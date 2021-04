21AñosdeMisionesOnline: Helados Duomo retomó obras de su planta en el Parque Industrial y mejoró su plataforma de compra online

“Para nosotros este premio es siempre un orgullo”, dijo Carlos Lancioni, propietario de Duomo al recibir el reconocimiento como una de las empresas modelo de Misiones pera referirse además a la readaptación que tuvieron que hacer frente a la pandemia y las restricciones a la circulación y como priorizan en crecimiento de la empresa dentro del territorio provincial antes que expandirse hacia otras provincias que están interesadas en instalar una local de la cadena misionera.

En una entrevista en los estudios de Misiones Online TV, el empresario destacó que “hacemos todo el esfuerzo posible por mantenernos en los primeros puestos de la provincia. Estamos todos orgullosos, hay un equipo muy grande detrás de este premio, de muchas personas que en todos los puestos entregan lo mejor para hacer bien su trabajo”.

Respecto a la pandemia sostuvo que fue un año inesperado, “cuando comenzó no teníamos ni idea de cómo iba a continuar, qué nos iba a dejar hacer y qué no hacer la pandemia, rápidamente nos adaptamos, estuvimos más de 50 días con todos los locales cerrados, solamente con delivery, todos los locales de Duomo tienen delivery, sumamos varios que no teníamos y la actividad en esa modalidad creció muchísimo en pandemia porque no había otra forma de consumir”.

Agregó que luego se comenzaron a levantar las restricciones y aunque había restricciones de horario “la gente respondió, quería consumir helados, el helado tiene la particularidad que no lo podes fabricar en tu casa con la calidad que se puede comprar en una heladería, porque la maquinaria para hacer helado no existe en una casa, por más que la gente en la cuarentena se dedicó mucho a la cocina en la casa el helado lo siguió consumiendo de fábrica, por eso las ventas no cayeron como nos imaginamos en algún momento”.

Reconoció, sin embargo, que tuvo su impacto ya que hubo que adaptarse y hacer algunos sacrificios porque hubo quienes tuvieron que trabajar más tiempo que antes y otros debieron quedar en sus casas, “algo atípico, la gente de venta al público se quedó en su casa, lo que es fábrica y reparto tuvieron que seguir haciendo su trabajo, con todos los cuidados posibles, nos fuimos adaptando como todas las actividades”.

También comentó que como consecuencia de esos cambios mejoraron la aplicación y lo que avanzaron en delivery no retrocedieron, “no es que termina la cuarentena y volvemos a lo que era antes, hoy tenemos muchas heladerías en el interior que no hacían delivery y ahora lo hacen y desde la empresa se estimuló eso, es como que nos mantenemos preparados para otra situación similar, aparte que creo que va a ser un poco el futuro, la gente disfruta de la comodidad de comprar desde su casa”.

Helado misionero

Se refirió también a que siempre privilegian al proveedor local y en particular con el producto cultivado en la provincia, “lamentablemente no tenemos el producto principal de la heladería que es la industria láctea, leche o crema no hay en Misiones cantidades como para abastecer a una industria, pero todo lo que es fruta tratamos de comprarlo acá y de por si todos nuestros gustos de frutas son hechos con frutas naturales”.

Enfatizó Lancioni que por eso “es un helado misionero, es un orgullo de los misioneros”, explicando al respecto que “hay una sola fruta que traemos de fuera de la provincia, las demás frutas son todas locales. Siempre estamos abiertos cuando viene un proveedor, el helado de uva tuvimos que entablar una relación comercial con un productor que nos aseguró una cantidad de kilos suficientes para un helado de edición limitada como fue la uva y lo lanzamos, porque también nos tenemos que asegurar una cierta cantidad de producto”.

Sobre el avance en la construcción de la planta en el Parque Industrial de Posadas, indicó el empresario que después de unos años que estuvo prácticamente inactiva la obra, “ahora estamos trabajando de nuevo, continuamos con la inversión y esperamos lo antes posible poder trasladarnos porque va a ser un paso que nos va a permitir hacer cosas nuevas que son proyectos que hoy están frenados por falta de espacio”.

Con 72 locales en toda la provincia de Misiones, “con orgullo decimos que somos una empresa misionera, a pesar que tenemos demanda de muchas provincias con gente dispuesta a invertir para tener una heladería de Duomo, privilegiamos estar en toda la provincia y hacernos fuertes en Misiones”, estimando que el consumidor los elige por “el respeto al producto, a un precio justo y brindarle a la gente locales de categoría”, destacando que tienen muchas expectativas para lo que resta del año ya que a pesar de la pandemia se abrieron más de 6 locales nuevos de Duomo.

RC-EP