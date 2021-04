Ramadán: la celebración de este año se realizará con «mayor normalidad», según informaron desde la comunidad islámica

Jihad Aleiman, presidente del centro islámico de Córdoba, comentó de qué se trata la práctica del Ramadán y qué significa para la comunidad islámica esta celebración que, al igual que muchas otras, no pudieron realizarse como se acostumbra el año pasado debido a la pandemia de coronavirus.

Jihad Aleiman – Canal 12

“El islam tiene 5 pilares fundamentales y Ramadán es el cuarto de ellos. Específicamente, el Ramadán es el noveno mes del calendario islámico, como musulmanes nos guiamos con el calendario islámico y siempre tenemos el día equivalente en el calendario gregoriano, por eso, empezó el 13 de abril de 2021, correspondiente al 1 de Ramadán de 1442. Consiste en un mes de ayudo, desde el alba, hasta que se pone el sol”, comentó.

Son conocidos como pilares del islam cinco preceptos básicos, los cinco pilares de la religión que se deben cumplir y son: la profesión de fe, la oración cinco veces al día, la limosna, el ayuno durante ramadán y la peregrinación a la Meca.

Aleiman detalló que antes del islam, los musulmanes tenían 12 meses entre los cuales ya se encontraba el nombre de Ramadán. Explicó que se trata de una práctica de ayuno que se debe realizar desde el alba hasta que se pone el sol, lo que correspondería al horario de las 6:15 hasta las 19.

“En Argentina hay aproximadamente 900 mil musulmanes, las prácticas el año pasado con la pandemia no se pudieron llevar adelante como corresponden, pero este año en algunas provincias las estamos llevando adelante. Realizamos los rezos correspondientes y a las 20 realizamos otros rezos correspondientes al Ramadán en sí. Aquí en Córdoba convocamos a la comunidad y realizamos cenas y compartimos rezos”, comentó.

Aleiman precisó que esta práctica no se trata solo de abstenerse de comer y beber, si no de obtener conocimiento de cómo sufre la persona que no tiene para comer. La persona que realiza el ayuno tiene que saber que hay otras personas que necesitan de la solidaridad de los que más tienen.

El segundo Ramadán en pandemia estará condicionado por las medidas de precaución adoptadas en cada comunidad o mezquita para evitar el riesgo de contagios.

El pasado año los musulmanes vivieron este mes sagrado con las mezquitas cerradas, en esta ocasión los fieles sí podrán acudir a ellas para rezar y celebrar, pero con importantes restricciones.

Primera gran reunión del Ramadán

Gracias a una intensa campaña de vacunación, miles de musulmanes se reunieron este viernes en Jerusalén en la Explanada de las Mezquitas, para una primera gran oración del Ramadán desde el comienzo de la pandemia de covid-19, constataron periodistas de la AFP.

El año pasado, el acceso a este sitio se cerró al público durante el Ramadán debido a la pandemia de coronavirus. Su reapertura se llevó a cabo bajo estrictas condiciones sanitarias, limitando el número de fieles.

En las últimas semanas, Israel, que en 1967 anexionó la parte oriental de Jerusalén -donde se encuentran los santos lugares-, puso en marcha una serie de medidas de desconfinamiento gracias a una intensa campaña de vacunación que permite así mayores concentraciones en los lugares de culto.

“Es la primera vez que podemos estar a plena capacidad desde el comienzo de la pandemia”, dijo a la AFP el jeque Azzam Al Khatib, director del Waqf, organismo que administra los lugares santos musulmanes de la Ciudad Vieja.

Este viernes, poco después del comienzo de la oración, un fotógrafo de la AFP confirmó la presencia de miles de fieles.

Para esta primera oración del viernes desde el comienzo del mes del ayuno musulmán esta semana, las autoridades israelíes anunciaron que permitirían la entrada al país de “10.000 palestinos vacunados”, provenientes de Cisjordania.

Designada con el nombre de Haram al Sharif (Noble Santuario) por los musulmanes y de Monte del Templo por los judíos, la Explanada de las Mezquitas alberga la Cúpula de la Roca y la Mezquita Al Aqsa.

Está administrada por el Waqf de Jerusalén, organismo que depende de Jordania.

Celebración de gratitud y disciplina

Durante este mes, desde el amanecer hasta el anochecer, los musulmanes adultos y sanos del mundo practican practican el ayuno. Esto incluye abstenerse de beber, comer, cometer actos inmorales y de ira.

Este ayuno representa un tiempo de abstinencia y disciplina; la experiencia de la privación, pero también la gratitud y la celebración que caracterizan el final de cada día de privación unen a la comunidad.

En tiempos sin COVID, es al final del día, cuando el sol se pone que las familias se reúnen para compartir sus platillos y convivir después de las largas horas sin comer ni beber.

Otra de las prácticas que caracterizan al periodo del Ramadán es el Hayy (la peregrinación a La Meca), para quienes puedan permitírselo cuando no hay restricciones de viajes.

Es responsabilidad de los creyentes musulmanes de hacer este viaje al menos una vez en la vida. Conmemora la fidelidad de Abraham a Dios y su voluntad de sacrificar a su hijo, que según la tradición musulmana es Ismael, no Isaac. La ceremonia comienza con el acto de arrepentimiento ante Dios y la petición de perdón a amigos y familiares antes del viaje a La Meca.

El Id-al-Fitr marca el final del Ramadán y el primer día del Shawal, el décimo mes del calendario islámico.

