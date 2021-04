Larreta: “Estamos en esta situación porque el Gobierno no cumplió con el plan de vacunación”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Larreta convocó a una conferencia a las 14 para dar detalles de cómo seguirán las escuelas después de haber ido a la Justicia y de que el Presidente se mantuviera en la medida.

En conferencia de prensa tras mantener una reunión con Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta ratificó que la Ciudad irá a fondo en la Justicia para evitar la suspensión de las clases presenciales, y criticó con dureza al Gobierno nacional.

“Estamos en esta situación porque el Gobierno no cumplió con el plan de vacunación”, cuestionó el jefe de Gobierno. Y aunque CABA acatará el decreto presidencial, anticipó: “Presentamos un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema”.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó su decisión de mantener las clases presenciales en la Ciudad pese a que no logró un acuerdo en su reunión con el presidente Alberto Fernández, y dijo que le llevará al jefe de Estado las «evidencias» que respaldan su postura de mantener las escuelas abiertas para que «revea» su negativa. «Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los chicos vayan a clases el lunes», afirmó.

Larreta comentó cuáles son los argumentos para mantener las clases presenciales en la Ciudad y ratificó que buscará que el lunes los alumnos estén en las aulas. De todos modos, aseguró que el Presidente se comprometió a que la suspensión de clases sería por solo 15 días. La duda surgió luego de que Alberto Fernández dejó abierta la posibilidad de que ese plazo se extienda.

La respuesta de Larreta a la conferencia de Alberto Fernández

«Conversamos con el Presidente sobre su decisión de suspender las clases presenciales, yo y todo el Gobierno de la Ciudad vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los chicos vayan a clases el lunes próximo», comenzó Larreta la conferencia de prensa que brindó desde el Ministerio de Educación de la Ciudad. «Espero que el Presidente pueda rever su posición», agregó.

Respecto a los argumentos del Gobierno nacional, Larreta retrucó: «El Presidente coincidió en que las escuelas no son lugares de contagio pero me transmitió su preocupación de que la circulación alrededor pueda ser un lugar de mayor contagio. Tenemos la evidencia de que eso no es así. La gente que viaja hoyen el transporte público es la misma que viajaba antes del inicio de clases. 1 de cada 3 que van a la escuela usaban el transporte público, hoy es 1 de cada 4. Los viajes en colectivo no aumentaron pero se sumaron 20 por ciento más unidades. En las escuelas primarias y jardines la mayoría de los chicos viven en 10 cuadras a la redonda, van caminando, no usan transporte público».

Fernández se reunió con Larreta: el Presidente dijo que fue «un buen diálogo» y ratificó la suspensión de las clases presenciales en CABA Publicado por misionesonline.net en Viernes, 16 de abril de 2021

Fuente: TN/Ámbito

E.B.-CP