Piden que regresen los torneos oficiales de fútbol femenino a Posadas

Mirta Parayva, presidenta de la Comisión Organizadora del torneo de Fútbol Femenino de Posadas, quien fue electa para este cargo recientemente en la Liga Posadeña de Fútbol, comentó que hay una gran necesidad de volver a los torneos, para que los clubes vuelvan a generar ingresos.

Mirta Parayva – FM Express

Parayva manifestó que las competencias y torneos de fútbol deben volver, ya que considera que los clubes son organizados. En ese sentido remarcó que al Gobierno provincial le conviene el “recurso humano organizado”, y sobre esto argumentó que en caso de realizarse un partido oficial, los protocolos son responsabilidad de los organizadores, es decir, de los clubes.

“Las competencias van a seguir igual, en los barrios, con amistosos, se va a seguir jugando. Y a ellos les conviene, por una cuestión sanitaria, que los clubes se hagan cargo de los protocolos y que los cumplan. Pero si vos no generás y no bancás la competencia oficial, los clubes no se pueden sostener”, advirtió la representante del fútbol femenino.

En esa misma línea hizo foco sobre las diversas ligas del país, donde aseguró que se entrena con normalidad e inclusive realizan torneos con públicos de hasta 200 personas autorizadas, debido a que los estadios son de gran tamaño.

De esta manera asegura que se puede sostener económicamente a los clubes de fútbol, que tras la pandemia se vieron afectados en sus ingresos por el cese en la actividad. “Si te preparás y no hay torneos, los clubes dejan de cumplir los protocolos porque no hay plata para cubrir el costo de los mismos”, explicó Parayva.

Los clubes de fútbol femenino de la capital misionera continúan entrenando de manera profesional “como nunca”, según contó la vicepresidenta del Club Guaraní, motivadas por el movimiento que hubo dentro del fútbol femenino.

Además, posteriormente al inicio de la pandemia, Parayva advirtió que hubo un cambio en el entrenamiento al que calificó como “más profesional”, ya que hay un cuidado extra, y se respetan más los horarios: “La pandemia nos vino a disciplinar”, afirmó.

Por otro lado, señaló que si habilitan las competencias de fútbol femenino puede haber un torneo preparatorio, diferente al fútbol masculino, que requiere un torneo oficial.

No obstante, teniendo en cuenta que las competiciones femeninas fueron implementadas recientemente explicó que al no haber una gran etapa previa de formación, todo lo que surja en torno a la actividad deportiva de las mujeres respecto al fútbol es positivo.

“Todo es positivo cuando ves que se van preparando, van cambiando en la parte de disciplina, en la parte futbolística; van aprendiendo un poco más porque tienen que aprender sobre la competencia, sobre el entrenamiento común. No tienen la posibilidad de prepararse de otra forma”, comentó Parayva sobre las dificultades que debe atravesar el fútbol femenino y señaló que la profesionalización hace que las mujeres jugadoras se comprometan más.

Hizo hincapié en que si el fútbol masculino y femenino se unen en la provincia, se puede llegar a conseguir campos de entrenamientos buenos, o sedes para que las mujeres puedan jugar los torneos oficiales.

Parayva expresó también sus deseos para el futuro y allí manifestó que espera que el fútbol femenino sea incorporado a los clubes, “como parte de los clubes”. Además de tratar de compatibilizar y coordinar la actividad de ambos géneros.

“La idea siempre fue que comience el fútbol femenino antes que el fútbol masculino para que la gente acompañe, por el sentido de pertenencia, pero los horarios juegan en contra”, señaló.

Por otro lado, manifestó la necesidad de que las autoridades deportivas acompañen este deporte en su modalidad femenina, y enfatizó que hace falta mucha inversión, para poder contar con cuestiones básicas.

Al mismo tiempo, señaló que en la dirigencia de este deporte cada vez hay más mujeres involucradas. Finalmente expresó: “Para dentro de 10 años quisiera que Misiones sea sede de la Copa Argentina de Mujeres”.

ZF-A