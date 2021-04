Beatriz Goyoaga habló sobre la importancia de controlar la ansiedad y el estrés en la pandemia

La pandemia del coronavirus afectó, en mayor o menor medida, anímica y psicológicamente a muchas personas. En este sentido, la directora en Argentina de la fundación internacional “El Arte de Vivir”, Beatriz Goyoaga, explicó la importancia de controlar la mente, el estrés y la ansiedad, sobre todo en el contexto actual.

En diálogo con Misiones Online, Goyoaga, directora e instructora de Meditación y Técnicas de Respiración y Mecanismos de la Mente, contó que actualmente 150 países forman parte de la Fundación y que mas de 47 mil personas ya participaron de las técnicas que ofrece “El Arte de Vivir” para lograr un equilibrio entre el cuerpo y la mente.

“Cada persona tiene algún tema que resolver, ya sea ansiedad, incertidumbre, problemas familiares u otros. Es momento, y muy importante, de lograr que la mente esté sana y equilibrada” manifestó Goyoaga.

Asimismo, explicó que, para lograr este objetivo, hay tres “fuentes de energía” que son necesarias en cada persona.

“La primera fuente de energía es la alimentación, es decir comer sano, frutas verduras, vitaminas y evitar lo acido, el alcohol, la carne y el café que son muy consumidos últimamente. Tu eres lo que comes” dijo.

Respecto a la segunda fuente, explicó que “es el descanso que implica no hacer absolutamente nada, no solamente dormir, sino estar sin el teléfono que lo llevamos a todos lados y nos mantiene la mente ocupada”.

La tercera fuente según Goyoaga es utilizar la respiración conscientemente.

“Esto definirá como empieza tu vida y como termina. La respiración está conectada con las emociones y la mente” aseguró.

En este sentido, contó que “la técnica de respiración de El Arte de Vivir me cambió, porque puedes eliminar la raíz de cualquier problema que atraviesa la mente”.

En un mundo atravesado por las nuevas tecnologías, y en el que las personas están ocupadas gran parte del tiempo, Goyoaga destacó la importancia de darle un estado feliz de la mente y dijo que cada uno es es responsable de hacer aquellas cosas que le hacen feliz.

“Si algo te hace feliz ¿Por qué no lo haces? Esto es sinónimo de no tengo vida. Es necesario empezar a darse treguas y descansos a la mente, porque si no sacamos la tapita a la olla, en cualquier momento explota” reflexionó Goyoaga haciendo referencia a la importancia de aplicar las técnicas de meditación y tener en cuenta las fuentes de energía.

Por otro lado, hizo referencia al contexto de pandemia y dijo que es necesario “evitar las noticias y escuchar lo mínimo. Ser conscientes, como periodistas, de cómo comunicamos, dar las buenas noticias y no solamente las malas”.

En cuanto a los adultos mayores que comprenden el grupo más afectado por la pandemia, recomendó “llamar a los suyos, cuidar una mascota, crear una huerta al menos en pequeñas macetas, salir con el barbijo a dar vueltas para subir las defensas siempre siguiendo las instrucciones de los médicos y profesionales”.

El Arte de Vivir es una fundación creada por Ravi Shankar que, entre otras cosas, brinda cursos gratuitos de respiración, meditación y demás que busca, a través de estos programas, eliminar el estrés. Goyoaga es la representante de Shankar en la Argentina.

“No vendo respiración, simplemente transmito a los demás que dejen de sentirse víctimas y tomen responsabilidades. Que dejen de responsabilizar a los demás por lo que sienten. Trabajamos con políticos, empresarios, en cárceles, calles. Estamos dentro de la Organización Mundial de la Salud, somos profesionales. Cuídate, es tu responsabilidad como esta tu mente y como esta tu cuerpo” concluyó.

DO/GP

DO-EP