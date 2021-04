Federal A: con transmisión de Misiones Online, Crucero del Norte juega hoy ante Gimnasia y Tiro de Salta 

Crucero del Norte quiere más. En el marco de la segunda fecha, el “Colectivero” buscará continuar en la senda del triunfo cuando hoy visite a Gimnasia y Tiro de Salta. El partido comenzará a las 16.30 y se jugará en el estadio Gigante del Norte.

El Torneo Federal A es largo y Crucero quiere acomodarse en la tabla de posiciones. En ese contexto, el único representante misionero en la categoría, buscará una nueva victoria que lo deje como uno de los líderes de la zona 2 de la tercera categoría del fútbol argentino.

Con transmisión en vivo de Misiones OnLine, el elenco de Garupá entrenó intensamente en las instalaciones que posee en Santa Ines. En el entrenamiento de este jueves, Carlos Marczuk comenzó a definir el 11 que saldrá a jugar en tierras salteñas.

En las últimas horas, el marcador central Gastón Garcia quedó oficialmente habilitado para defender los colores de Crucero del Norte. Además, Rodrigo Acosta Ferreira se sumó a los entrenamientos del plantel y Álvaro Klusener sigue con su puesta a punto desde lo físico.

Por otro lado, según informaron desde el club, el plantel se realizará hisopado por la mañana y desde las 18 horas viajarán hasta Salta.

Crucero del Norte y Gimnasia y Tiro se midieron 11 veces, con 4 triunfos para cada uno y además igualaron 3 veces. En ese marco, en el estadio de Salta, jugaron 6 veces y el equipo misionero nunca pudo ganar.

Motta, capitán de Crucero del Norte

Pablo Motta, referente y capitán del equipo volverá a Salta donde defendió los colores de el “Albo”. “Pasé momentos muy lindos, con gente muy linda y no tantos que me hicieron crecer mucho como persona. A veces no se logran los objetivos, pero uno lo intenta siempre y sin dudas va a ser un juego especial para mí”, expresó el cordobés.

Además, respecto al torneo, Motta aseguró que el torneo es difícil para todos “es muy parejo, veces se mete más de lo que se juega debemos tener un equilibrio entre ambas cosas, se corre, no se regala nada y nosotros con el correr de los partidos vamos a ir aumentando el volumen de juego”, dijo en declaraciones a la prensa oficial.

