Preservación de la fertilidad: cómo ganarle una batalla al tiempo y cumplir el sueño de ser madres y padres

Crear Medicina Reproductiva es el centro médico posadeño especializado en la aplicación de técnicas de preservación de la fertilidad mediante la congelación de óvulos y espermatozoides, las cuales les permiten a muchas personas concretar su proyecto de ser madres o padres luego de superar enfermedades o sobreponiéndose al paso del tiempo.

Crear Medicina Reproductiva es el centro médico posadeño especializado en fertilidad y el más importante de la Región NEA. Allí se trabaja día a día en la atención de todos los aspectos involucrados en los diversos problemas que muchas veces le dificultan a las personas la concreción del sueño de tener un hijo.

Pero más allá de las personas que hoy mismo tienen una patología que les dificulta concebir, una de las tareas más importantes del equipo profesional de Crear Medicina Reproductiva es anticiparse para ayudar y brindar soluciones a quienes pueden llegar a tener la dificultad o la imposibilidad de concebir el día de mañana, en el corto o mediano plazo.

¿Cómo ayudar a las personas que por las características de la enfermedad que atraviesan, o por el tipo de tratamiento con el cual deben superarla, puedan verse impedidas el día de mañana de ser madres o padres?

¿Cuál es la alternativa para aquellas mujeres que, por razones personales, laborales o profesionales no desean o no pueden ser madres hoy, pero sí quieren serlo en el futuro, cuando tal vez por su edad, en ese momento, esa posibilidad no exista?

La preservación de la fertilidad es la técnica de la Medicina Reproductiva que permite congelar óvulos y espermatozoides para que sean utilizados cuando se los desea. Y es la metodología científica en la que los profesionales de Crear Medicina Reproductiva se especializan, para que todas y todos puedan tener la posibilidad de procrear aún cuando el paso del tiempo pareciera indicarles que ya no será posible.

La preservación de la fertilidad ante ciertas enfermedades

Cualquier persona que desee preservar su fertilidad puede hacerlo. En el caso de las mujeres es muy importante la edad cronológica porque el potencial reproductivo de cada ovocito es mayor antes de los 35 años, y luego de esta edad va disminuyendo exponencialmente, por lo que la recomendación es que sus óvulos sean criopreservados antes de los 35 años, aún cuando la técnica se puede realizar a cualquier edad.

La preservación de la fertilidad está indicada para personas que deban realizar un tratamiento oncológico como radioterapia o quimioterapia. Si la situación lo permite, se puede realizar la criopreservación antes de iniciarlo, porque ese tipo de tratamiento afecta la ultraestructura de los óvulos o espermatozoides y disminuye su potencial reproductivo. A las complicaciones que conlleva la disminución del potencial reproductivo, se le suma el aumento de la edad cronológica de el o la paciente, debido al paso del tiempo que puede llevar hacer el tratamiento oncológico.

Hay otras enfermedades propias de la mujer que pueden requerir la preservación de la fertilidad, porque pueden llevar a una falla ovárica prematura, como es el caso de la endometriosis moderada o severa, por las reiteradas cirugías que pueden llegar a realizarse, o también enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. Otro ejemplo en el que es importante poder preservar óvulos con anterioridad son las enfermedades cromosómicas, como por ejemplo el Síndrome de Turner.

La preservación de la fertilidad y la postergación de la maternidad

La sociedad de hoy se referencia en nuevos paradigmas, en los cuales las mujeres tienen otro tipo de protagonismo y asumen decisiones plenas sobre sus vidas personales, entre las cuales se encuentra la oportunidad de su maternidad.

La postergación de la maternidad abarca casos tan diversos como diversa se ha vuelto la sociedad del siglo XXI, dentro de los cuales los más frecuentes son los de mujeres jóvenes sin pareja que desean asegurar su futura maternidad, bien sea asumiéndola en solitario o bien con la persona adecuada a la que quizás todavía no han encontrado, pero esperan encontrar algún día; también mujeres jóvenes con pareja que desean retrasar la llegada de un hijo por razones personales o profesionales.

Estas causas sociales y culturales por las cuales la mujer ha adoptado nuevos roles y otras formas de pensar y decidir hacen muy aconsejable la preservación de la fertilidad a través de la criopreservación de óvulos, como una manera de que la mujer trascienda los límites naturales que le impone su reloj biológico.

Conocé cuáles son las técnicas para la preservación de la fertilidad

La preservación de la fertilidad para la conservación de óvulos y espermatozoides se lleva a cabo a través de dos técnicas, que son la congelación y la vitrificación.

La congelación fue la primera técnica que utilizó la reproducción asistida. Se trata de una técnica lenta, más laboriosa, y que al buscar reemplazar el líquido intracelular de las células del óvulo o del espermatozoide, muchas veces conducía a la formación de hielo, algo que no es conveniente, pues el hielo rompe la estructura celular.

Con el objetivo puesto en una mejora de la técnica, se reemplaza ese líquido intracelular de óvulos o espermatozoides mediante sucesivos pases a través de un medio crioprotector en distintos grados de concentración. Al cabo de la aplicación de la técnica, se logra conservar esos óvulos o espermatozoides a -196°C por tiempo indefinido.

