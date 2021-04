Fuera de la UNaM: Por la alta demanda aspirantes de la facultad de Ciencias Económicas no pudieron anotarse ni comenzar a cursar el ciclo lectivo 2021

Varios aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional de Misiones tuvieron inconvenientes con el sistema de inscripción online. Después de reiterados reclamos por correo electrónico que no tuvieron respuesta se quedaron fuera de la UNAM y no pudieron comenzar el cursillo de ingreso.

Pamela B. habló con Misiones Online y contó que se pre inscribió de forma online en noviembre del 2020 y presentó la documentación correspondiente en febrero “me acerqué a la universidad y me dijeron que tenía que presentar todo a través de un correo electrónico”, contó además que fue personalmente a la facultad porque “nadie respondía el teléfono”.



Dijo también que “había una sola persona en el área de administración y me dijo que la inscripción era únicamente por correo electrónico”.

Por problemas en las inscripciones varias personas se quedaron fuera de la UNAM

Asimismo contó que presentó toda la documentación que se le solicitó y no obtuvo ninguna respuesta y afirmó que “en la página del Facebook informaron que estaban contestando los correos y que no manden más porque se iba a saturar”.

Pasaron varios días y Pamela B., como otras personas más, sigue sin obtener ninguna respuesta por parte de las autoridades para saber si podrá cursar o no este año.

Pamela B. aseguró también que “para empezar el cursillo necesitas estar inscripta y ellos deben proporcionarte un usuario y clave para entrar a las clases por zoom”.

Además se contactó con el centro de estudiantes a través de un grupo de whatsapp “Pedí ayuda varias veces y nadie supo decirme con quien podía hablar o a donde comunicarme”, subrayó Pamela B.

Pamela cuenta también que por lo que pudo saber el cursillo de ingreso ya terminó y que el único contacto que tuvo, una vez que finalizó el mismo, fue por whatsapp “me escribió una persona hace días para ver qué pasó con mi tema. Le pase mis datos, nombre, DNI y carrera a la que me inscribí pero no me contestó más”.

“Tuvieron un año para adaptar su plataforma, más sabiendo la cantidad de personas que se inscriben a una universidad como la UNAM. Si tienen una sola persona de manera presencial en su administración, para contestar correos deberían tener otras trabajando desde su casa”, denunció.

Que dicen las autoridades:

Misiones Online habló con el Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas, Juan Dip, quien explicó que “es cierto que la inscripción se realizaba sólo de forma online por el contexto de pandemia”.

Detalló además que “se recibirán los mails a través de la casilla de la universidad y es cierto que por el volumen de consultas pudo haber un cuello de botella”.

“El email quedó abierto durante todo el periodo de enero, que hubo receso, y cuando el personal volvió se encontró con las casillas desbordadas”, aclaró el Vicedecano.

Contó también que “hubo un retraso y lo tratamos de solucionar, se volvió a abrir la inscripción y anotamos a mucha gente por fuera del período habilitado”.

Dip reconoció la demora en las respuestas y explicó que “también es documentación que hay que revisar y corroborar entonces puede pasar que se demore más de lo habitual”.

Sin embargo subrayó que “queremos llevar tranquilidad de que vamos a volver a revisar las solicitudes para ver si alguna quedó pendiente, pero los que enviaron los papeles en tiempo y forma que se queden tranquilos que van a ingresar”.

Por último anunció que el 19 de abril se abre una nueva inscripción para todos aquellos que no pudieron inscribirse hasta el momento.

