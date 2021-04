4 diseños de IMIX, para combinar de las formas mas cancheras

El otoño se está acercando, y con él, una nueva temporada de moda. Y es que, la ropa se va renovando día con día, lo que hace que algunas marcas busquen innovar y, por qué no, reciclar. De esta forma, se crean prendas únicas, por lo que Compras Misiones, te invita a descubrir estas 4 diseños de IMIX, una marca que utiliza retazos de otras piezas de ropa, para crear prendas recicladas y únicas.

Como ya es bien sabido (y sentido), el verano va abandonándonos de a poco, dejando en su lugar un vientito fresco que nos acompaña durante el día. El sol ya empieza a calentar menos, y las sombras se vuelven cada vez más frescas. De esta forma, nos damos cuenta de que es hora de ir desempolvando nuestros abrigos y frazadas.

Sin embargo, uno siempre quiere estar renovado, sobre todo en cuanto a la ropa. Algunos buscan prendas más básicas, que combinen con todo y que sean fáciles de usar. En cambio, hay personas que son más osadas, y se atreven a las piezas de ropa más alocadas y poco comunes, de modo que crean conjuntos originales y con mucha personalidad.

Para ellos, Compras Misiones, el sitio de compras de los misioneros, tiene la ropa ideal. Por eso, te presenta 4 diseños de IMIX, una marca que confecciona sus prendas con retazos de jeans usados, de modo que le dan una nueva vida a aquella ropa que ya está desgastada.

4 diseños de IMIX: ¡Hasta te damos opciones de cómo combinarlas!

Campera Fem – IMIX

Esta campera súper canchera forma parte del hermoso catálogo de diseños de IMIX, y está confeccionada con retazos denim reciclado, provenientes de donaciones. A su vez, tiene bolsillos laterales, calce holgado, y es de estilo bomber. Además, incluye un aplique bordado (a elección). Por otro lado, podés combinar esta prenda con algún jean o calza negra, y una blusa blanca o de algún tono neutro. De esta forma, la campera quedará como protagonista de tu conjunto. Adquirila y creá fabulosas combinaciones con esta prenda de moda, haciendo click acá.

Falda Lady Stark – IMIX

La singularidad de esta pollera nace en su confección, y en la unión de diversos pedazos de tela de jean, los cuales vuelven a cada una de los diseños de IMIX, algo único. Esta falda tipo años 70, está hecha con denim reciclado, también provenientes de las donaciones. Su calce es a la cintura, y posee un bolsillo trasero, lo que le brinda practicidad a la prenda. Como vemos en la imagen, esta pollera puede ser perfectamente combinada con blusas o remeras de colores neutrales. Además, si le agregás un buen par de zapatillas (como por ejemplo, las New Balance 574 en tono gris, las cuales podés adquirir acá), lograrás un conjunto divino y cómodo.

Y un plus: sumándole la campera fem, obtendrás un look monocromático, además de una protección contra brisa otoñal. Adquirí esta hermosa falda, clickeando acá.

Vestido The Queen – IMIX

Además de la belleza de este vestido, Compras Misiones te dá una súper noticia:¡está en OFERTA! Asi que no hay mas excusas para que adquieras este fabuloso diseño, que es parte de los hermosos diseños de IMIX. Con un cierre en la espalda, The Queen es la pieza perfecta para acompañarte a algún bar el fin de semana. Tan solo agregale tu par de botas favorito, una bandolera o sobre, ¡y ualá! Tenés un look original para tus salidas nocturnas. No esperes más y aprovechá esta súper oferta, haciendo click acá.

Sacón Danaerys – IMIX

De todos los diseños de IMIX, este sacón es, sin dudas, el indicado para el otoño. Y es que no hace falta pensar mucho cómo combinar este fabuloso saco, dado que volverlo el protagonista de tu conjunto, es la mejor opción. Para el día: agregale un jean oscuro y una remera blanca, sumándole zapas o botas de color neutro. Para la noche: ponete un vestido corto negro o blanco, tu par de botas favoritas, ¡y listo! Tenés un saco fabuloso y súper bien combinado. No lo pienses más y adquirí este sacón divino, haciendo click aquí.

Como pudiste observar, en Compras Misiones no sólo te brindamos los mejores diseños de IMIX, sino que también te damos ideas para que puedas combinarlas de las formas más fabulosas. Asimismo, esta marca tiene un hermoso catálogo de prendas, el cual podés mirar clickeando acá.

Te recordamos que podés abonar todos tus productos, con cualquier tarjeta de débito y crédito que tengas. Además, tus compras te llegan a la puerta de tu casa, ¡así que no es necesario que te muevas de ahí!