La vitrificación ultrarrápida, por su parte, es una técnica más reciente y modernizadora del proceso de preservación de la fertilidad, que se creó originalmente para la congelación de embriones y que luego fue adaptada a la criopreservación de óvulos.

En la actualidad se trata de la técnica de vanguardia aplicada a la preservación de óvulos, producto de lo cual ha quedado la técnica de la congelación reservada a la criopreservación de espermatozoides, que son células más nobles y resistentes.

Como su nombre lo indica, la vitrificación se hace de manera muy rápida para evitar la formación de cristales de hielo, que si se formaran atentarían contra la estructura celular. Se garantiza así una sobrevida mayor de esos óvulos que se están criopreservando.

Primero se estudia la salud reproductiva de la paciente, y una vez que a juicio del profesional médico están reunidas todas las condiciones de aptitud, se procede a la estimulación ovárica, llevada a cabo mediante la administración de hormonas que favorecen el reclutamiento de una mayor cantidad de óvulos que los que se producirían durante un ciclo natural, aumentando así las probabilidades de éxito. Se controla el desarrollo del ciclo mediante ecografías, hasta comprobar que el número y el tamaño de los folículos es el adecuado.

Una vez que la paciente llega al estadío adecuado, se realiza una intervención a través de una punción ovocitaria para la extracción de los óvulos del ovario, lo que permite seleccionar los maduros que puedan ser llevados a criopreservación. Uno a uno, los óvulos se bañan en soluciones de sacarosa en distintas concentraciones para eliminar el contenido intracelular y reemplazarlo por este medio crioprotector y evitando de esta forma la formación de cristales.

Finalmente estos ovocitos aptos para la criopreservación se colocan en soportes que se sumergen en nitrógeno líquido a -196º C y quedan vitrificados en apenas segundos.

Los óvulos se mantienen congelados en el tanque de nitrógeno por un tiempo indefinido, hasta que se utilizan. Para descongelarlos, son sometidos a un proceso inverso. Con esta técnica, la supervivencia de las células es superior al 90% y sus características originales se mantienen intactas, sin alteración de ningún tipo.

“En Crear Medicina Reproductiva tratamos todos los temas de fertilidad, en especial este tema de criopreservación de ovocitos y espermatozoides lo llevamos a cabo con una gran inversión puesta en insumos, tecnología y en nuestra capacitación permanente.” Bioquímica Alejandra Ferreiro Paz MP465.

“Somos un equipo de profesionales y estamos capacitados, y además, sabemos escuchar. Este es el lugar para que traigas tu consulta.” Dra. Carolina Goetze M03664.

Crear Medicina Reproductiva, profesionales comprometidos con un sueño

Crear Medicina Reproductiva trabaja con las tecnologías y técnicas más avanzadas en el mundo de la reproducción asistida y de la preservación de la fertilidad, con el respaldo de una fuerte inversión en los mejores insumos y equipamientos, y de la mano de un amplio equipo médico altamente cualificado:

Dr. Juan Carlos Hobecker

Medicina Reproductiva

Médico Especialista en Endocrinología Ginecológica y Reproductiva y Fertilidad.

Dra. Carolina Goetze.

Medicina Reproductiva

Médica Especialista en Ginecología. Especialista en Fertilidad.

Dra. Mariana Ringa.

Medicina Reproductiva

Médica Especialista en Ginecología. Especialista en Fertilidad.

Dr. Marcelo F. Cabañas.

Urología – Andrología

Médico Urólogo. Especialista Universitario en Urología por la Universidad de Buenos Aires.

Bioq. Alejandra Ferreiro Paz.

Laboratorio

Bioquímica por la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

Dr. Horacio Cozzi.

Ecografía

Médico especialista en Ecografía y Doppler. Colegio de Médicos de la Provincia de Misiones.

Dr. Lucas Frias Pelozzo.

Ecografía

Médico especialista en Ecografía y Doppler. Colegio de Médicos de la Provincia de Misiones.

Dr. Carlos Alberto Esperanza.

Ecografía

Director Médico y Gerente del Instituto Gema en el cual se desempeña como Médico Ecografista.

Lic. Pamela Wimer.

Psicología

Psicóloga / Sexóloga (Universidad Favaloro) Especialista en Fertilidad. Especialista en Salud Materno Infantil.

Dr. Juan Manuel Roganovich.

Endocrinología

Médico Especialista en Endocrinología por el Hospital de Clínicas José de San Martin, Buenos Aires.

Dra. María Eugenia Heis.

Genética Médica

Médica Genetista. Especialista en Genética Médica por el Comité Educativo de la Sociedad Argentina de Genética Medica.

Lic. María Betania Melo.

Nutrición

Licenciada en Nutrición.

Lic. Silvana Lorena Delgado.

Psicología

Licenciada en Psicología MP 284 por la Universidad del Salvador, sede Posadas, Facultad de Psicología y Psicopedagogía.

Si te lo imaginaste, es porque puede ser. Anímate y consulta, el equipo de profesionales de Crear Medicina Reproductiva están listos para recibirte, escucharte y encarar el recorrido para hacer tu sueño realidad.

