La Confederación General de Trabajo (CGT) Misiones se prepara para debatir paritarias

Luego de que el Gobierno nacional convocara para la última semana de abril al Consejo del Salario para definir un nuevo piso de ingresos para trabajadores formales, hay mucha expectativa entre los gremios y sobre esto José Milciades Giménez, Secretario General de la Confederación General de Trabajo (CGT) Misiones brindó detalles: los trabajadores marítimos piden un aumento de arriba del 40 por ciento.

José Milciades Giménez – Radio Tupá Mbaé

El gremialista manifestó que las distintas agrupaciones gremiales se encuentran expectantes por las próximas paritarias, en esa línea señaló que la CGT no tiene “ni piso, ni techo” en cuestiones de números.

Al referirse a las paritarias señaló que en las mismas no solamente se discute el salario, sino que allí se discute “la justicia social”, ya que considera que a partir de ella el trabajador tiene acceso a cuestiones básicas como la salud, la educación, la seguridad.

“Todos los sindicatos, estén convocados o no estén convocados tienen derecho a las paritarias, hay que pedir las paritarias a los empleadores, ya sea a nosotros los privados, pero también a quienes gobiernan, que dependen del estado provincial o nacional deben pedir las paritarias, y es la responsabilidad de organización gremial dirimir y consensuar el número que ellos creen que su trabajador debe percibir”, enfatizó Giménez.

En ese aspecto sostuvo que los trabajadores deben fortalecer la “columna vertebral” de su sindicato y la vez, exigir acuerdos de salarios acordes a la realidad.

El secretario general de CGT Misiones precisó también que los trabajadores de la actividad marítima y fluvial están pidiendo entre un 40 y 50 por ciento de aumento, pero advirtió que esta “no es la suerte de todos”, y aclaró que si bien es difícil que lleguen al 50 por ciento, en ocasiones deben ceder por la “paz social”, consideran que no estarán por debajo del 40 por ciento.

Hidrovía Paraná-Paraguay

Por otro lado, Giménez expresó que hay mucha “expectativa y entusiasmo” por la Hidrovía, en ese sentido manifestó que se le debe dar la utilidad a este espacio fluvial, donde a pesar de que pertenece a este país, solamente somos espectadores.

“Estamos trabajando para que Misiones, mínimamente, pueda hacer realidad la venida de combustibles vía fluvial, sacar agua, sacar piedra de Misiones hacia Santa Fe vía fluvial y hacer pie en lo que es la hidrovía y tener esa participación cierta como transporte fluvial en lo que produce el país”, comentó.

Para el secretario general de la CGT Misiones esto traería muchos beneficios para la provincia, y es que según precisó, si el traslado del combustible se hiciera vía fluvial, el mismo se estaría pagando al mismo valor que en la provincia de Buenos Aires. Además, una vez que esto se implemente se podría transportar los distintos productos que ofrece la provincia.

Al mismo tiempo, consideró que el presidente Alberto Fernández debería sacar un decreto que autorice a que todo el transporte se haga vía fluvial, ya que sostiene que esto “beneficia al pueblo”.

Contagios de coronavirus

Respecto del paro de los remolcadores del puerto, Giménez sostuvo que están esperando que el Gobierno sea flexible en esta cuestión, ya que los trabajadores marítimos sufrieron un alto contagio por coronavirus.

“Estamos en un lugar cerrado como es una embarcación, conviviendo varias semana; por eso se hace muy difícil tratar de evitar que si hay un compañero contagiado no contagie al resto”, manifestó y aclaró que hubo un pedido que consistía en que le den espacio para que la Marina Mercante vacunara a sus integrantes para poder continuar con el trabajo; pero al no obtener una respuesta favorable, se optó por tomar la medida del cese de actividades. No obstante, aclaró que actualmente se encuentran trabajando normalmente.

En ese sentido, señaló que a partir de la medida de fuerza, este pedido “se va a encaminar”, asimismo destacó que es algo fundamental ya que se trata de la salud.

“Hay que extender la navegación marítima y fluvial con respecto a lo que hoy tenemos en beneficio económico del país”, reiteró el secretario del CGT Misiones.

ZF-A