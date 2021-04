Independiente: el Tribunal de Disciplina aceptó el reclamo por el penal mal cobrado ante Racing

Independiente consiguió este jueves que el Tribunal de Disciplina le diera curso a su reclamo sobre en clásico frente a Racing, que presentó después de que el árbitro Mauro Vigliano reconociera su error al cobrar el penal de Sergio Barreto a Iván Maggi que definió el pleito.

Ahora, el proceso continuará con una instancia en la que deberá hacer un descargo el mismo juez, lo que seguramente sucederá la semana que viene. De todas formas, cuando todas las posturas se encuentren acreditadas, el Tribunal someterá el tema a una votación en la que seguramente será rechazado.

¿Qué pide Independiente?:

El secretario general del club, Héctor Maldonado, realizó una presentación pidiendo repetir el partido. Como antecedentes, citó los casos de Sudáfrica-Senegal (por la segunda fecha del Grupo D de las Eliminatorias Africanas al Mundial de Rusia 2018) y Uzbekistán-Bahrein (ida del repechaje por el quinto puesto de la Confederación de Fútbol de Asia para el Mundial de Alemania 2006), en los que la FIFA decidió volver a jugar los encuentros a causa de errores arbitrales.

La respuesta de Iván Pillud , referente de Racing:

“Se generó mucha polémica, pero a mí me ha tocado ir varias veces a la cancha de Independiente y me sentí perjudicado por el arbitraje, son cosas del fútbol”, analizó Iván Pillud en diálogo con TyC Sports luego de la clasificación obtenida en Sarandí; y agregó: “Le dieron mucha trascendencia, y la verdad que me dio un poco por las bolas” …

El lateral derecho del equipo de Juan Antonio Pizzi expuso sus argumentos sin recurrir a frases hechas. “Para los que estábamos en la cancha, en ese momento, fue penal”, consideró el defensor que estuvo en el banco de suplentes en la noche del sábado. Además, subrayó que en el pasado también se sintió perjudicado por los fallos arbitrales cuando le tocó disputar el clásico de visitante: “Allá (en la cancha de Independiente), no me quiero quejar, pero nos han metido la mano en el bolsillo varias veces y nunca nos quejamos, ni pedimos en AFA. Eso habla de la grandeza nuestra” …

“Respeto a la gente de Independiente. A veces me sentí desilusionado por un arbitraje y ahora nos tocó a nosotros. Es así el fútbol y la vida, pero la verdad es que me dio lástima cómo se trató al árbitro”, concluyó.

