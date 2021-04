Mira el video de Mike Tyson y su golpe nocaut en una multitudinaria pelea de lucha libre

El exboxeador, Mike Tyson, apareció en medio de una multitudinaria pelea de lucha libre y fue el protagonista de la noche tras realizar un golpe de nocaut tal como lo hacía en los viejos tiempos.

Tyson, apodado como Iron Man, logró meter un derechazo espléndido durante un segmento de Dynamite de la firma All Elite Wrestling (AEW).

Luego de su divertida primera aparición del año pasado, Mike Tyson volvió a participar una vez más de un segmento de lucha libre conocido como Dynamite de la firma All Elite Wrestling (AEW). Esto sucedió este miércoles por la noche, cuando el ex campeón mundial de boxeo fue el gran protagonista con un golpe digno de sus mejores años.

El combate fue entre Chris Jericho y Dax Harwood cuando, en su tercera aparición, Iron Mike mostró que aún sigue siendo el rey del boxeo. Cash Wheeler estaba abajo del ring listo para subirse con un bate de béisbol en la mano para ayudar a Hardwood. Sin embargo, Mike apareció para dejarlo en el suelo tras pegarle un solo puñetazo. “Caos asegurado”, fue una de las frases que escribieron en una de las cuentas oficiales del programa donde difundieron el video.

Al final del combate comunicaron que se unirá a The Inner Circle –el stable compuesto por los luchadores Jericho, Ortiz & Santana, Jake Hager y Sammy Guevara– como un miembro honorario.

“Le encanta la AEW, respeta la lucha libre y nosotros sentimos lo mismo, así que no tengo ninguna duda de que Mike volverá a la AEW cada vez que sienta que quiere volver. Tyson significa espectadores, significa taquilla y se ve genial, es muy creíble. Él hará lo que sienta. Esa es una de las razones por las que nos encanta tenerlo: es muy impredecible, y eso es exactamente lo que esperas y lo que quieres cuando trabajas con él”, expuso Jericho en diálogo con el sitio Digital Spy.

En mayo del año pasado, Mike estuvo en el programa, cuando se unió a ex figuras del UFC como Rashad Evans, Vitor Belfort y Henry Cejudo. Esto sucedió durante un show en vivo en Jacksonville para revivir un enfrentamiento con Chris Jericho que había comenzado hace 10 años en la WWE. En ese entonces, se rompió la ropa y desató una batalla campal.

Mike Tyson confirmó cuándo y dónde peleará con Evander Holyfield

Luego de que circulara la versión de que Mike Tyson había rechazado una oferta millonaria (25 millones de dólares) para reeditar la pelea con Evander Holyfield, el propio Tyson se encargó de confirmar la contienda.

En una entrevista en su Instagram, el boxeador aseguró: “Solo quiero decirle a la gente que la pelea entre Holyfield y yo se celebrará. Holyfield es un tipo humilde, un hombre de Dios, pero yo soy el hombre de Dios. Y vamos a tener mucho éxito el 29 de mayo”.

De esta manera, no sólo confirmó que la pelea ocurrirá sino que también arrojó la fecha en la que ambos se subirán al ring en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.Mike Tyson confirmó cuándo y dónde peleará con Evander Holyfield.

“La pelea se va a celebrar, tenemos que cerrar algunas cosas en el contrato y estaremos Evander y yo. He aprendido mucho, no necesitamos promotores, están sobrevalorados. Le dicen al boxeador lo grande que es, y me cae bien, pero ¿qué podrías necesitar de alguien como ellos en este negocio?”, explicó Tyson.

Un dato curioso es que Tyson nunca pudo ganarle a Holyfield dentro del ring. La primera vez que se cruzaron, en 1996, Holyfield lo derrotó por KO técnico, y en la segunda, en 1997, Mike fue descalificado por arrancarle un pedazo de oreja de un mordisco.

FUENTE: Infobae.

