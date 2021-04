En las últimas horas, se confirmó que el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi) no atenderá este domingo y los que tengan sospechas no podrán realizarse el test rápido. La suspensión se debe a que estarán realizando tareas de mantenimiento en el ex Hospital Materno Neonatal.

De igual manera, el lunes atenderán de manera normal en el horario establecido para realizar las pruebas es a partir de las 8 hasta las 18.

El centro de test rápidos fue habilitado el pasado 12 de enero en Posadas y funciona en el edificio del ex Hospital Materno Neonatal en el Parque de la Salud Dr. Ramón Madariaga.



Asimismo, en cuanto a los test, mencionaron que el Hospital de Fátima de Garupá atenderá el domingo de manera normal. A su vez, explicaron que quienes deseen realizarse la prueba para confirmar o descartar el diagnóstico, deben presentarse en el horario de 8 a 14.

Desde que se habilitó el moderno y cómodo espacio para testeos rápidos para confirmar o descartar casos de coronavirus en Posadas, decenas y centenas de ciudadanos concurren cada jornada para practicarse la prueba, ya sea porque presentan síntomas, son contactos estrechos de un contagio o necesitan el certificado para viajar a otra provincia.

