En su debut, Schwartzman quedó eliminado del M1000 de Montecarlo

Diego Schwartzman, número nueve del mundo y séptimo preclasificado, se despidió en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo al caer por un doble 6-3 ante el noruego Casper Ruud, 27° del ranking. El Peque, debutó este miércoles en la gira de polvo de ladrillo europea, en la que tantas alegrías vivió el año pasado, con la inolvidable victoria en Roma ante Rafael Nadal y su llegada hasta las semifinales de Roland Garros. Pero en las canchas lentas del Principado de Mónaco no tuvo una buena actuación.

Después de la derrota, que se consumó en apenas una hora y cinco minutos de juego, Schwartzman no puso excusas y admitió: «Este fue mi peor partido desde que volvió el tenis».

«Es muy difícil analizar un partido en que prácticamente hice todo mal, en el que casi no hubo partido. Perdí con un jugador al que le gusta mucho esta superficie y que cada vez juega mejor en polvo de ladrillo; pero ante el que normalmente suele haber peloteo. Pero hoy no tenía sensación en la mano«, comentó Schwartzman, que este año se coronó campeón en Buenos Aires también en canchas lentas.

«Normalmente me cuesta jugar en los lugares que hace frío. En Munich, por ejemplo, nunca lo pude hacer bien. Y acá hace mucho frío. Encima llovizna un poco y todo eso afecta la sensación en cancha, hace que pueda sentir menos la pelota, que sienta menos la mano y las sensaciones sean peores«, agregó.

Así fue. Ruud, que también supo ganar el ATP de la capital argentina (lo hizo en 2020), fue el claro dominador del juego ante un Schwartzman que nunca encontró su juego.

El argentino cometió la altísima cifra de 23 errores no forzados y no pudo quedarse nunca con el saque de su rival. Además, no estuvo sólido con su servicio: metió solo el 69 por ciento del primero (con el que ganó 21 de los 29 puntos que jugó), cedió tres quiebres y cometió tres doble faltas (la última le dio el punto de la victoria al noruego).

«En Montecarlo tuve un año bueno. Pero en esta cancha en la que perdí hoy tuve partidos muy malos también. Con Taylor Fritz un año (2019) y con Richard Gasquet en otro (2018). Hoy se repitió. Es uno de los torneos que más me gusta, pero lamentablemente me cuesta. Vendré el año que viene a buscar la revancha para tener mejores sensaciones«, cerró el Peque.

Ruud, que consiguió su primera victoria ante Schwartzman para quedar 1-4 en el historial, enfrentará ahora al español Pablo Carreño Busta, 12° preclasificado, vencedor por 6-2 y 6-3 del ruso Karen Khachanov.

Algunos resultados de octavos de final fueron entre el chileno Cristian Garín que cayó ante Stefano Tsitsipás, Goffin venció a Zverev, Alejandro Davidovich Fokina le ganó al francés Pouille. También el serbio Novak Djokovic, quedó eliminado luego de caer ante Evans por 6-4 y 7-5.

Fuente: Clarín

JD-CP+EP