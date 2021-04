Federal A: Crucero del Norte llegó a Salta y espera por el partido ante Gimnasia y Tiro 

El “Colectivero” ya se encuentra en tierras salteñas. Pasado el mediodía, el plantel misionero llegó a Salta y espera el duelo por la segunda fecha contra Gimnasia y Tiro. El partido se jugará este domingo desde las 16.30 en el estadio Gigante del Norte.

Crucero, único representante misionero en el Federal A, intentará continuar en la senda de la victoria cuando se mida ante el “Albo”. Para este partido, Carlos Marczuk podrá contar con 19 jugadores que viajaron y están a disposición del entrenador.

Los misioneros y salteños se midieron 11 veces, con 4 triunfos para cada uno y además igualaron 3 veces. En ese marco, en el estadio de Salta, jugaron 6 veces y el equipo misionero nunca pudo ganar.

Pablo Motta, referente y capitán del equipo volverá a Salta donde defendió los colores de el “Albo”. “Pasé momentos muy lindos, con gente muy linda y no tantos que me hicieron crecer mucho como persona. A veces no se logran los objetivos, pero uno lo intenta siempre y sin dudas va a ser un juego especial para mí”, expresó el cordobés.

Además, respecto al torneo, Motta aseguró que el torneo es difícil para todos “es muy parejo, veces se mete más de lo que se juega debemos tener un equilibrio entre ambas cosas, se corre, no se regala nada y nosotros con el correr de los partidos vamos a ir aumentando el volumen de juego”, dijo en declaraciones a la prensa oficial.

Los 19 jugadores que ya están en Salta

Arqueros: Guillermo Bachke, Joaquín de Los Reyes.

Defensores: Lucas Navarro, Esteban Valenzuela, Gastón Garcia, Héctor Millán, Alejandro Pérez, Maximiliano Jolod.

Mediocampistas: Rodrigo Cerdan, Pablo Motta, Maximiliano Perussato, Baltazar Cabrera, René Billalba, Lucas Caballero.

Delanteros: Abel Méndez, Cristian Campozano, Axel Vallejos, Braian Perussato, Pablo Stupiski.

AR-EP