado el cáncer de mama), el taller gratuito fue dictado por el artista plástico Horacio Callandrielo, oriundo de Buenos Aires. En la oportunidad, participaron 25 mujeres y se llevó a cabo al aire libre en la Escuela N° 428, respetando todos los protocolos sanitarios.

Griselda Núñez, creadora del grupo «Alas Rosas» que incorpora a mujeres que padecen o han superado el cáncer de mama, comentó en diálogo con MisionesOnline «este taller de expresión tiene el objetivo de que por medio de la pintura se busca conectar a cada una con sus emociones. Por eso es arte para sanar, fue muy lindo».

Con respecto al grupo «Alas Rosas» relató que hace 9 años superó el cancer de mama y creó el grupo Alas Rosas, porque sostuvo que se sintió muy sola cuando pasó por la enfermedad.

En ese sentido dijo que «hoy la provincia se viste de rosa en octubre, pero en esa época era todo muy difícil, no se hablaba tanto del tema. Así es que apenas comencé a recuperarme, cuando me empezó a salir el pelo, armé un grupo para poder dar contención y explicar a las mujeres que no están solas, que pueden salir de esa situación, que hay esperanza. Transformé mi situación de dolor en servicio y así nació Alas Rosas».

Además señaló que «primero repartimos folletos con mi hija en el semáforo de Puerto Esperanza, los hicimos nosotras, después se sumó Patricia, una amiga que también tuvo cáncer, y así fue creciendo hasta que creamos este grupo de mujeres de corazones solidarios».

En otro orden, expresó que «en el 2019 llegamos a todo el país a través del FEFARA (Federación Farmacéutica de la República Argentina) en las farmacias, con folletería de información. Y ese año también fuimos declarados de interés provincial y municipal en las localidades de Esperanza, Wanda y Libertad».

Griselda Núñez también contó que «hicimos varias movilizaciones en Esperanza para concientizar y brindar informacióna la población. Hicimos charlas en centros culturales, escuelas y demás, con médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, y hemos tenido siempre muy buenas respuestas de la gente en todo lo que hacemos. Ahora por la pandemia no estamos haciendo las charlas pero sí seguimos distribuyendo folletos de información para concientizar, porque eso es lo más importante, trabajar en la prevención».

PP-EP